跟外國人閒聊「真是個跌宕起伏的一年」英文怎麼說？

今年即將步入尾聲,在最後這幾天,我們或許可以花些時間回顧過去這年經歷的種種,而不管好與不好,我們可能都會有些感觸,像是「今年過得真快」、「真是個跌宕起伏的一年」......你知道英文可以怎麼說嗎?今天就跟著希平方認識一些回顧時能用上的表達法吧。

年末回顧

What a year! 發生好多事的一年啊!

What後面搭配「名詞」可以用來引出感嘆語氣,像是回顧這一年覺得過得相當充實精彩、或覺得發生很多鳥事終於要結束了,都可以說:What a year!。例如:

Whew! What a year! We’ve accomplished so much.(呼!發生好多事的一年!我們完成了好多事情。)

而除了單純用What a year!來表達心中感嘆,其實也可以在名詞前補上形容詞去修飾喔。例如:

What a wonderful year! 好棒的一年!

What a fantastic year! 真棒的一年!

It's been quite a journey this year. 今年就像是一趟旅程。

Journey是名詞「旅程」的意思,那可以想像一下,如果我們形容過去這年像是一趟旅程,也就意味這一年相當豐富精彩或經歷了很多事喔。例如:

It's been quite a journey this year, and I’m proud of what we’ve done.(今年就像是一趟旅程,我很驕傲我們做到的各種事情。)

It's been a wild year. 這是個瘋狂的一年。

Wild是形容詞「瘋狂的、狂野的」,那如果回顧過去這年發現有許多出乎意料的事情,就可以運用這個表達法。例如:

It's been a wild year, full of surprises and unexpected events.(這是個瘋狂的一年,充滿各種驚喜和出乎意料的事件。)

It's been a roller-coaster ride this year. 這是個跌宕起伏的一年。

Roller-coaster是「雲霄飛車的」,a...ride是「一趟搭乘經驗」,合在一起a roller-coaster ride就是指「一趟搭乘雲霄飛車的經驗」。那如果我們形容這個年就像坐雲霄飛車一般,自然就是指這是一個跌宕起伏,充滿高高低低的一年囉!例如:

It’s been a roller-coaster ride this year with many ups and downs.(這是個有起有落、跌宕起伏的一年。)

I’ve had the time of my life this year. 我有個很美好的一年。

如果今年過得相當美好,除了簡單的說It’s been a wonderful year.(這是個很棒的一年。),其實也可以運用I’ve had the time of my life this year. 這個表達法。其中,the time of my life就是指「極其快樂的時光」。來看個例子:

When I look back, I’d say I’ve had the time of my life this year.(當我回過頭來看,我會說我有個很美好的一年。)

Let’s leave the past behind. 讓我們把過去留在過去。

如果今年過得並不好、遭遇許多挫折或難關,就能運用這個表達法,其中,leave…behind是「把...留下」的意思,the past則是名詞,指「過去」,Let’s leave the past behind.合在一起就是「讓我們把過去留在過去、讓我們把過去拋諸腦後、過去就讓它過去」的意思囉!來看個例子:

We’ve been through a lot this year. Let’s leave the past behind and move on.(我們今年經歷了許多困難。讓我們把過去留在過去,往前邁進吧。)

除此之外,還有這些表達法能傳遞出類似的意思喔:

Let the past be the past. 讓過去成為過去。

Let bygones be bygones. 讓過去成為過去。

其中,bygones跟the past一樣,都是名詞「過去」的意思。

This year went by so fast! 今年過得真快啊!

如果回顧過去這年,驚覺時間過得很快,就能運用這個表達法。其中,go by是「時間逝去」的意思,句中的went則是go的過去式。我們來看個例子:

This year went by so fast! I can’t believe it’s almost over.(今年過得真快啊!我不敢相信幾乎就要結束了。)

在今年的最後這幾天,不妨花點時間回顧過往,試著運用看看今天學到的表達法喔。而不論今年過的如何,讓我們一起期待嶄新的一年,希平方在這裡也先預祝大家新年快樂囉!

