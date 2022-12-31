塞爾維亞邊境衝突：美歐斡旋見效，科索沃塞裔居民讓步拆除路障化解緊張局勢
我們想讓你知道的是
前幾日，塞爾維亞和科索沃之間的衝突一觸即發，不過科索沃法院下令釋放導致此次爭端的前警察，而科索沃北部的塞爾維亞裔居民也同意，拆除已經令交通癱瘓十幾日的路障。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
已經在科索沃北部封鎖道路19天的當地塞爾維亞裔居民同意從週四（12月29日）上午開始拆除路障，回應了美國和歐盟關於化解緊張局勢的呼籲。與科索沃北部的塞裔居民見過面的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，拆除行動將需要一段時間，他也補充說，設置路障的塞裔居民都不會被起訴。
最近幾周，在與塞爾維亞交界的科索沃北部，局勢一度相當緊張。數百名科索沃的塞裔居民設置了路障、癱瘓交通，抗議一名前塞爾維亞警察被捕。自12月10日以來，已經有另外兩個邊境口岸被關閉，目前科索沃和塞爾維亞之間只剩下三處口岸仍開放。
在塞爾維亞因日益緊張的局勢而在週一（12月26日）下令軍隊進入最高警戒狀態之後，科索沃關閉了與鄰國的最大邊境口岸。駐紮在科索沃的北約維和部隊駐軍呼籲衝突各方保持克制，並應準備進行對話，所有人應避免任何可能導致局勢升級的言論或行動。
美國歐盟斡旋，俄羅斯支持塞爾維亞
美國和歐盟從旁斡旋，讓科索沃與塞爾維亞雙方政府進行會談。在先前一份聯合聲明中，華盛頓和布魯塞爾呼籲所有各方「保持最大限度的克制」，立即採取措施實現「無條件的局勢降級」，並「避免挑釁、威脅或恐嚇」。德國政府也對此表達關注，外交部發言人指出，塞爾維亞讓軍隊戒備是在與科索沃的衝突中發出了一個「完全錯誤的訊號」。
同時，俄羅斯否認科索沃政府對其向塞爾維亞施加影響以助長衝突和破壞科索沃穩定的指責。克里姆林宮也表示，俄羅斯「支持」其盟友。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「俄羅斯正在非常密切地關注正在發生的事情，以及如何確保塞爾維亞人的權利。」俄羅斯和塞爾維亞向來有著密切的聯繫，塞爾維亞也不支持西方就俄烏戰爭對俄羅斯的制裁。
數十年前的衝突再次爆發
科索沃的主要族群是阿爾巴尼亞人，目前大約有五萬名塞爾維亞裔居民生活在科索沃北部。多年來，塞裔居民認為科索沃仍為塞爾維亞一部分，拒絕承認普裡什蒂納政府，也不願將科索沃視為一個國家。這場衝突已經持續了20多年，科索沃2008年在西方支持下宣佈獨立。在此之前，1998年至1999年間發生了一場戰爭，北約為保護阿爾巴尼亞人而進行了干預。
今（2022）年科索沃出台新規定，禁止在科索沃使用塞爾維亞核發的車牌，塞裔居民因此不滿，許多警察和公務員集體請辭。科索沃中央政府於是派出阿爾巴尼亞裔警察到塞裔人口居多的城市，此舉導致警民發生衝突。12月10日，塞裔前警察潘提克（Dejan Pantić）被控襲擊阿爾巴尼亞裔警察而遭逮捕，塞裔居民們因此設置路障，以阻止潘提克被押往普里斯提納。
塞爾維亞總統呼籲拆除路障
週三，普里斯提納的法院下令釋放潘提克，改將其軟禁。此外，塞爾維亞總統武契奇在同日晚上呼籲科索沃塞裔居民代表結束道路封鎖。
不過在早些時候，武契奇訪問了邊境城鎮拉斯卡的軍隊營房。在他的Instagram頁面上，他發布了與塞爾維亞總參謀長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic）的合影。武契奇寫道，他感謝所有安全部隊的成員，他們將盡一切努力保護科索沃的塞爾維亞裔居民。
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 塞爾維亞與科索沃衝突持續，塞國參謀首長前往兩國邊界、武裝部隊進入「最高警戒」
- 塞爾維亞與科索沃因「車牌」爆衝突，塞國請求北約允許跨境部署軍力
- 《野生的東歐》中冊：巴爾幹地區有個廣泛流傳的迷思，那就是美國想要從塞爾維亞手中奪走科索沃
- 「南斯拉夫情結」：超過6成民眾懷念強人狄托威權時代，是過往太美好，還是歷史被浪漫化？
- 十歲的科索沃，仍深陷歐盟與塞爾維亞「監護權」之爭
- 科索沃——只花了53分鐘完成「漫長」獨立之路
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
全文連結
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。