一吃蝦子就起蕁麻疹全身癢？哪些食物容易讓體內「組織胺」濃度上升？

文：白映俞醫師

如果大家感冒了而到診所就醫，醫師可能會開給你「抗組織胺」這樣的藥物來減緩鼻塞的不適；或者你在吃完蝦子後覺得皮膚很癢，身體還起了疹子，醫師告訴你這是「蕁麻疹」，也可能會開上「抗組織胺」的藥物改善症狀。雖然抗組織胺是個很常見的藥物，但究竟什麼是組織胺，為什麼又要對抗它？一起來了解。

組織胺

「組織胺（histamine）」是人體內正常產生的一種化學訊息物質。若免疫系統遇上潛在的過敏原，或身體有了外傷，免疫細胞會製作組織胺，並釋放組織胺到血液中。當身體釋放組織胺，可能會導致血管水腫、癢、流鼻水、或刺激胃酸分泌等反應。簡單來說，組織胺與過敏、發炎反應、消化都有關係。因此，當血流內的組織胺愈多，免疫反應會愈嚴重。（更了解組織胺，請看這裡）

Photo Credit: 照護線上

組織胺不耐症

有個病名是「組織胺不耐症」。組織胺不耐症的意思，並不是指「對組織胺過敏」，而是說「身體已經有過多的組織胺了」，因此體內過多的組織胺會帶來許多類似過敏的症狀，因此患者容易眼睛紅、癢；出現鼻塞、流鼻水、鼻子癢；身體很癢、有些紅紅的、突起的疹塊，蕁麻疹發作。

除了到處癢，組織胺不耐症的患者也容易有慢性頭痛或偏頭痛的問題，常常感到疲憊，或表現出腸躁症。女性患者的月經周期不規則，經痛嚴重，也有些人會頭臉部與胸部出現熱潮紅的現象，體溫控制失衡。

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甚至更嚴重的狀況，組織胺不耐症的患者會有難以解釋的焦慮感，腹部絞痛，組織腫脹，高血壓，和心律不整等狀況。這些症狀都非常常見，而且與許多過敏症狀是重疊的，不太具有專一性，因此真的被診斷為「組織胺不耐症」的人並不多。

然而，我們從這裡倒是可以想到一點：有些人總覺得自己很容易有過敏症狀，認為自己有過敏體質，或許就是因為體內組織胺濃度太高了；若當體內組織胺濃度降低後，可能就能少掉一些癢癢、鼻塞、疲憊等不舒服。

組織胺可以是吃進去的

那麼我們再想想，為什麼體內組織胺的濃度會高起來？體內的組織胺濃度，除了由細胞自行分泌外，也有很多是我們吃進去的。許多食物或飲品都是含有組織胺的；或許應該說，幾乎所有的食物和飲品都含有一定量的組織胺，幾乎不可能遇到「零組織胺」的食物。而且，只要食物愈放的時間愈久，或有變質、發酵，組織胺的濃度就會愈高。

除了知道組織胺的「來源」，我們也要了解組織胺的「代謝」。組織胺由兩種酵素代謝，若是從食物來源的組織胺，就多在小腸代謝，靠著小腸內的雙胺氧化酶（diamine oxidase）酵素分解組織胺；而另一種酵素則是負責代謝細胞裡產生的組織胺。

因此，若是飲食中食物含有的組織胺含量太豐富，酵素來不及分解，這些從食物而來的組織胺被腸道吸收，進入血流，導致體內組織胺濃度上升。所以，看到這裡，大家應該能夠想到，既然有一部分組織胺是我們吃進去的，那表示，若改變飲食習慣，體內組織胺濃度很可能就會降低囉？

讓體內組織胺濃度升高的食物

接下來，我們就來看看哪些食物較容易讓體內組織胺升高：

酒類：喝酒之後會偏頭痛發作？酒精的製作過程、化學反應，都會讓酒類裡含有不少組織胺，因此酒本身就是高組織胺飲品，在喝酒後，腸胃道攝取了不少組織胺；另外，酒精還會刺激身體分泌出更多的組織胺累積，甚至酒精還會影響腸胃道的酵素代謝能力。三者加成後，喝酒就會讓體內組織胺太高了。

加工肉品：這裡指的是像是煙燻肉品、培根、火腿、香腸等等，組織胺含量都會比較高。基本上，肉類的烹調方法會與組織胺的含量相關。假使用滾水川燙新鮮豬肉片，這樣組織胺含量就不多；但用燒烤、高溫的方式烹調肉類，肉類變質愈多，組織胺含量就變高。

發酵後的食物：酸菜、優格等都算是發酵的食物，雖然每種發酵食品因為發酵時間的長短不同，製成的技術不同，內含的組織胺濃度可能會差異很大，但無論如何，經過發酵這個過程，組織胺濃度就會比新鮮食物來得高。因此，你可能會聽過，有人吃酸菜之後，就會開始跑出過敏症狀，原因可能在於其組織胺含量太高了。

堅果豆類：你一定聽過有些人吃花生、堅果類後來就嚴重過敏、喘不過氣。因為像是核桃、花生、腰果、鷹嘴豆等，都會容易刺激身體釋放大量的組織胺，導致鼻子內部的黏膜腫脹，呼吸道窄縮。所以有些食物自己本身組織胺含量不高，卻容易在攝取後會刺激身體釋放組織胺，而讓體內組織胺濃度過高，堅果類就是其中之一。

紅茶和綠茶：紅茶、綠茶或能量飲料自身的組織胺濃度雖然沒有過高，但這些飲料會影響雙胺氧化酶作用，造成腸胃道裡酵素的能力下降，無法分解代謝組織胺，而讓組織胺濃度上升。除了飲品外，還有一些藥物，像是心臟用藥、呼吸道用藥、抗生素、抗憂鬱劑、利尿劑、止痛藥，也可能會影響腸胃道內的代謝酵素能力。

除了上面講的幾樣，我們再整理一些容易影響體內組織胺濃度的食物：

組織胺含量較高的食物：酒精、發酵食品、酪梨、乾燥水果、茄子、菠菜、加工食物、帶殼的海鮮。

容易刺激身體釋放組織胺的食物：酒精、堅果、番茄、巧克力、柑橘類水果、食物染料。

Photo Credit: 照護線上

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所以，如果你覺得自己常常常有類似過敏的症狀，常鼻子塞塞的，或有慢性蕁麻疹，你可以試試看少吃一些高組織胺食物，以減少症狀或吃藥的機會。不過，你可能會說，上面列出的食物也太多了，究竟什麼可以吃呢？嗯，確實無法做到「零組織胺」，但若想考慮組織胺較低的食物類型，以下是可以嘗試的：

蛋

新鮮的肉類，像是不帶皮的雞肉，或剛捕獲的新鮮魚類

不含麩質的穀物，例如藜麥、米飯

椰子奶或杏仁奶

除了茄子、番茄、菠菜之外的新鮮蔬菜（注意，如果做成醃漬類型的就不OK，組織胺就會變高囉）

除了柑橘、酪梨之外的水果

橄欖油