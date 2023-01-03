李喜明《臺灣的勝算》：面對虎視眈眈的共軍，如何以弱擊強？答案就是「以小制大的不對稱戰略」
我們想讓你知道的是
李喜明的構想就是思考後取捨的結果——台灣資源有限，與中國「戰機對戰機、戰艦對戰艦、戰車對戰車」一對一對決，這種高成本傳統戰鬥，敵不過，必須捨；機動防空飛彈、水雷、便攜式反裝甲飛彈火箭等，成本較低，既輕巧又精準，必須取。
文：果子離
喜歡閱讀顛覆既有想法、打破主流觀點的書，當然也必須是出之合理且縝密思索的論述。近來讀到的這樣的書是一部軍事書籍：《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想》，是關於台灣軍事戰略的突破思索。
《臺灣的勝算》作者是前參謀總長李喜明，2017年，他擔任參謀總長後開始推動「整體防衛構想」。「整體防衛構想」光看名詞意義不明，其內在精神就是美軍提倡的「創新／不對稱」作戰概念。
李上將很有自信，認為這方案是「臺灣在資源極端弱勢的情況下，能夠嚇阻中國發動武統戰爭，達成防衛目標的具體解決方案。」不過它徹底顛覆了傳統建軍備戰的思維與做法，國內質疑甚至反對者有之。有感於所推動的「整體防衛構想」並未落實，只推動兩年即卸任退伍的李喜明，念茲在茲，於是撰書具體說明此構想，希望國人充分瞭解其中內涵。
不對稱的作戰概念。不對稱，顧名思義，就是兩方軍事實力強弱大小不成比例。為什麼強調不對稱？或許不願接受卻不得不承認這項既定事實：中國近幾十年來經濟起飛，軍力猛進，他們的國防預算是我們的二十幾倍，且兩岸軍力持續失衡，越拉越大，面對虎視眈眈的共軍，當如何以弱擊強？答案就是「以小制大的不對稱戰略」。
李喜明認為，傳統戰力所重視的戰機、戰艦、戰車等武器，是國軍戰力的象徵，展示開來帶給國人信心，但它們的戰時存活力低，作戰初期易遭敵方以強大的飛彈或空中武力摧毀，跑道、設施、基地也會被破壞而失去功能。例如戰鬥機，會因為跑道遭到毀損而飛不起來，形同斷翅廢鐵。
更何況這些傳統武器又貴，研發交貨又慢，不如把資源集中於精準、移動性高且攜帶方便的小型武器。烏克蘭對抗俄羅斯入侵，以卵擊石居然挺到現在，靠的就是不對稱作戰，從報導我們看到，烏克蘭的無人機屢立大功，也看到烏克蘭士兵用標槍、小飛彈重創俄國坦克，並以移動式武器擊沉敵人軍艦。
傳統戰力或「創新／不對稱」戰略，是魚與熊掌的兩難，都買最好，但不可能嘛。在共軍虎視眈眈越來越眈的威嚇下，台灣國防預算相對少得可憐，不可能這個也買，那個也買，必須有所取捨，否則就如《孫子兵法》所云：「有所不備，則無所不寡」。李喜明的構想就是思考後取捨的結果——台灣資源有限，與中國「戰機對戰機、戰艦對戰艦、戰車對戰車」一對一對決，這種高成本傳統戰鬥，敵不過，必須捨；機動防空飛彈、水雷、便攜式反裝甲飛彈火箭等，成本較低，既輕巧又精準，必須取。
捨，不是完全不要，只是軍購次序挪後。許多人會想到，這麼一來中共灰色侵犯怎麼應付？設若他們的戰機逼近或越線海峽中線，我們沒有質量俱佳的戰機如何驅趕？國人每天看到共軍挑釁，心理之不安可想而知，這點不能不考慮。李喜明建議從強化心理著手，雖然灰色侵犯令人厭惡，畢竟不是正式開戰，不可能機艦繞一繞就迫使台灣接受統一，而且說實在的，真要開戰，大可跳過這個灰色程序直接攻擊。灰色侵犯反而是戰爭與和平的緩衝。總歸仍是魚與熊掌選擇的問題，國防預算無法面面俱到，只好忍受對生存威脅相對較小的灰色侵犯，而把資源集中在對付共軍武力犯台。
只不過李喜明的論述，在分析兩岸戰力時，可能會給某些人潑冷水的不舒服感覺。但就事論事，這水真冷。冷水之一：台海有事，中共最怕美軍出動航空母艦馳援，為阻斷航母，他們不是建造更強大的航母對抗，而是以不對稱戰力概念發展導彈。
號稱航母殺手的東風─21系列導彈研發出來，能否如其所宣稱精準擊中移動迅疾的航母還很難說，但可想而知已令美國有所警惕，書中引述一件事：歐巴馬詢問，若台海戰發，美國派航母會如何，參謀首長聯席會議主席答：「我們航母若接近中國1500公里之內可能遭反艦彈道飛彈攻擊。」
冷水之二：某些電視名嘴談到兩岸軍事話題，聲若洪鐘得意於台灣軍隊有能力對中國源頭攻擊，中共膽敢冒進會遭遠距離攻擊，但李喜明明講，台灣既無核武，遠程精準飛彈數量並未多到足以嚇阻共軍來犯，只能小損，未能重擊。
冷水之三：中共強大的飛彈，足以在戰爭之初，打擊我方機場、港口、雷達站、發電廠、飛彈陣地等。使之癱瘓。
這部書很厚，論述巨細靡遺，以致觀點陳述時有重覆到有點煩瑣，但軍事知識含金量很高。
只不過一些軍事專業的爭議，我們普通讀者不必選擇接收或否決，畢竟不大可能有這方面的公投，重要的是，藉由此書窺知美中台戰力以及因應之道，這是身為公民不可不知道的事。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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罕病「泛視神經脊髓炎」病友盼回歸社會，期待的新藥是否確實送到病友手中？
我們想讓你知道的是
1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥，然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊。罕見疾病「泛視神經脊髓炎」如今有新型的專用生物製劑可望精準治療，但價格昂貴，健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
視力受損、肢體癱瘓，擔心反覆復發重創神經組織，遭受失明、失能及死亡的威脅……，這些是全台「泛視神經脊髓炎」病友的日常。過去泛視神經脊髓炎無專一用藥可使用，僅能靠類固醇、免疫抑制劑來治療，疾病隨時有復發可能，且一旦發作易遺留下不可逆之傷害。
如今終於有新型的專用生物製劑可望提供精準治療，但藥物價格昂貴，施打一劑近20萬，一般家庭難以自費支出。可健保署卻始終未同意將其納入健保給付，這樣「明知可救，卻因無力負擔藥費，看得到但用不到」的情況，對努力不懈對抗病痛考驗可望回歸社會的病友及家屬而言，實屬一大重擊。
什麼是「泛視神經脊髓炎」？嚴重恐致失明、癱瘓
林口長庚紀念醫院神經內科教授張國軒醫師表示，泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種中樞神經系統發炎性自體免疫疾病，因免疫機制失調，導致自體免疫抗體反過來攻擊體內的中樞神經細胞。
在泛視神經脊髓炎病人身上常見帶有anti-AQP4抗體，這些自體抗體會引起發炎反應造成神經組織的破壞。一旦反覆發作，將重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁，甚至失去生活自理能力…。
泛視神經脊髓炎作祟，突然發病打亂人生規劃
「沒辦法，遇到了就只能面對…」37歲的高小姐是一位家有7歲孩子的全職媽媽。今年一場突如其來的身體不適，卻毫不留情的打亂她的人生規劃。
「一開始只是覺得頭很痛，後來左眼窩跟眼睛轉動時有疼痛感、有視野遮蔽的感覺……」沒想到至眼科就醫後，得到的卻是請她儘速到大醫院檢查的轉診單。一到醫院檢查才發現自己有視神經發炎的問題，透過急診做核磁共振並緊急安排住院打了三天的高劑量類固醇。
原以為經過幾天折騰和治療後就沒事，孰料，在出院返家隔兩天後，她卻覺得視力有模糊、明顯往下降的情況。再度返回急診就醫，並從醫師口中得知，自己可能罹患了泛視神經脊髓炎……。
視力受損，深陷不曉得病情能否控制好的焦慮中
這時她才驚覺病情遠不如自己想像的簡單，而這一住，高小姐就在醫院住了大半個月，並在醫師評估下進行了每兩天一次的自體血漿置換。令人遺憾的是，雖然緊急進行治療處置，視力仍舊受到極大影響。
「由於主傷是在左眼，除了左眼有視野遮蔽、色覺變弱的情形，左眼的視力現在更只剩0.2左右，右眼的話則剩下0.5～0.7，現在要返回原先的工作崗位更難了……」原先雙眼視力1.0、曾任職講求精準、需高度用眼電子檢測公司的高小姐無奈的說。
而這次發病不只影響人生規劃，更讓高小姐從此埋下忐忑、焦慮不安的心理。「心裡真的覺得很辛酸，不曉得病情能不能控制好的感覺真的讓人很茫然和焦慮。每天起床都會擔心自己視力是不是又變差、變模糊了？是不是又有哪個顏色看不到了，那種焦慮感真的很難受……」高小姐坦言。
「自責對不起孩子」盼生物製劑納入健保，減輕生活負擔
而最讓高小姐揪心的就是罹病後孩子的改變，「我的小朋友本身就是心思比較細膩的小孩，因此每當我跟他獨處時，他總是會一直注意我有沒有需要幫忙，讓他變得小心翼翼的，雖然感到窩心，但這其實不是一個7歲孩子這個階段該有的狀態，媽媽生病讓他好像有被迫長大的感覺，真的覺得很對不起他……」
無奈的是，要控制住泛視神經脊髓炎不發病，如果服用基本的類固醇、免疫抑制劑效果有限。那麼臨床上能選擇的其他治療方式，就是價格相對昂貴、需自費使用的生物製劑，昂貴的藥價對於一般家庭是一大負擔。
「雖然說講錢很俗氣，但沒有錢真的就活不下去！如果泛視神經脊髓炎這個疾病會造成這麼大的反覆性傷害，政府在有餘力的狀況下，希望能夠聽到我們的心聲，讓生物製劑納入健保給付，減輕病友的負擔，讓我們在生活上至少可以維持一定程度的平衡，並在疾病可控下有機會能重返職場、發揮生產力。」高小姐語帶期盼的說道。
泛視神經脊髓炎如不定時炸彈，治療關鍵在避免疾病發作
張國軒醫師指出，正因為泛視神經脊髓炎一旦發作，恐重創視神經、脊髓及大腦等神經組織，嚴重恐致失明、癱瘓、大小便失禁……。因此對於病人來說每次的發作都非常恐怖，所以在臨床治療泛視神經脊髓炎病患，首要關鍵便是如何避免疾病發作，不讓病人處於如面對不定時炸彈般的長期恐懼中。
雖然傳統常見的類固醇、免疫抑制劑對於預防NMOSD發作有一些效果，但由於這些藥物每個人使用的反應不一樣，長期服用類固醇及免疫抑制劑也可能會造成水腫、月亮臉、水牛肩等副作用，也有一部分的泛視神經脊髓炎病友的復發是沒辦法以上述治療方式獲得良好控制的。但過往NMOSD病友受限於能使用的藥物種類不多，即便上述治療方式造成身體諸多不適或效果不理想，也只能默默承受。
生物製劑有望改變命運，但泛視神經脊髓炎病友卻看得到而用不到？
新型生物製劑（單株抗體藥物）的出現，可謂泛神經脊髓炎治療的一道曙光！張國軒醫師表示，近年剛通過台灣食藥署藥證申請的新單株抗體藥物，能夠更精準的去消滅會引起發炎反應造成神經組織破壞的抗體，來預防疾病復發。
且根據臨床試驗，其使用在某些特定泛神經脊髓炎病友，兩年之內的復發率可壓低到少於10%；且即便是不同種類的生物製劑，至少也有75%的機會所以在至少兩年之內都沒有任何的發作。若同時能再避免感染、勞累、睡眠不足／睡眠品質不佳等泛視神經脊髓炎的可能誘發危險因子，其實是可以把復發率壓到很低的。
「但令人遺憾的是，這類新型生物製劑健保並未給付，施打一劑約需要花費近20萬左右。且並非一次見效，而需每兩個禮拜或一個月施打一次，年醫藥費保少估計約要1、200萬；很明顯的，這樣的價格若沒有健保幫助，病人是很難自費使用的。」張國軒醫師補充。
每年大約100多位病友需要使用到生物製劑，並非健保無力負擔
最重要的是，目前台灣的泛視神經脊髓炎病人大概有6、700人，而這些人也並非每一位在治療上都會使用到生物製劑。根據醫師臨床估計，當中可能會需要使用生物製劑藥物的約有20-30%左右，每年最多大概也就不過100多位，並非健保無力負擔。
泛神經脊髓炎多好發在30、40歲，「上有老、下有小」有一定的生產力青壯族群，若疾病無法有效控制，往往在工作與經濟上會漸趨弱勢。「健保的目的，就是希望不再有病人因病而貧！可是這樣的概念和理想，似乎無法讓泛視神經脊髓炎病友感受到。」張國軒醫師感嘆的說道。
經濟學人評7國罕見疾病用藥可近性：台灣落後國際水平
自1998年，台灣全民健保開始給付罕見疾病治療用藥後，不少罕病病友因此看見治療希望。然而，近年來在健保財源不足下，也連帶對罕藥納入健保給付造成衝擊，而這樣的結果也反映在國際評比上的低評價。
根據英國《經濟學人雜誌》於今年9月7日公布的最新研究，評比德國、法國、英國、澳洲、日本、南韓與台灣7個國家的罕病診斷與醫療照護現況，分析8種罕病藥物在7個國家取得許可證，到成功給付的時間差。結果顯示，台灣被核准給付的罕藥僅2種，且給付耗時、平均等待30個月，對於罕病政策，病人的意見與影響力也相當有限。
執行率極低！5年未用罕病專款達26億，NMOSD新藥絕非健保無力負擔
罕病基金會創辦人陳莉茵表示，目前健保給付的罕病共有37種病類、61種罕病藥物。但在近10年申請給付的47款罕藥中，13種正審查中、有9種藥物曾被否決，是二代健保上路前未曾出現的現象，而當中拒絕給付的最大原因，就是對健保財務衝擊太大。
2022年的罕藥專款預算87.78億中，罕病新藥預算雖編列了7.68億，但實際上只用了1230萬。但若以健保署公布的罕病專款每年平均執行率有92.3%、5年決算平均成長10.36%；而陳莉茵強調，那只是過去已收載給付的罕藥舊案人數，是已用藥罕病病友隨著體重、年齡增加而自然增加的藥量，事實上「罕病新藥執行幾乎是個位數字。」
除此之外，根據罕病基金會統計，雖然健保相關單位屢屢表示，因為財務問題，未能給付所有的罕病患者，但事實上每年的罕病健保專款，竟然都沒有用完。自2017年到2021年，5年間沒有用掉的總餘額更累計逾26億元。
陳莉茵：罕見疾病是弱勢裡面的弱勢，應該是需要被照顧的
無論專款或新藥預算，都仍結餘那麼多，但13種排隊審查的新藥卻不得其門而入。
「罕見疾病是急重症裡面的急重症、弱勢裡面的弱勢。在適法性、優先性上，應該是需要被照顧的，所以健保想盡辦法不照顧罕見疾病，很令人困惑。我們每一個人都可能成為重大傷病的狀況之下，健保是一個醫療風險分攤的問題，而保險就是保險，不該把它當成政治任務的工具來進行管理，回到健保的本質機制才能真正幫助到需要的病患。」陳莉茵語重心長的呼籲。
雖然仍為前景擔憂，但陳莉茵也不忘對泛視神經脊髓炎病友喊話，「雖然短時間內我們還未爭取到生物製劑新藥的健保給付，但我們沒有退縮、悲傷的權力，還是打起精神正面的面對，一起商議如何爭取到藥物的給付。希望大家盡可能好好照顧自己，一起爭取藥品給付能夠儘速通過。」