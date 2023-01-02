Google Meet視訊會議開放中文字幕，還支援英文語音即時翻譯
我們想讓你知道的是
最近在使用Google Meet進行視訊會議時，發現「即時字幕」功能中增加了「中文（Beta）」測試中的選項，而且還可以把和國外客戶視訊會議中的英文語音即時翻譯為中文字幕。這個新功能，對於台灣或中文的使用者來說應該可以增加不少方便性。
最近在使用Google Meet進行視訊會議時，發現「即時字幕」功能中增加了「中文（Beta）」測試中的選項，而且還可以把和國外客戶視訊會議中的英文語音即時翻譯為中文字幕。這個新功能，對於台灣或中文的使用者來說應該可以增加不少方便性，所以這篇文章來跟大家介紹一下效果如何。
首先要說明的是，我有兩種付費的Google帳號中擁有上述功能。第一個是我個人版Google帳號有付費購買2TB的雲端硬碟空間，這時候有延伸獲得一些額外的Google Meet功能，最近有發現增加了即時中文字幕的測試選項。
第二個是我也有Google Workspace企業版的付費帳戶，最近則在Google Meet中不只看到即時中文字幕，還可以開啟把英文語音（字幕）即時翻譯為中文字幕的選項。
如果是免費版的Google個人帳號，我則不確定是否有上述功能。
讓我們先來看看Google個人版帳號中，可以開啟的即時中文字幕功能。只要到Google Meet的字幕設定中，開啟「中文－華語（繁體）」的Beta測試選項即可。
這樣一來，視訊會議中就會顯示即時中文字幕，而且還以下幾個特色：
- 會自動標註是誰在講話
- 會自動加入標點符號，讓即時字幕更易懂
- 語音轉中文即時字幕的效果頗為精準（不過這個技術其實一直都有，只是Google要開放到哪裡服務而已：語音轉文字筆記利器，活用Google即時轉錄寫筆記的7個案例）
來到Google的企業版帳戶，在Google Meet中不只可以顯示中文即時字幕，還可以把英文語音即時翻譯成中文字幕。
只要先開啟字幕選項，然後選擇要把原本的英文字幕，翻譯為「中文（簡體）」即可。（目前中文只有提供簡體的翻譯選項）
這樣一來，對方的英文對話，就會自動、即時轉成中文字幕的翻譯結果，幫助我們理解。
在Google企業版的Google Meet中，還提供了一項「語音轉錄稿」的功能，這不是錄下影片，而是把對方英文語音內容轉成英文的逐字稿（目前只支援英文語音），會自動存入我們的雲端硬碟，方便當作事後的會議記錄與確認。
Google Meet這項功能，一方面可以幫助有聽力障礙的朋友也能順利線上視訊會議，另一方面一般工作者如果有特殊設備問題時，或是需要跟使用英文的國外客戶對談時，都能幫上忙。
有興趣的朋友可以看看您的Google Meet是否擁有類似選項，或是參考延伸文章：
- Google Meet視訊錄影、白板簡報、遠距教學的11個必學功能
- 簡單外掛自動儲存Google Meet會議訊息、視訊截圖到 Google 文件
- Google Meet全自動點名，視訊上課、遠距會議最簡單建立出席名單
- Google Meet新增子母畫面功能，一邊查看視訊畫面一邊處理工作
- Google Meet 分組討論室強大易用，可自訂計時器與請求協助
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
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活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
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於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
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完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
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完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
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集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8