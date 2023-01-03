2023/01/03,
軍事

李喜明《臺灣的勝算》：面對虎視眈眈的共軍，如何以弱擊強？答案就是「以小制大的不對稱戰略」

李喜明《臺灣的勝算》：面對虎視眈眈的共軍，如何以弱擊強？答案就是「以小制大的不對稱戰略」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

李喜明的構想就是思考後取捨的結果——台灣資源有限，與中國「戰機對戰機、戰艦對戰艦、戰車對戰車」一對一對決，這種高成本傳統戰鬥，敵不過，必須捨；機動防空飛彈、水雷、便攜式反裝甲飛彈火箭等，成本較低，既輕巧又精準，必須取。

文：果子離

喜歡閱讀顛覆既有想法、打破主流觀點的書，當然也必須是出之合理且縝密思索的論述。近來讀到的這樣的書是一部軍事書籍：《臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想》，是關於台灣軍事戰略的突破思索。

《臺灣的勝算》作者是前參謀總長李喜明，2017年，他擔任參謀總長後開始推動「整體防衛構想」。「整體防衛構想」光看名詞意義不明，其內在精神就是美軍提倡的「創新／不對稱」作戰概念。

李上將很有自信，認為這方案是「臺灣在資源極端弱勢的情況下，能夠嚇阻中國發動武統戰爭，達成防衛目標的具體解決方案。」不過它徹底顛覆了傳統建軍備戰的思維與做法，國內質疑甚至反對者有之。有感於所推動的「整體防衛構想」並未落實，只推動兩年即卸任退伍的李喜明，念茲在茲，於是撰書具體說明此構想，希望國人充分瞭解其中內涵。

不對稱的作戰概念。不對稱，顧名思義，就是兩方軍事實力強弱大小不成比例。為什麼強調不對稱？或許不願接受卻不得不承認這項既定事實：中國近幾十年來經濟起飛，軍力猛進，他們的國防預算是我們的二十幾倍，且兩岸軍力持續失衡，越拉越大，面對虎視眈眈的共軍，當如何以弱擊強？答案就是「以小制大的不對稱戰略」。

李喜明認為，傳統戰力所重視的戰機、戰艦、戰車等武器，是國軍戰力的象徵，展示開來帶給國人信心，但它們的戰時存活力低，作戰初期易遭敵方以強大的飛彈或空中武力摧毀，跑道、設施、基地也會被破壞而失去功能。例如戰鬥機，會因為跑道遭到毀損而飛不起來，形同斷翅廢鐵。

更何況這些傳統武器又貴，研發交貨又慢，不如把資源集中於精準、移動性高且攜帶方便的小型武器。烏克蘭對抗俄羅斯入侵，以卵擊石居然挺到現在，靠的就是不對稱作戰，從報導我們看到，烏克蘭的無人機屢立大功，也看到烏克蘭士兵用標槍、小飛彈重創俄國坦克，並以移動式武器擊沉敵人軍艦。

傳統戰力或「創新／不對稱」戰略，是魚與熊掌的兩難，都買最好，但不可能嘛。在共軍虎視眈眈越來越眈的威嚇下，台灣國防預算相對少得可憐，不可能這個也買，那個也買，必須有所取捨，否則就如《孫子兵法》所云：「有所不備，則無所不寡」。李喜明的構想就是思考後取捨的結果——台灣資源有限，與中國「戰機對戰機、戰艦對戰艦、戰車對戰車」一對一對決，這種高成本傳統戰鬥，敵不過，必須捨；機動防空飛彈、水雷、便攜式反裝甲飛彈火箭等，成本較低，既輕巧又精準，必須取。

捨，不是完全不要，只是軍購次序挪後。許多人會想到，這麼一來中共灰色侵犯怎麼應付？設若他們的戰機逼近或越線海峽中線，我們沒有質量俱佳的戰機如何驅趕？國人每天看到共軍挑釁，心理之不安可想而知，這點不能不考慮。李喜明建議從強化心理著手，雖然灰色侵犯令人厭惡，畢竟不是正式開戰，不可能機艦繞一繞就迫使台灣接受統一，而且說實在的，真要開戰，大可跳過這個灰色程序直接攻擊。灰色侵犯反而是戰爭與和平的緩衝。總歸仍是魚與熊掌選擇的問題，國防預算無法面面俱到，只好忍受對生存威脅相對較小的灰色侵犯，而把資源集中在對付共軍武力犯台。

只不過李喜明的論述，在分析兩岸戰力時，可能會給某些人潑冷水的不舒服感覺。但就事論事，這水真冷。冷水之一：台海有事，中共最怕美軍出動航空母艦馳援，為阻斷航母，他們不是建造更強大的航母對抗，而是以不對稱戰力概念發展導彈。

號稱航母殺手的東風─21系列導彈研發出來，能否如其所宣稱精準擊中移動迅疾的航母還很難說，但可想而知已令美國有所警惕，書中引述一件事：歐巴馬詢問，若台海戰發，美國派航母會如何，參謀首長聯席會議主席答：「我們航母若接近中國1500公里之內可能遭反艦彈道飛彈攻擊。」

冷水之二：某些電視名嘴談到兩岸軍事話題，聲若洪鐘得意於台灣軍隊有能力對中國源頭攻擊，中共膽敢冒進會遭遠距離攻擊，但李喜明明講，台灣既無核武，遠程精準飛彈數量並未多到足以嚇阻共軍來犯，只能小損，未能重擊。

冷水之三：中共強大的飛彈，足以在戰爭之初，打擊我方機場、港口、雷達站、發電廠、飛彈陣地等。使之癱瘓。

這部書很厚，論述巨細靡遺，以致觀點陳述時有重覆到有點煩瑣，但軍事知識含金量很高。

只不過一些軍事專業的爭議，我們普通讀者不必選擇接收或否決，畢竟不大可能有這方面的公投，重要的是，藉由此書窺知美中台戰力以及因應之道，這是身為公民不可不知道的事。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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