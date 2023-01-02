2023/01/02,
職場

Google Meet視訊會議開放中文字幕，還支援英文語音即時翻譯

Google Meet視訊會議開放中文字幕，還支援英文語音即時翻譯
Photo Credit: 電腦玩物

我們想讓你知道的是

最近在使用Google Meet進行視訊會議時，發現「即時字幕」功能中增加了「中文（Beta）」測試中的選項，而且還可以把和國外客戶視訊會議中的英文語音即時翻譯為中文字幕。這個新功能，對於台灣或中文的使用者來說應該可以增加不少方便性。

最近在使用Google Meet進行視訊會議時，發現「即時字幕」功能中增加了「中文（Beta）」測試中的選項，而且還可以把和國外客戶視訊會議中的英文語音即時翻譯為中文字幕。這個新功能，對於台灣或中文的使用者來說應該可以增加不少方便性，所以這篇文章來跟大家介紹一下效果如何。

首先要說明的是，我有兩種付費的Google帳號中擁有上述功能。第一個是我個人版Google帳號有付費購買2TB的雲端硬碟空間，這時候有延伸獲得一些額外的Google Meet功能，最近有發現增加了即時中文字幕的測試選項。

第二個是我也有Google Workspace企業版的付費帳戶，最近則在Google Meet中不只看到即時中文字幕，還可以開啟把英文語音（字幕）即時翻譯為中文字幕的選項。

如果是免費版的Google個人帳號，我則不確定是否有上述功能。

讓我們先來看看Google個人版帳號中，可以開啟的即時中文字幕功能。只要到Google Meet的字幕設定中，開啟「中文－華語（繁體）」的Beta測試選項即可。

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這樣一來，視訊會議中就會顯示即時中文字幕，而且還以下幾個特色：

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來到Google的企業版帳戶，在Google Meet中不只可以顯示中文即時字幕，還可以把英文語音即時翻譯成中文字幕。

只要先開啟字幕選項，然後選擇要把原本的英文字幕，翻譯為「中文（簡體）」即可。（目前中文只有提供簡體的翻譯選項）

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這樣一來，對方的英文對話，就會自動、即時轉成中文字幕的翻譯結果，幫助我們理解。

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在Google企業版的Google Meet中，還提供了一項「語音轉錄稿」的功能，這不是錄下影片，而是把對方英文語音內容轉成英文的逐字稿（目前只支援英文語音），會自動存入我們的雲端硬碟，方便當作事後的會議記錄與確認。

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Photo Credit: 電腦玩物

Google Meet這項功能，一方面可以幫助有聽力障礙的朋友也能順利線上視訊會議，另一方面一般工作者如果有特殊設備問題時，或是需要跟使用英文的國外客戶對談時，都能幫上忙。

有興趣的朋友可以看看您的Google Meet是否擁有類似選項，或是參考延伸文章：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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