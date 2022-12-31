塞爾維亞邊境衝突：美歐斡旋見效，科索沃塞裔居民讓步拆除路障化解緊張局勢

文：德國之聲中文網（綜合報導）

已經在科索沃北部封鎖道路19天的當地塞爾維亞裔居民同意從週四（12月29日）上午開始拆除路障，回應了美國和歐盟關於化解緊張局勢的呼籲。與科索沃北部的塞裔居民見過面的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，拆除行動將需要一段時間，他也補充說，設置路障的塞裔居民都不會被起訴。

最近幾周，在與塞爾維亞交界的科索沃北部，局勢一度相當緊張。數百名科索沃的塞裔居民設置了路障、癱瘓交通，抗議一名前塞爾維亞警察被捕。自12月10日以來，已經有另外兩個邊境口岸被關閉，目前科索沃和塞爾維亞之間只剩下三處口岸仍開放。

在塞爾維亞因日益緊張的局勢而在週一（12月26日）下令軍隊進入最高警戒狀態之後，科索沃關閉了與鄰國的最大邊境口岸。駐紮在科索沃的北約維和部隊駐軍呼籲衝突各方保持克制，並應準備進行對話，所有人應避免任何可能導致局勢升級的言論或行動。

美國歐盟斡旋，俄羅斯支持塞爾維亞

美國和歐盟從旁斡旋，讓科索沃與塞爾維亞雙方政府進行會談。在先前一份聯合聲明中，華盛頓和布魯塞爾呼籲所有各方「保持最大限度的克制」，立即採取措施實現「無條件的局勢降級」，並「避免挑釁、威脅或恐嚇」。德國政府也對此表達關注，外交部發言人指出，塞爾維亞讓軍隊戒備是在與科索沃的衝突中發出了一個「完全錯誤的訊號」。

同時，俄羅斯否認科索沃政府對其向塞爾維亞施加影響以助長衝突和破壞科索沃穩定的指責。克里姆林宮也表示，俄羅斯「支持」其盟友。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「俄羅斯正在非常密切地關注正在發生的事情，以及如何確保塞爾維亞人的權利。」俄羅斯和塞爾維亞向來有著密切的聯繫，塞爾維亞也不支持西方就俄烏戰爭對俄羅斯的制裁。

數十年前的衝突再次爆發

科索沃的主要族群是阿爾巴尼亞人，目前大約有五萬名塞爾維亞裔居民生活在科索沃北部。多年來，塞裔居民認為科索沃仍為塞爾維亞一部分，拒絕承認普裡什蒂納政府，也不願將科索沃視為一個國家。這場衝突已經持續了20多年，科索沃2008年在西方支持下宣佈獨立。在此之前，1998年至1999年間發生了一場戰爭，北約為保護阿爾巴尼亞人而進行了干預。

今（2022）年科索沃出台新規定，禁止在科索沃使用塞爾維亞核發的車牌，塞裔居民因此不滿，許多警察和公務員集體請辭。科索沃中央政府於是派出阿爾巴尼亞裔警察到塞裔人口居多的城市，此舉導致警民發生衝突。12月10日，塞裔前警察潘提克（Dejan Pantić）被控襲擊阿爾巴尼亞裔警察而遭逮捕，塞裔居民們因此設置路障，以阻止潘提克被押往普里斯提納。

塞爾維亞總統呼籲拆除路障

週三，普里斯提納的法院下令釋放潘提克，改將其軟禁。此外，塞爾維亞總統武契奇在同日晚上呼籲科索沃塞裔居民代表結束道路封鎖。

不過在早些時候，武契奇訪問了邊境城鎮拉斯卡的軍隊營房。在他的Instagram頁面上，他發布了與塞爾維亞總參謀長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic）的合影。武契奇寫道，他感謝所有安全部隊的成員，他們將盡一切努力保護科索沃的塞爾維亞裔居民。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航