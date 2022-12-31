跟外國人閒聊「真是個跌宕起伏的一年」英文怎麼說？

今年即將步入尾聲，在最後這幾天，我們或許可以花些時間回顧過去這年經歷的種種，而不管好與不好，我們可能都會有些感觸，像是「今年過得真快」、「真是個跌宕起伏的一年」......你知道英文可以怎麼說嗎？今天就跟著希平方認識一些回顧時能用上的表達法吧。

年末回顧

What a year! 發生好多事的一年啊！

What後面搭配「名詞」可以用來引出感嘆語氣，像是回顧這一年覺得過得相當充實精彩、或覺得發生很多鳥事終於要結束了，都可以說：What a year!。例如：

Whew! What a year! We’ve accomplished so much.（呼！發生好多事的一年！我們完成了好多事情。）

而除了單純用What a year!來表達心中感嘆，其實也可以在名詞前補上形容詞去修飾喔。例如：

What a wonderful year! 好棒的一年！

What a fantastic year! 真棒的一年！

It's been quite a journey this year. 今年就像是一趟旅程。

Journey是名詞「旅程」的意思，那可以想像一下，如果我們形容過去這年像是一趟旅程，也就意味這一年相當豐富精彩或經歷了很多事喔。例如：

It's been quite a journey this year, and I’m proud of what we’ve done.（今年就像是一趟旅程，我很驕傲我們做到的各種事情。）

It's been a wild year. 這是個瘋狂的一年。

Wild是形容詞「瘋狂的、狂野的」，那如果回顧過去這年發現有許多出乎意料的事情，就可以運用這個表達法。例如：

It's been a wild year, full of surprises and unexpected events.（這是個瘋狂的一年，充滿各種驚喜和出乎意料的事件。）

It's been a roller-coaster ride this year. 這是個跌宕起伏的一年。

Roller-coaster是「雲霄飛車的」，a...ride是「一趟搭乘經驗」，合在一起a roller-coaster ride就是指「一趟搭乘雲霄飛車的經驗」。那如果我們形容這個年就像坐雲霄飛車一般，自然就是指這是一個跌宕起伏，充滿高高低低的一年囉！例如：

It’s been a roller-coaster ride this year with many ups and downs.（這是個有起有落、跌宕起伏的一年。）

I’ve had the time of my life this year. 我有個很美好的一年。

如果今年過得相當美好，除了簡單的說It’s been a wonderful year.（這是個很棒的一年。），其實也可以運用I’ve had the time of my life this year. 這個表達法。其中，the time of my life就是指「極其快樂的時光」。來看個例子：

When I look back, I’d say I’ve had the time of my life this year.（當我回過頭來看，我會說我有個很美好的一年。）

Let’s leave the past behind. 讓我們把過去留在過去。

如果今年過得並不好、遭遇許多挫折或難關，就能運用這個表達法，其中，leave…behind是「把...留下」的意思，the past則是名詞，指「過去」，Let’s leave the past behind.合在一起就是「讓我們把過去留在過去、讓我們把過去拋諸腦後、過去就讓它過去」的意思囉！來看個例子：

We’ve been through a lot this year. Let’s leave the past behind and move on.（我們今年經歷了許多困難。讓我們把過去留在過去，往前邁進吧。）

除此之外，還有這些表達法能傳遞出類似的意思喔：

Let the past be the past. 讓過去成為過去。

Let bygones be bygones. 讓過去成為過去。

其中，bygones跟the past一樣，都是名詞「過去」的意思。

This year went by so fast! 今年過得真快啊！

如果回顧過去這年，驚覺時間過得很快，就能運用這個表達法。其中，go by是「時間逝去」的意思，句中的went則是go的過去式。我們來看個例子：

This year went by so fast! I can’t believe it’s almost over.（今年過得真快啊！我不敢相信幾乎就要結束了。）

在今年的最後這幾天，不妨花點時間回顧過往，試著運用看看今天學到的表達法喔。而不論今年過的如何，讓我們一起期待嶄新的一年，希平方在這裡也先預祝大家新年快樂囉！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈年末回顧——跟外國人閒聊「今年過得真快啊！」英文怎麼說？〉為題發表

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航