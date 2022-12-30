玻利維亞警方逮捕反對派領導人：卡馬喬遭判審前拘留六個月、群眾抗議焚燒檢察官辦公室
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玻利維亞警方在28日拘留反對派領導人卡馬喬，最高法院也在29日，判處6個月的審前拘留。卡馬喬遭逮捕的訊息傳出後，瞬間引爆聖克魯斯與國家政府間的矛盾，許多支持者在28日發起抗議行動，不僅將道路封鎖，甚至還放火焚燒檢察官辦公室。
12月28日，玻利維亞警方以「恐怖主義」的罪名拘留了著名的反對派領導人路易士・費爾南多・卡馬喬（Luis Fernando Camacho），同時他也是玻利維亞農業大城聖克魯斯的首長。昨（29）日，玻利維亞法院更迅速判處6個月的審前拘留。
據《路透社》報導，玻利維亞國家檢察官辦公室對外證實，卡馬喬當前已遭到拘留，更明確表示「這次的逮捕與2019年前左翼總統埃沃・莫拉萊斯（Evo Morales）的倒台有關。」
憲法律師Israel Quino則告訴國家電視台，倘若「恐怖主義」罪名真的成立，卡馬喬可能面臨15至20年的有期徒刑。
卡馬喬的公關團隊則轉發檢察官辦公室的聲明，表示官方對卡馬喬的指控缺乏真實性及可信度。團隊更在推特上引述卡馬喬自身說法，表示他遭到警方「殘酷綁架」，但仍相當自豪能為玻利維亞爭取「自由與民主」。
此外，立法委員Paola Aguirre及Erwin Bazan也表示，這次的逮捕中警方有使用槍枝。前總統Carlos Mesa則明確表示，這次的逮捕是一種「綁架行為」，然而檢查官辦公室卻駁斥該說法。
另外，《路透社》也指出，卡馬喬在遭到逮捕後被送往政治首都拉巴斯，未來將可能面臨轉移到埃爾阿爾托高度守備的監獄。
卡馬喬被捕訊息隨即引起聖克魯斯居民與國家政府間的矛盾，本週三（28）不少支持者揮舞著聖克魯斯的旗幟，並動員將道路封鎖，甚至有人因心生不滿而放火焚燒檢察官辦公室。不過除了支持者上街提出訴求，反對者也同樣走上街頭，斥責卡馬喬過去的所做所為，更要求法院予以重刑。
與此同時，美國也時刻關注著卡馬喬的拘留所引發的緊張局勢，《路透社》引述美國國務院發言人說法，「我們會督促玻利維亞政府不對反對派使用武力，包括了民主選舉產生的首長，另外，我們更呼籲當局應該給予被指控者正當合理的法律程序。」
卡馬喬遭捕原因
本次逮捕行動主要是因為卡馬喬2019年前公開反對左翼總統莫拉萊斯連任，加上今年又涉嫌煽動在聖克魯斯舉行的抗議活動。
- 莫拉萊斯事件
據《路透社》報導，莫拉萊斯透過推動新法，使其任期突破玻利維亞憲法中總統得連選連任兩屆的規定，並成功拿下第三個任期。
此外，他為了爭取更多執政時間，在2016年舉行公投，要求玻利維亞人允許連任四屆總統，雖然公投結果否決的此項提議，但多數為莫拉萊斯盟友的玻利維亞最高法院卻在2017年判定，任期的限制侵犯了基本人權，莫拉萊斯因此得以參選。
而卡馬喬則在2019年發表講話，抨擊莫拉萊斯是「非法政府」，並呼籲玻利維亞人投票「讓他下台」。
直到選舉結果出爐，莫拉萊斯以領先10.5%成功取得政權，不過計票過程的意外中止，讓不少人認為選舉存在舞弊行為，抗議活動隨即在各地爆發。反對派支持者紛紛封鎖道路並舉行群眾遊行，要求重新選舉，而作為公民領袖的卡馬喬自然成為抗議活動的領導者。
2019年11月8日，玻利維亞開始發生警方部隊叛變行動；11月12日，部隊更直接發布聲明，表示不會與人民為敵。此外，美洲國家組織（OAS）審計報告也指出，選舉過程有「明顯違規行為」，要求重新舉行投票，失去警方支持的莫拉萊斯不得不接受此提議。
不過憤努的情緒卻讓反對派拒絕重新投票，眼看民眾不滿的情緒持續升高，主要支持者Juan Carlos Huarachi也委婉的要求莫拉萊斯下台，以安撫玻利維亞人民，不久後莫拉萊斯便在一次的講話中宣布離開總統職位，事件才正式落幕。
- 聖克魯斯的抗議活動
玻利維亞主要農業區聖克魯斯於今年10月舉行大規模抗議行動，要求政府對聖克魯斯進行人口普查，因為此舉將牽涉到經濟資源以及議會席次的分配。
《路透社》指出，玻利維亞眾議院在11月26日早上以超過三分之二的票數通過「人口普查法」，該法已送交參議院審查，將由總統路易斯・阿爾塞頒布。
為期36天的抗議行動隨即結束，不過反對派卻表示，雖然政府承諾在2024年進行人口普查，但政治首都拉巴斯的社會主義政府卻不斷推遲進度，只因為聖克魯斯可能威脅到拉巴斯有利的地位。
新聞來源
- Bolivian police detain prominent opposition leader as tensions flare（Reuters）
- Bolivia court sentences opposition leader Camacho to six months ahead of trial（Reuters）
- Bolivia's key farming hub ends strike as lawmakers back census（Reuters）
- How Evo Morales lost control of Bolivia（Reuters）
延伸閱讀
- 玻利維亞反政府示威延燒已釀3死：警察「叛變」加入抗爭、抗議群眾佔領官媒
- 反政府示威3週、連軍警也倒戈：掌權14年的玻利維亞總統宣布下台
- 玻利維亞高教怪象：恐龍大學生讀40年還不想畢業，學生會主席薪資直逼校長
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。