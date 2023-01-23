【專訪】李明濱醫師：自殺防治的守門人，設計「心情溫度計」量表帶領病人自覺
我們想讓你知道的是
「哇，你救人救很多耶！但要是你遇到那種打人的、自言自語的、傻笑的啦，那個現在吃藥會好耶，你可以叫他來找我。」李明濱操著流利的台語在廟裡泡茶，用易懂的方式跟他們說明醫學的幫助。他不斷地抽空走訪社區，拜訪廟宇，請他們跟民眾們科普，化被動為主動，走出診間積極與第一線的「守門人」合作。
文：邵冰如
憂鬱症、焦慮症等精神疾患，已是耳熟能詳的文明病，到精神科就診再平常不過，而在1970年代的台灣，進精神科看病等同「起肖」，更是家族的奇恥大辱。但一個來自高雄茄萣海邊的漁港小孩，走進台大醫學院，敲開台灣精神醫學的大門，以醫者的仁心，矢志陪伴一顆顆迷途的心靈走出晦暗幽谷。
他是台灣自殺防治學會理事長、台灣大學名譽教授李明濱，從當年踏上荒煙蔓草的精神醫學長路起始，他便堅持這是精神科醫師的社會承擔。
茄萣漁村的赤腳小孩，考上台大醫學系
李明濱出生於高雄茄萣的小漁村，童年時期，爸爸是漁販，每天載著漁貨到台南販賣，養活一家大小。家裡的經濟並不寬裕，身為老么的李明濱讀小學時天天打赤腳，上了初中第一天才知道「原來上學要穿鞋、爬上二樓教室不用脫鞋」，但他聰明又用功，初高中都考上第一志願的台南市中與台南一中，1969年的大學聯考，更考上台大醫學系。
小村裡出現了第一個上台大的孩子，更何況是醫學系。放榜的那天，鄰居向爸爸道賀，爸爸嘴上只是淡淡地「喔」了一聲，連鞭炮都沒放，但他知道父親是驕傲的，更承諾自己要繼續用功，以後當醫生，榮耀父母。
剛進台大不久，西洋思潮正風起雲湧進入台灣，李明濱讀到一本佛洛依德的著作《夢的解析》，那是他第一次接觸心理學，彷彿進入一個神奇的新世界；同一時間學長帶他參加學校的佛學社團「晨曦社」，他很意外佛學有許多概念如存在、孤獨、生死和心理學相通，尤其《心經》短短的260字，更深刻觸及人的認知與意念，讓他很是著迷。
不得已的謊言：「我在腦科，專門醫頭痛睡不著」
1976年，李明濱台大醫學院畢業，進入台大醫院神經精神科當住院醫師，當時患者主要分為兩種：一是憂鬱、焦慮、失眠、眼睛乾澀等，因為自律神經失調的「精神官能症」；二則是語無倫次、出現幻聽等精神分裂症（現已改稱為思覺失調）。
當時台灣還沒有「精神疾病」的概念，甚至認為「精神病會傳染」。
這群人不只被視為「神經病」、「瘋子」，還會遭到歧視、驅趕，污名化非常嚴重。因此除了一路支持理解的妻子外，李明濱起初根本不敢讓其他親人知道自己選了這一科。
尤其是父親過世後，長兄如父，比李明濱大上20多歲的大哥一路栽培他、關心他，但當大哥每回問起他在哪一科時，他總是唬弄說自己在「腦科」、「幫病人醫治頭痛和睡不著」。
除了誤解，李明濱發現另一個很大的問題：當年的台灣社會，一般人沒有憂鬱症、焦慮症的觀念。
「病人都會根據自己的症狀來掛號，胸悶看胸腔科、頭痛看內科、胃痛看胃腸科……但很多憂鬱、焦慮、恐慌的病人在各科繞來繞去，都找不出病因，沒人知道可以去看精神科。」因此他決定主動出擊。
當時民間遇到類似的情形，第一個反應就是去廟宇找乩童，所以李明濱很有興趣與他們互動，邀請他們擔任第一線的「守門人」。
「哇，你救人救很多耶！但要是你遇到那種打人的、自言自語的、傻笑的啦，那個現在吃藥會好耶，你可以叫他來找我。」李明濱操著流利的台語在廟裡泡茶，用易懂的方式跟他們說明醫學的幫助。
他不斷地抽空走訪社區，拜訪廟宇，請他們跟民眾們科普。推廣也逐漸出現成果，某次門診快結束前，忽然一群6、7個人出現說要看他，「原來他們是某廟宇的乩童指示他們要來北部看精神科，神明最後指名要看李明濱。」
深知「心」與「身」會相互作用，李明濱化被動為主動，走出診間積極與第一線的「守門人」合作，並扮演背後關懷與支持的角色，在病人最需要關心的時候看見他們發出的訊息，提供醫療協助，成為他們最堅強的後盾。
李明濱一遍遍在課堂和診間提醒學生，病人是「人」，醫病之間是平等的雙向溝通，而非上對下的單向指令。醫師即使有高度專業，但每個患者或家屬也有各自的尊嚴、利益和價值觀，「我們彎下腰，多付出一點關懷，病人的心情就會大轉彎。」其實他說，「以病人為師」是他最大的喜悅。
設計心情溫度計量表，帶領病人自覺
推動醫學人文教育改革的同時，李明濱也沒有落下自己在心身醫學專業上的研究。他觀察到一個最大的問題，就是病人根本不清楚自己生病了。
「感冒會咳嗽、流鼻涕，但心情不好是很主觀的事情，很難自我察覺，也沒有工具去了解自己的內心狀態跟憂鬱的程度。」
因此，他引用了Leonard R. Derogatis博士所編著的精神症狀量表（SCL-90-R），將滿滿90道題目配合本土與實務濃縮成只有5題的簡式健康量表（BSRS-5），更與團隊花了數年時間進行臨床研究來證明其可信效度，最後將其稱呼為「心情溫度計」。
5道題目，只需短短的1分鐘就能快速地檢測自我身心狀況，讓抽象的心情，具象成可評估的分數，並讓患者自己與醫療人員可以立刻發現問題，幫助了許多憂鬱無助的人即時接受了專業治療，成為「自殺防治守門員」最重要的一步。
深入基層，建立憂鬱症防護網
從推廣心身醫學，到醫學人文教育改革，推出心情溫度計，李明濱的努力日漸有了成果，台灣社會逐步正視憂鬱症等精神疾病，醫師和民間組織開始對患者付出溫暖與關懷。
1999年，台灣發生921大地震，造成2415人罹難、1萬1305人受傷、5萬棟房屋全倒、5萬棟房屋半倒的重大傷害，不少民眾心理都產生了創傷。李明濱擔任心理衛生小組召集人，帶著精神科醫師團隊前進災區關懷民眾的心理健康狀況，「但奇怪的是，我們的攤位鮮有災民過來，而隔壁的收驚攤位卻大排長龍。」
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）