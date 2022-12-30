「龐克教母」薇薇安魏斯伍德逝世享壽81歲，狂放不羈的態度影響了女性衣著與龐克精神

被譽為「龐克教母」，綽號「西太后」的英國時尚設計大師薇薇安・魏斯伍德（Vivienne Westwood），今（30）日證實在家人的陪伴之下，安詳辭世，享壽81歲。

消息宣布後，根據《BBC》指出， 薇薇安・魏斯伍德 的丈夫兼創意夥伴Andreas Kronthaler 表示將繼續懷念薇薇安，「 我們一直工作到最後，她給了我很多事情要做。」 此外，除了 Andreas Kronthaler之外， 薇薇安・魏斯伍德逝世的消息，也旋即引起時尚圈、藝文圈乃至於政壇的悼念。

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV — Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022

薇薇安・魏斯伍德本名為薇薇安・伊沙貝爾・史懷爾（Vivienne Isabel Swire），於1941年4月8日出生在英格蘭北部的甸維梳村（Tintwistle）。踏入時尚圈之前，薇薇安・魏斯伍德曾就讀哈羅藝術學院，當時主修時裝和銀器加工課程，但一學期之後就離開了，「我不知道像我這樣的工人階級女孩，怎麼有能力在藝術世界中存活。」成了薇薇安・魏斯伍德的名言之一。

而後薇薇安・魏斯伍德前往工廠工作，並在當地的師範學院進修，之後成為了小學老師，但也就在這段期間，薇薇安・魏斯伍德開始創作屬於自身的珠寶首飾，並在倫敦波多貝羅路的一個小攤位上出售這些飾品。

到了1962年，薇薇安・魏斯伍德邂逅在工廠擔任學徒的首任丈夫德瑞克・魏斯伍德（Derek Westwood），兩人旋即熱戀，並在1962年7月21日結婚，在婚禮上，薇薇安・魏斯伍德身著自己設計的禮服以及珠寶，爾後薇薇安・魏斯伍德冠上夫姓，一年後，到了1963年，薇薇安・魏斯伍德在22歲時生下兒子班傑明・魏斯伍德（Benjamin Westwood）。

Photo Credit: AP / 達志影像 薇薇安・魏斯伍德

不過，薇薇安・魏斯伍德與德瑞克魏斯伍德的婚姻相當短暫，幾年後，薇薇安・魏斯伍德認識了知名搖滾樂團「性手槍」（Sex Pistols）的經紀人麥克雷倫（Malcolm McLaren），薇薇安・魏斯伍德就離開丈夫，開始另一段的同居生活。

而在此階段，薇薇安・魏斯伍德就迎來了設計生涯的轉捩點。到了1971年，薇薇安・魏斯伍德與麥克雷倫在倫敦國王路（King's Road）開了一間名為「Let It Rock」的服飾店，改為全職銷售其個人品牌「Vivienne Westwood」的衣服，而性手槍的團員們也身著薇薇安・魏斯伍德設計的服裝，薇薇安・魏斯伍德就在1970年代走紅，後來逐漸成為龐克運動的重要核心。

1970年代，龐克風格的崛起與爆紅，音樂、服裝等藝文史上獨樹一幟的時代，尤其是時裝，龐克從街頭次文化攀向主流、蔚為風潮，而在其中，薇薇安・魏斯伍德就是功臣之一。

1981年，薇薇安・魏斯伍德迎來了個人第一場正式時裝秀，將其稱之為海盜（Pirates）系列，爆紅之後，薇薇安・魏斯伍德也持續創作名為Savage、Buffalo Girls、New Romantics和The Pagan Years的系列設計。

到了1992年，這位永遠年輕、永遠不羈的時尚龐克教母在48歲之際，與當時年僅23歲的Andreas Kronthaler相戀並結婚，而後Andreas Kronthaler也成為薇薇安・魏斯伍德 公司的創意總監，並在之後負責設計工作。

到了千禧年之後，薇薇安・魏斯伍德也為知名模特蒂塔范提思（Dita Von Teese）設計婚紗，而英國的尤吉尼公主（Princess Eugenie），也身穿3套由薇薇安・魏斯伍德設計的服裝，參加威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）的婚禮。而2006年，儼然成為時尚龐克符號的薇薇安・魏斯伍德，也獲封為女爵士（Dame）

此外，薇薇安・魏斯伍德 的設計也出現在2008年的電影版《慾望都市》中，而 薇薇安・魏斯伍德設計的9英吋（約20公分）高厚底高跟鞋，也曾讓名模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）摔倒，成為伸展台的另類經典時刻。

綜觀薇薇安・魏斯伍德一路走來的創作，憑藉其 其雌雄同體的設計、標語T恤以及對當權派的不敬態度而聲名大噪，且 薇薇安・魏斯伍德也徹底改變了英國女性在公共場合著裝的標準， 事實上， 薇薇安・魏斯伍德 對17和18世紀剪裁技術的運用，尤其是為男褲開發的激進剪裁線條，至今仍在各大時裝之中看得見沿用和效仿。

Photo Credit: AP / 達志影像 薇薇安・魏斯伍德（前）2006年在巴黎展示春夏系列

至於薇薇安・魏斯伍德被當代推崇的原因，除了前衛、搖滾、獨立的女性精神之外，薇薇安・魏斯伍德也積極參與政治行動，尤其關注氣候變遷、公民權利以及核武。薇薇安・魏斯伍德反對核武、反對任意拘留，且大力支持環保議題和綠色和平組織（Greenpeace）等議題團體。

近年薇薇安・魏斯伍德最知名的抗議事件，該屬2015年9月時，薇薇安・魏斯伍德坐上一輛白色坦克車，直奔英國首相卡麥隆（David Cameron）位於牛津郡的私人官邸，抗議當局使用「水力壓裂法」開採頁岩氣破壞環境。「是時候在英國發動政變了！卡麥隆圖謀老百姓拱手交出自家土地，承受頁岩氣開採。英國人別無選擇，必須反擊。」也成為薇薇安・魏斯伍德對政府鏗鏘有力的環境抗爭。