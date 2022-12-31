跟外國人閒聊「真是個跌宕起伏的一年」英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
如果今年過得並不好、遭遇許多挫折或難關，就能運用這個表達法，其中，leave…behind是「把...留下」的意思，the past則是名詞，指「過去」，Let’s leave the past behind.合在一起就是「讓我們把過去留在過去、讓我們把過去拋諸腦後、過去就讓它過去」的意思囉！
今年即將步入尾聲，在最後這幾天，我們或許可以花些時間回顧過去這年經歷的種種，而不管好與不好，我們可能都會有些感觸，像是「今年過得真快」、「真是個跌宕起伏的一年」......你知道英文可以怎麼說嗎？今天就跟著希平方認識一些回顧時能用上的表達法吧。
年末回顧
What a year! 發生好多事的一年啊！
What後面搭配「名詞」可以用來引出感嘆語氣，像是回顧這一年覺得過得相當充實精彩、或覺得發生很多鳥事終於要結束了，都可以說：What a year!。例如：
Whew! What a year! We’ve accomplished so much.（呼！發生好多事的一年！我們完成了好多事情。）
而除了單純用What a year!來表達心中感嘆，其實也可以在名詞前補上形容詞去修飾喔。例如：
- What a wonderful year! 好棒的一年！
- What a fantastic year! 真棒的一年！
It's been quite a journey this year. 今年就像是一趟旅程。
Journey是名詞「旅程」的意思，那可以想像一下，如果我們形容過去這年像是一趟旅程，也就意味這一年相當豐富精彩或經歷了很多事喔。例如：
It's been quite a journey this year, and I’m proud of what we’ve done.（今年就像是一趟旅程，我很驕傲我們做到的各種事情。）
It's been a wild year. 這是個瘋狂的一年。
Wild是形容詞「瘋狂的、狂野的」，那如果回顧過去這年發現有許多出乎意料的事情，就可以運用這個表達法。例如：
It's been a wild year, full of surprises and unexpected events.（這是個瘋狂的一年，充滿各種驚喜和出乎意料的事件。）
It's been a roller-coaster ride this year. 這是個跌宕起伏的一年。
Roller-coaster是「雲霄飛車的」，a...ride是「一趟搭乘經驗」，合在一起a roller-coaster ride就是指「一趟搭乘雲霄飛車的經驗」。那如果我們形容這個年就像坐雲霄飛車一般，自然就是指這是一個跌宕起伏，充滿高高低低的一年囉！例如：
It’s been a roller-coaster ride this year with many ups and downs.（這是個有起有落、跌宕起伏的一年。）
I’ve had the time of my life this year. 我有個很美好的一年。
如果今年過得相當美好，除了簡單的說It’s been a wonderful year.（這是個很棒的一年。），其實也可以運用I’ve had the time of my life this year. 這個表達法。其中，the time of my life就是指「極其快樂的時光」。來看個例子：
When I look back, I’d say I’ve had the time of my life this year.（當我回過頭來看，我會說我有個很美好的一年。）
Let’s leave the past behind. 讓我們把過去留在過去。
如果今年過得並不好、遭遇許多挫折或難關，就能運用這個表達法，其中，leave…behind是「把...留下」的意思，the past則是名詞，指「過去」，Let’s leave the past behind.合在一起就是「讓我們把過去留在過去、讓我們把過去拋諸腦後、過去就讓它過去」的意思囉！來看個例子：
We’ve been through a lot this year. Let’s leave the past behind and move on.（我們今年經歷了許多困難。讓我們把過去留在過去，往前邁進吧。）
除此之外，還有這些表達法能傳遞出類似的意思喔：
- Let the past be the past. 讓過去成為過去。
- Let bygones be bygones. 讓過去成為過去。
其中，bygones跟the past一樣，都是名詞「過去」的意思。
This year went by so fast! 今年過得真快啊！
如果回顧過去這年，驚覺時間過得很快，就能運用這個表達法。其中，go by是「時間逝去」的意思，句中的went則是go的過去式。我們來看個例子：
This year went by so fast! I can’t believe it’s almost over.（今年過得真快啊！我不敢相信幾乎就要結束了。）
在今年的最後這幾天，不妨花點時間回顧過往，試著運用看看今天學到的表達法喔。而不論今年過的如何，讓我們一起期待嶄新的一年，希平方在這裡也先預祝大家新年快樂囉！
本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈年末回顧——跟外國人閒聊「今年過得真快啊！」英文怎麼說？〉為題發表
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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