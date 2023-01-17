一吃蝦子就起蕁麻疹全身癢？哪些食物容易讓體內「組織胺」濃度上升？
我們想讓你知道的是
吃完蝦子後覺得皮膚很癢，身體還起了疹子，醫師告訴你這是「蕁麻疹」，也可能會開上「抗組織胺」的藥物改善症狀。雖然抗組織胺是個很常見的藥物，但究竟什麼是組織胺，為什麼又要對抗它？一起來了解。
文：白映俞醫師
如果大家感冒了而到診所就醫，醫師可能會開給你「抗組織胺」這樣的藥物來減緩鼻塞的不適；或者你在吃完蝦子後覺得皮膚很癢，身體還起了疹子，醫師告訴你這是「蕁麻疹」，也可能會開上「抗組織胺」的藥物改善症狀。雖然抗組織胺是個很常見的藥物，但究竟什麼是組織胺，為什麼又要對抗它？一起來了解。
組織胺
「組織胺（histamine）」是人體內正常產生的一種化學訊息物質。若免疫系統遇上潛在的過敏原，或身體有了外傷，免疫細胞會製作組織胺，並釋放組織胺到血液中。當身體釋放組織胺，可能會導致血管水腫、癢、流鼻水、或刺激胃酸分泌等反應。簡單來說，組織胺與過敏、發炎反應、消化都有關係。因此，當血流內的組織胺愈多，免疫反應會愈嚴重。（更了解組織胺，請看這裡）
組織胺不耐症
有個病名是「組織胺不耐症」。組織胺不耐症的意思，並不是指「對組織胺過敏」，而是說「身體已經有過多的組織胺了」，因此體內過多的組織胺會帶來許多類似過敏的症狀，因此患者容易眼睛紅、癢；出現鼻塞、流鼻水、鼻子癢；身體很癢、有些紅紅的、突起的疹塊，蕁麻疹發作。
除了到處癢，組織胺不耐症的患者也容易有慢性頭痛或偏頭痛的問題，常常感到疲憊，或表現出腸躁症。女性患者的月經周期不規則，經痛嚴重，也有些人會頭臉部與胸部出現熱潮紅的現象，體溫控制失衡。
甚至更嚴重的狀況，組織胺不耐症的患者會有難以解釋的焦慮感，腹部絞痛，組織腫脹，高血壓，和心律不整等狀況。這些症狀都非常常見，而且與許多過敏症狀是重疊的，不太具有專一性，因此真的被診斷為「組織胺不耐症」的人並不多。
然而，我們從這裡倒是可以想到一點：有些人總覺得自己很容易有過敏症狀，認為自己有過敏體質，或許就是因為體內組織胺濃度太高了；若當體內組織胺濃度降低後，可能就能少掉一些癢癢、鼻塞、疲憊等不舒服。
組織胺可以是吃進去的
那麼我們再想想，為什麼體內組織胺的濃度會高起來？體內的組織胺濃度，除了由細胞自行分泌外，也有很多是我們吃進去的。許多食物或飲品都是含有組織胺的；或許應該說，幾乎所有的食物和飲品都含有一定量的組織胺，幾乎不可能遇到「零組織胺」的食物。而且，只要食物愈放的時間愈久，或有變質、發酵，組織胺的濃度就會愈高。
除了知道組織胺的「來源」，我們也要了解組織胺的「代謝」。組織胺由兩種酵素代謝，若是從食物來源的組織胺，就多在小腸代謝，靠著小腸內的雙胺氧化酶（diamine oxidase）酵素分解組織胺；而另一種酵素則是負責代謝細胞裡產生的組織胺。
因此，若是飲食中食物含有的組織胺含量太豐富，酵素來不及分解，這些從食物而來的組織胺被腸道吸收，進入血流，導致體內組織胺濃度上升。所以，看到這裡，大家應該能夠想到，既然有一部分組織胺是我們吃進去的，那表示，若改變飲食習慣，體內組織胺濃度很可能就會降低囉？
讓體內組織胺濃度升高的食物
接下來，我們就來看看哪些食物較容易讓體內組織胺升高：
酒類：喝酒之後會偏頭痛發作？酒精的製作過程、化學反應，都會讓酒類裡含有不少組織胺，因此酒本身就是高組織胺飲品，在喝酒後，腸胃道攝取了不少組織胺；另外，酒精還會刺激身體分泌出更多的組織胺累積，甚至酒精還會影響腸胃道的酵素代謝能力。三者加成後，喝酒就會讓體內組織胺太高了。
加工肉品：這裡指的是像是煙燻肉品、培根、火腿、香腸等等，組織胺含量都會比較高。基本上，肉類的烹調方法會與組織胺的含量相關。假使用滾水川燙新鮮豬肉片，這樣組織胺含量就不多；但用燒烤、高溫的方式烹調肉類，肉類變質愈多，組織胺含量就變高。
發酵後的食物：酸菜、優格等都算是發酵的食物，雖然每種發酵食品因為發酵時間的長短不同，製成的技術不同，內含的組織胺濃度可能會差異很大，但無論如何，經過發酵這個過程，組織胺濃度就會比新鮮食物來得高。因此，你可能會聽過，有人吃酸菜之後，就會開始跑出過敏症狀，原因可能在於其組織胺含量太高了。
堅果豆類：你一定聽過有些人吃花生、堅果類後來就嚴重過敏、喘不過氣。因為像是核桃、花生、腰果、鷹嘴豆等，都會容易刺激身體釋放大量的組織胺，導致鼻子內部的黏膜腫脹，呼吸道窄縮。所以有些食物自己本身組織胺含量不高，卻容易在攝取後會刺激身體釋放組織胺，而讓體內組織胺濃度過高，堅果類就是其中之一。
紅茶和綠茶：紅茶、綠茶或能量飲料自身的組織胺濃度雖然沒有過高，但這些飲料會影響雙胺氧化酶作用，造成腸胃道裡酵素的能力下降，無法分解代謝組織胺，而讓組織胺濃度上升。除了飲品外，還有一些藥物，像是心臟用藥、呼吸道用藥、抗生素、抗憂鬱劑、利尿劑、止痛藥，也可能會影響腸胃道內的代謝酵素能力。
除了上面講的幾樣，我們再整理一些容易影響體內組織胺濃度的食物：
- 組織胺含量較高的食物：酒精、發酵食品、酪梨、乾燥水果、茄子、菠菜、加工食物、帶殼的海鮮。
- 容易刺激身體釋放組織胺的食物：酒精、堅果、番茄、巧克力、柑橘類水果、食物染料。
所以，如果你覺得自己常常常有類似過敏的症狀，常鼻子塞塞的，或有慢性蕁麻疹，你可以試試看少吃一些高組織胺食物，以減少症狀或吃藥的機會。不過，你可能會說，上面列出的食物也太多了，究竟什麼可以吃呢？嗯，確實無法做到「零組織胺」，但若想考慮組織胺較低的食物類型，以下是可以嘗試的：
- 蛋
- 新鮮的肉類，像是不帶皮的雞肉，或剛捕獲的新鮮魚類
- 不含麩質的穀物，例如藜麥、米飯
- 椰子奶或杏仁奶
- 除了茄子、番茄、菠菜之外的新鮮蔬菜（注意，如果做成醃漬類型的就不OK，組織胺就會變高囉）
- 除了柑橘、酪梨之外的水果
- 橄欖油
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。