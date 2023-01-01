TNL+ 2023/01/01,
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加州大學博士生意外發明壽命長達400年的充電電池，有望大量減少廢棄鋰電池數量

加州大學博士生意外發明壽命長達400年的充電電池，有望大量減少廢棄鋰電池數量
Photo Credit: University of California, Irvine

我們想讓你知道的是

2016年，加州大學博士生意外研發出使用壽命達400年的充電電池，此突破雖至今未見顯著進展，但其中對環境保護的貢獻也使更多研究團隊試圖透過研發可替代鋰電池的電池，在減少對環境負擔的同時，也能因應充電電池持續上升的需求。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

綜合《Upworthy》與《truth theory》報導指出，2016年就讀於加州大學的博士生Mya Le Thai經多次反覆試驗，意外研發出續航力可維持400年的充電電池；即使當年的發現造成轟動，但相關研究突破至今仍未見顯著進展。

加州大學博士生意外發明出壽命長達400年的電池

據《Upworthy》報導，加州大學爾灣分校（UCI）的研究團隊曾嘗試將奈米電線（nanowires）作為製作電池的一種料材；電池的電量從充滿至完全耗盡後，再次充滿電量，即為一次完整的充電週期。研究人員隨後發現，細薄而脆弱的奈米電線隨著多次循環的充電模式而逐漸耗損，最終斷裂。

在2016年的某天，Mya Le Thai一時興起，將二氧化錳和有機玻璃狀電解質混合成的凝膠，塗敷至金奈米電線上後進行充電實驗，取得成功後的Thai則開始循環使用凝膠電容器。

Thai的研發在該領域佔據的重要性，在於突破了傳統充電電池的續航力。在此之前，一般筆電所使用的電池的蓄電量通常為300至500次充放電週期，而Thai所設計的奈米電池，可在短短三個月內耐受20萬次充放電週期後仍正常使用，大幅度延長了筆電用電池的壽命至少400年。

經《Upworthy》報導，加州大學化學系主任Reginald Penner認為，此研發項目的願景是找出一項簡單的技術來穩定奈米線的運作。若一切進行順利，將能夠顯著推進社會的科技發展，不再只是存在於實驗室內的測試。

電池原料開採與廢棄電池對環境造成的負擔

《AZO cleantech》報導，鋰電池的廣泛運用，也隨著近年電動車盛行導致需求持續提升，然而廢棄的鋰電池以及鋰礦原來開採的過程都會對環境帶來巨大負擔。鋰電池含有具有潛在毒性的鎳、銅和鉛材料，若處理不當，用過的電池會導致環境災難，若存放不當甚至有可能面臨爆炸風險。

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