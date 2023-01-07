【小說】《銀港之死》選摘：澳洲這麼大，為什麼偏偏要選這個小鎮當作新生活的起點呢？

文：克里斯・漢默（Chris Hammer）

陽光從球的邊緣滑出，放射出耀眼的光芒，一瞬間燒盡他的視野。他看不見球，只好盲目揮擊，並在心裡暗自希望：拜託至少要擦到球、不要讓我出局、也不要被球砸到。這次就好，拜託別讓我出糗。雖然閉不閉眼已經沒差了，但他還是閉上眼睛，彷彿在祈禱，然後揮出。

不知怎的，也許是老天突然改變心意，他擊中了。透過木製的握柄、握柄上逐漸碎裂的橡膠層以及已經鬆弛的拍網，他可以感覺到擊球的力道，知道球被球拍正中心牢牢抓住。他感覺到海綿製的網球變扁、壓縮，接著重新擴張，沿著弧線被加速送出，發射升空，直奔天堂。在撞擊那一刻，他感覺到了一瞬間的完美。他張開雙眼、放開握柄，伸手擋住太陽，及時看見了那顆球，並對球的位置訝異不已。圓球高飛過木籬笆，躍進鄰院裡。六分。六分打點界外球。打者出局，不過是光榮退場，不是落荒而逃。球沒有咕咚一聲跌進他身後充當球門的垃圾桶，沒有人腳步紛亂地前來申訴，也沒聽到高飛接殺後應當迎面而來的嘲笑。就是個六分球，扎扎實實，落在籬笆另一邊，英雄下台一鞠躬 。

「操！馬汀，這球太帥了吧。」弗恩舅舅說。

「弗恩，不要說髒話。」他媽媽說。

「你打到球了，好厲害噢。」擔任投手的男孩讚嘆。他是同一條街上鄰居家的小孩。

而馬汀不發一語，毫無反應，沒有移動半步，完全沉浸在那個片刻中。那人球一體的片刻，那虜獲人的完美瞬間。

接著事情就發生了。

電話響起。「馬麻、馬麻。」伊妮德喊著。也有可能是安珀，總之是雙胞胎其中之一，她們總是形影不離，永遠分不清誰是誰。母親還來不及稱讚他的球技，來不及給他應得的獎賞便走去接電話。那通電話將世界一分為二，區隔成接電話前和接電話後，在這兩者之間劃下一條不容忽視的清晰界線。

三十三年後，馬汀．史卡斯頓開著車，一路開進回憶，駛向下方的銀港。一部分的他全神貫注注意著路面，讓車沿著一連串的彎道駛下斷崖；另一部分的他則沉浸在回憶之中，迷失在那完美的一天裡。命運在那天燃燒得那麼猛烈明亮而短暫，人生大幕朝他們當頭蓋下，彷彿戲終。今天，陽光從雨林樹冠的縫隙間篩落、閃爍，明明滅滅。他瞇起眼睛，看不見海，但能感覺得到海的存在。他知道，如果有辦法在這條窄路找到地方停車，只要停下就能看見太平洋，那片廣袤的藍色海域就在層層疊疊樹林後的某個地方。

「你有看到海嗎？」父親的聲音跨越多年時光問道，就像每次他們開車下行，經過這些羊腸彎道的轉角處時他都會問得那樣。「看到海就到家了。」他說完便會大聲笑開。但馬汀從沒在此處看過海，從來沒有。不過他也到了不必用眼睛看的階段，漸漸知道海就在那裡，抵達斷崖底部，越過奶牛牧場、甘蔗田和河灘，經過漁港和度假小屋以及漫長的白色沙灘之後，就在那裡。他看不見，但感覺得到。

於是在這個初秋的日子，他開車一路下行，經過斑桉和朱蕉樹上的附生蕨類，經過棕櫚、鹿角蕨和纏繞香柏的藤蔓，鐘雀的叫聲在耳邊響起。他從空氣變化就能感覺到自己正朝海的方向前進，溫度隨著高度降低而由溼冷轉為溼暖，耳膜劈啪作響，海岸山脈的這一頭離乾旱肆虐的內陸非常遙遠，那股總是拉扯著人的乾燥已鞭長莫及。而在遠處的是還未清晰可見就已氣勢磅礴的銀港，擁有他少年時光的土地，他回來了。

「弗恩！弗恩！」她大喊著，聲音裡充滿某種說不清的情緒。「馬汀！妹妹！你們快來！」當時他正爬著籬笆，剛要回到院裡，灰色的木頭表面崩裂成片，摸起來極度乾燥。他握著那顆球，本來狗咬的玩具現在是他的榮耀獎盃。母親衝出紗門，同時又笑又哭，各種情緒如高漲的海潮沖刷著她。「噢天啊，中了，他媽的竟然中了！」

馬汀看向舅舅，只看到弗恩一臉困惑，無法理解姊姊竟然史無前例地罵了髒話。

「希洛莉？」弗恩出聲提醒。

「樂透啦，弗恩。我們他媽中了樂透！還是頭獎！」

馬汀跳下籬笆，覺得自家的後院變得極為陌生，所有人都忘了那顆球，球棒都丟在地上。樂透。他們中了樂透。那該死的樂透。弗恩抱起馬汀其中一個妹妹，她搞不懂情況但也開心地抱著他，然後所有人：他媽媽、雙胞胎、他自己，還有弗恩舅舅，五個人全都在球門區的草坪上興奮地手舞足蹈；那是草坪上的一小塊區域，他們在比賽前才剛用除草機犁過。充當投手的鄰居小孩迅速飛奔至街上，瞪大眼睛、扯著嗓門，彷彿一陣南風，把消息頂在嘴前吹往整條街：史卡斯頓家中頭獎啦。那該死的樂透。

斷崖底部與平原相接，雨林消退，改由酪農場接手；路牌寫著：銀港還有三十公里。馬汀．史卡斯頓的心思完全回到當下。銀港，明燦的陽光逼得鬼魂們紛紛走避，但其實都仍潛伏等待他的到來。銀港。唉，澳洲這麼大，為什麼蔓蒂偏偏要選這個小鎮──他的家鄉──當作新生活的起點呢？他開上那座橫跨戰場溪的舊橋，橋下的溪水沿著山脈的走向前進，形成疆界，一側是斷崖所屬的自然世界，另一側是由人為切割成幾何形狀的酪農場和甘蔗田。進入平地便能開得快一些，他正準備切換成高速檔，便看到便車客在攔路。

她穿著牛仔熱褲，雙腿在亞熱帶的陽光底下閃閃發光，上身穿著露腰背心，隨興地伸著大拇指。既然是用大拇指攔車，那應該就是外國人了 。看到他將車駛向路肩，她便興奮地搖頭晃腦甩著頭髮，笑容也愈來愈燦爛。他停在山稜和平原交界的一處礫石空地，旁邊就是通往糖廠的岔路口。車還沒停妥，他便看見她的同伴。那名男子留著一頭深色長髮，坐在兩人的背包旁，遠離道路、烈日，也盡量避開路上來車駕駛的視線。馬汀露出笑容；他懂為什麼要來這招，並不以為意。