2023/01/08,
教育

後悔當老師：如何幫助台灣教師克服「倦怠」（burnout）？

後悔當老師：如何幫助台灣教師克服「倦怠」（burnout）？
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我們想讓你知道的是

台師大在今（2022）年7月公布相關研究數據，台灣國中教師「後悔」當教師的比例高於日本、美澳等國，絕大多數老師更曾思考過從事他行會不會比較好。老師也是人，也有身心俱疲的時刻。面對教師「倦怠」（burnout）的挑戰，關鍵在協助教師找到意義，這是提升教師教學效能與教育熱情的重要方式。

文：張天泰

黃昆輝教授教育基金會在前陣子發布「教師的社會聲望民意調查」，其中最值得注意的是，台灣有78%的民眾認為，只要是有助於學生發展，即便要額外付出，老師也應該去做；而台師大在今（2022）年7月公布相關研究數據，台灣國中教師「後悔」當教師的比例高於日本、美澳等國，絕大多數老師更曾思考過從事他行會不會比較好。

筆者認為面對各種期待和教學工作，除了疲憊和壓力過大外，老師也是人，也有身心俱疲的時刻。面對教師「倦怠」（burnout）的挑戰，關鍵在協助教師找到意義，這是提升教師教學效能與教育熱情的重要方式。

在電影《葉問外傳：張天志》當中，詠春拳師張天志提出了一個問題：

我們這些練武的（老師），從來沒有想過功夫的意義？

我認為這個問題，也可以放在教育場域上，或許句子可以這樣轉換，

我們做教育、做教學、做促進學習的老師們，有沒有真正想過教育（education）、教學（teaching），與學習（learning）的意義？

而找到上述三個關鍵字的意義，能幫助教師克服「倦怠」，讓台灣教師堅持走完從後悔到無悔的道路。

從「教學實踐」看到「意義」

「意義」對於不同教育階段的教師們是重要的，不管是初等教育、中等教育、高等教育的教師都有其重要性。在教育領域，不論是在理論型理論、或者是經驗式理論的建立中，「意義」的追尋，往往是其投身教育事業、一往無悔的根本原因與熱情的動力來源。

在部分教學現場，曾出現極化的現象，有些現場教師可能會認為教育（education）的意義、教學（teaching）的意義、學習（learning）的意義不是最重要的事，甚至可能認為就算理解「教育」、「教學」、「學習」的意義，又能對現場教學實務有什麼實質幫助嗎？能增強教學的效果嗎？這些教育場域的意義有何作用與價值？

筆者的確透過教學實踐看到「意義」和教學行動的呼應，彼此回饋與強化，透過務實的教學行動過程，在實戰的教學經驗中，開始自行建立起個人的教學理論，並發展出許多具實戰有效性的教學知能。

但這些自行建構的個人性教學實務理論，大多缺乏完整的體系與架構，可能也會有一些矛盾衝突與缺漏不足。此時便能使用反思上述提到的「意義」，來重新修正、系統化自己在教學層次上的不足，從意義為一點做開始行動的動力來源，再擴散行動後可從意義這點來做反身性的思考與回饋。

例如我認為教師教學確實是一種完整的、具有美感的藝術創作活動，背後有一個「教有限，學無限」、「教與學經驗合一」的教育哲學意義為行動起。所以在教學上不強調標準流程，不過度強制地做教學流程的控制，學生會有各種回饋反應，包含令人意想不到的驚奇，有的是充滿想像力的禮物，

當感受達不到教學目標而出現失望與挫折時，筆者會再將「意義」拿來反思回饋自己的教學行動。舉實例來說，我曾教導注意力不集中的亞斯孩子。在進行注意力集中的教學中，孩子在原本應練習注意力集中、在一定時間內完成作業的課程，隨手運用桌上剛上完自然課所用的風扇與橡皮察，發明創造出「自動橡皮擦」。此時我便會修正教學策略，再從孩子的發明物為起點轉移到注意力集中的課程。

當下教學過程並不如預期一般，但卻發現亞斯孩子有驚人的創造力天賦。依當下判斷情況，從亞斯孩子能重回專注力的方法進行教學修正，這是從上述的「教有限，學無限」、「教與學經驗合一」的教育哲學意義再回觀。此時自己的教學經驗與學生的回饋經驗，不管好與壞、正向與負向，都能成為一種教師在教學經驗的創作。

不論正負經驗，都能透過欣賞與學生的教學過程，獲取新的教學靈感，再次修正強化屬於教師個人的教學實踐理論。

「學習科學」和教育哲學的融通之處

正巧的是，多年前我剛好有機緣接觸到陳斐卿教授，才知道有一門「學習科學」（Learning Sciences），這是另一個具有厚實體系的專業學門。學習科學與過去教育理論最大的差異性，是其重新運用全面的角度來觀察人類學習的方式，特別是去關注出學習者的學校生活、日常生活。除了遵守習得典範的教學與複習外，更重要的是去看見學習者在上課之外，其參與式學習典範的學習行為是不斷發生。

在過去解讀為矛盾的干擾行為、被所拒斥的擾動、矛盾現象，在學習科學的解讀與詮釋下，卻是另一種新的學習動能，因為學習科學企圖開啟新教育型態的契機。

學習科學希望讓人類重新正視學習者和社會、文化之間的互動過程，以及人類學習在思考與行為上本質與真實，而上述曾提及學習科學中有「沒有教，學習仍持續發生」，我便會想比較思考這與「教有限、學無限」、「教與學經驗合一」的教育哲學（Educational philosophy）背後的連結與關係是什麼？並運用思考出這兩者之間的「意義」，來做為來反饋、增強個人的教學實踐理論，並為下一次的教學做更新預備。

找尋意義能化解教師的倦怠和壓力

承上，筆者認為在教育場域去探究與反思「意義」是有其必要性的，如同《葉問外傳：張天志》的詠春拳師張天志，便是懂得重新再探究、再反思、再自我提問功夫的「意義」是什麼？所以張天志最後得以重返榮耀，也大幅增進其詠春拳的實質功力。

不論初等教育、中等教育、高等教育各教育場域的老師們，每每完成教學時，不妨能練習自我提問：「我們做教育、做教學、做促進學習的老師們，有沒有真正想過教育（education）的意義、教學（teaching）的意義、學習（learning）的意義？」


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