2022/12/30,
拉美

玻利維亞警方逮捕反對派領導人：卡馬喬遭判審前拘留六個月、群眾抗議焚燒檢察官辦公室

玻利維亞警方逮捕反對派領導人：卡馬喬遭判審前拘留六個月、群眾抗議焚燒檢察官辦公室
聖克魯斯反對派首長卡馬喬在警車護送下摀住臉，遭玻利維亞法院判處審前拘留後，被轉移至拉巴斯的一所監獄。 Photo Credit：Reuters / 達志影像

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玻利維亞警方在28日拘留反對派領導人卡馬喬，最高法院也在29日，判處6個月的審前拘留。卡馬喬遭逮捕的訊息傳出後，瞬間引爆聖克魯斯與國家政府間的矛盾，許多支持者在28日發起抗議行動，不僅將道路封鎖，甚至還放火焚燒檢察官辦公室。

12月28日，玻利維亞警方以「恐怖主義」的罪名拘留了著名的反對派領導人路易士・費爾南多・卡馬喬（Luis Fernando Camacho），同時他也是玻利維亞農業大城聖克魯斯的首長。昨（29）日，玻利維亞法院更迅速判處6個月的審前拘留。

《路透社》報導，玻利維亞國家檢察官辦公室對外證實，卡馬喬當前已遭到拘留，更明確表示「這次的逮捕與2019年前左翼總統埃沃・莫拉萊斯（Evo Morales）的倒台有關。」

憲法律師Israel Quino則告訴國家電視台，倘若「恐怖主義」罪名真的成立，卡馬喬可能面臨15至20年的有期徒刑。

卡馬喬的公關團隊則轉發檢察官辦公室的聲明，表示官方對卡馬喬的指控缺乏真實性及可信度。團隊更在推特上引述卡馬喬自身說法，表示他遭到警方「殘酷綁架」，但仍相當自豪能為玻利維亞爭取「自由與民主」。

此外，立法委員Paola Aguirre及Erwin Bazan也表示，這次的逮捕中警方有使用槍枝。前總統Carlos Mesa則明確表示，這次的逮捕是一種「綁架行為」，然而檢查官辦公室卻駁斥該說法。

另外，《路透社》也指出，卡馬喬在遭到逮捕後被送往政治首都拉巴斯，未來將可能面臨轉移到埃爾阿爾托高度守備的監獄。

卡馬喬被捕訊息隨即引起聖克魯斯居民與國家政府間的矛盾，本週三（28）不少支持者揮舞著聖克魯斯的旗幟，並動員將道路封鎖，甚至有人因心生不滿而放火焚燒檢察官辦公室。不過除了支持者上街提出訴求，反對者也同樣走上街頭，斥責卡馬喬過去的所做所為，更要求法院予以重刑。

與此同時，美國也時刻關注著卡馬喬的拘留所引發的緊張局勢，《路透社》引述美國國務院發言人說法，「我們會督促玻利維亞政府不對反對派使用武力，包括了民主選舉產生的首長，另外，我們更呼籲當局應該給予被指控者正當合理的法律程序。」

卡馬喬遭捕原因

本次逮捕行動主要是因為卡馬喬2019年前公開反對左翼總統莫拉萊斯連任，加上今年又涉嫌煽動在聖克魯斯舉行的抗議活動。

  • 莫拉萊斯事件

《路透社》報導，莫拉萊斯透過推動新法，使其任期突破玻利維亞憲法中總統得連選連任兩屆的規定，並成功拿下第三個任期。

此外，他為了爭取更多執政時間，在2016年舉行公投，要求玻利維亞人允許連任四屆總統，雖然公投結果否決的此項提議，但多數為莫拉萊斯盟友的玻利維亞最高法院卻在2017年判定，任期的限制侵犯了基本人權，莫拉萊斯因此得以參選。

而卡馬喬則在2019年發表講話，抨擊莫拉萊斯是「非法政府」，並呼籲玻利維亞人投票「讓他下台」。

直到選舉結果出爐，莫拉萊斯以領先10.5%成功取得政權，不過計票過程的意外中止，讓不少人認為選舉存在舞弊行為，抗議活動隨即在各地爆發。反對派支持者紛紛封鎖道路並舉行群眾遊行，要求重新選舉，而作為公民領袖的卡馬喬自然成為抗議活動的領導者。

2019年11月8日，玻利維亞開始發生警方部隊叛變行動；11月12日，部隊更直接發布聲明，表示不會與人民為敵。此外，美洲國家組織（OAS）審計報告也指出，選舉過程有「明顯違規行為」，要求重新舉行投票，失去警方支持的莫拉萊斯不得不接受此提議。

不過憤努的情緒卻讓反對派拒絕重新投票，眼看民眾不滿的情緒持續升高，主要支持者Juan Carlos Huarachi也委婉的要求莫拉萊斯下台，以安撫玻利維亞人民，不久後莫拉萊斯便在一次的講話中宣布離開總統職位，事件才正式落幕。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像
聖克魯斯公民領袖卡馬喬在玻利維亞拉巴斯向他的支持者發表講話。
  • 聖克魯斯的抗議活動

玻利維亞主要農業區聖克魯斯於今年10月舉行大規模抗議行動，要求政府對聖克魯斯進行人口普查，因為此舉將牽涉到經濟資源以及議會席次的分配。

《路透社》指出，玻利維亞眾議院在11月26日早上以超過三分之二的票數通過「人口普查法」，該法已送交參議院審查，將由總統路易斯・阿爾塞頒布。

為期36天的抗議行動隨即結束，不過反對派卻表示，雖然政府承諾在2024年進行人口普查，但政治首都拉巴斯的社會主義政府卻不斷推遲進度，只因為聖克魯斯可能威脅到拉巴斯有利的地位。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


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