2022/12/30,
訃聞

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德逝世享壽81歲，狂放不羈的態度影響了女性衣著與龐克精神

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德逝世享壽81歲，狂放不羈的態度影響了女性衣著與龐克精神
薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

被譽為「龐克教母」的英國時尚設計大師薇薇安・魏斯伍德（Vivienne Westwood），今日證實在家人的陪伴之下，安詳辭世，享壽81歲。而細數薇薇安魏斯伍德一路走來大膽不羈的設計，以及敢於對抗強權發生的激進宣言，也讓各界齊聲弔念，並永遠懷念這位永遠挑釁的設計師。

被譽為「龐克教母」，綽號「西太后」的英國時尚設計大師薇薇安・魏斯伍德（Vivienne Westwood），今（30）日證實在家人的陪伴之下，安詳辭世，享壽81歲。

消息宣布後，根據《BBC》指出，薇薇安・魏斯伍德的丈夫兼創意夥伴Andreas Kronthaler表示將繼續懷念薇薇安，「我們一直工作到最後，她給了我很多事情要做。」此外，除了Andreas Kronthaler之外，薇薇安・魏斯伍德逝世的消息，也旋即引起時尚圈、藝文圈乃至於政壇的悼念。

薇薇安・魏斯伍德本名為薇薇安・伊沙貝爾・史懷爾（Vivienne Isabel Swire），於1941年4月8日出生在英格蘭北部的甸維梳村（Tintwistle）。踏入時尚圈之前，薇薇安・魏斯伍德曾就讀哈羅藝術學院，當時主修時裝和銀器加工課程，但一學期之後就離開了，「我不知道像我這樣的工人階級女孩，怎麼有能力在藝術世界中存活。」成了薇薇安・魏斯伍德的名言之一。

而後薇薇安・魏斯伍德前往工廠工作，並在當地的師範學院進修，之後成為了小學老師，但也就在這段期間，薇薇安・魏斯伍德開始創作屬於自身的珠寶首飾，並在倫敦波多貝羅路的一個小攤位上出售這些飾品。

到了1962年，薇薇安・魏斯伍德邂逅在工廠擔任學徒的首任丈夫德瑞克・魏斯伍德（Derek Westwood），兩人旋即熱戀，並在1962年7月21日結婚，在婚禮上，薇薇安・魏斯伍德身著自己設計的禮服以及珠寶，爾後薇薇安・魏斯伍德冠上夫姓，一年後，到了1963年，薇薇安・魏斯伍德在22歲時生下兒子班傑明・魏斯伍德（Benjamin Westwood）。

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Photo Credit: AP / 達志影像
薇薇安・魏斯伍德

不過，薇薇安・魏斯伍德與德瑞克魏斯伍德的婚姻相當短暫，幾年後，薇薇安・魏斯伍德認識了知名搖滾樂團「性手槍」（Sex Pistols）的經紀人麥克雷倫（Malcolm McLaren），薇薇安・魏斯伍德就離開丈夫，開始另一段的同居生活。

而在此階段，薇薇安・魏斯伍德就迎來了設計生涯的轉捩點。到了1971年，薇薇安・魏斯伍德與麥克雷倫在倫敦國王路（King's Road）開了一間名為「Let It Rock」的服飾店，改為全職銷售其個人品牌「Vivienne Westwood」的衣服，而性手槍的團員們也身著薇薇安・魏斯伍德設計的服裝，薇薇安・魏斯伍德就在1970年代走紅，後來逐漸成為龐克運動的重要核心。

1970年代，龐克風格的崛起與爆紅，音樂、服裝等藝文史上獨樹一幟的時代，尤其是時裝，龐克從街頭次文化攀向主流、蔚為風潮，而在其中，薇薇安・魏斯伍德就是功臣之一。

1981年，薇薇安・魏斯伍德迎來了個人第一場正式時裝秀，將其稱之為海盜（Pirates）系列，爆紅之後，薇薇安・魏斯伍德也持續創作名為Savage、Buffalo Girls、New Romantics和The Pagan Years的系列設計。

到了1992年，這位永遠年輕、永遠不羈的時尚龐克教母在48歲之際，與當時年僅23歲的Andreas Kronthaler相戀並結婚，而後Andreas Kronthaler也成為薇薇安・魏斯伍德公司的創意總監，並在之後負責設計工作。

到了千禧年之後，薇薇安・魏斯伍德也為知名模特蒂塔范提思（Dita Von Teese）設計婚紗，而英國的尤吉尼公主（Princess Eugenie），也身穿3套由薇薇安・魏斯伍德設計的服裝，參加威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）的婚禮。而2006年，儼然成為時尚龐克符號的薇薇安・魏斯伍德，也獲封為女爵士（Dame）

此外，薇薇安・魏斯伍德的設計也出現在2008年的電影版《慾望都市》中，而薇薇安・魏斯伍德設計的9英吋（約20公分）高厚底高跟鞋，也曾讓名模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）摔倒，成為伸展台的另類經典時刻。

綜觀薇薇安・魏斯伍德一路走來的創作，憑藉其其雌雄同體的設計、標語T恤以及對當權派的不敬態度而聲名大噪，且薇薇安・魏斯伍德也徹底改變了英國女性在公共場合著裝的標準，事實上，薇薇安・魏斯伍德對17和18世紀剪裁技術的運用，尤其是為男褲開發的激進剪裁線條，至今仍在各大時裝之中看得見沿用和效仿。

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Photo Credit: AP / 達志影像
薇薇安・魏斯伍德（前）2006年在巴黎展示春夏系列

至於薇薇安・魏斯伍德被當代推崇的原因，除了前衛、搖滾、獨立的女性精神之外，薇薇安・魏斯伍德也積極參與政治行動，尤其關注氣候變遷、公民權利以及核武。薇薇安・魏斯伍德反對核武、反對任意拘留，且大力支持環保議題和綠色和平組織（Greenpeace）等議題團體。

近年薇薇安・魏斯伍德最知名的抗議事件，該屬2015年9月時，薇薇安・魏斯伍德坐上一輛白色坦克車，直奔英國首相卡麥隆（David Cameron）位於牛津郡的私人官邸，抗議當局使用「水力壓裂法」開採頁岩氣破壞環境。「是時候在英國發動政變了！卡麥隆圖謀老百姓拱手交出自家土地，承受頁岩氣開採。英國人別無選擇，必須反擊。」也成為薇薇安・魏斯伍德對政府鏗鏘有力的環境抗爭。


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