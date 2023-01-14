《21天代謝回正飲食》：好記好執行，而且能長期使用的飲食法「211餐盤」
我們想讓你知道的是
湘寓是許多外食族的寫照，大家都和她一樣有共同心聲―美食誘惑好難抵擋，所以忍不住就吃了，但久而久之卻換來自己不喜歡的身材。面對許多類似的個案，我會建議用「211餐盤」或「哈佛餐盤」飲食法來協助調整飲食內容及份量，對大多數人來不僅好記好執行，而且是能長期使用的飲食法。
文：余朱青
喜歡Cosplay扮演各種角色的年輕美眉——湘寓是位外食族，而且喜歡各種甜食，變胖後的她發現漸漸地無法享受Cosplay拍美照的樂趣，甚至連爬樓梯都會喘，所以自行嘗試各種減重法，剛開始有些效果，但很難持續下去，總是一直復胖。
她接受減重諮商並分析飲食內容後，才發現每天吃的食物份量及熱量幾近兩個大男生每天吃的量，讓她非常訝異，因此開始學習把飲食調整成適合自己的狀態、每天都拍照給營養師看。逐漸習慣健康飲食後，本來是「螞蟻人」的她，對於高熱量食物、甜食的需求大幅減少，現在就算無糖也很滿足！
湘寓是許多外食族的寫照，大家都和她一樣有共同心聲——美食誘惑好難抵擋，所以忍不住就吃了，但久而久之卻換來自己不喜歡的身材。面對許多類似的個案，我會建議用「211餐盤」或「哈佛餐盤」飲食法來協助調整飲食內容及份量，對大多數人來不僅好記好執行，而且是能長期使用的飲食法。
用比例規劃每餐不過食——211餐盤
211指的是「餐盤內容物的比例分配」，每餐依照蔬菜2：全穀類1：蛋白質1的比例來安排，把份量做簡單的劃分規範，這樣既不會暴飲暴食，每餐也能確實攝取到足夠營養素，非常適合減重者，對於想長期維持體重的人也很有助益。
選擇蔬菜及蛋白質時，建議種類多一點，最好每天或每餐輪流吃得不同，增加用餐內容的彈性，如此能攝取到的維生素、礦物質、植化素才會多元、也比較不容易吃膩；而碳水化合物的部分，可用全穀類、地瓜、燕米…等高纖維的主食來取代白飯、白麵…等；若是食量小的女生，則可參考下方圖表的「小食量」版本。
211的比例是大原則，主要是方便使用者變化菜單，不用固定只吃哪些食物。下表是減脂期時的熱量與營養素份量參考（適用於大多數人），依男性、女性來區分。但實際上吃的份量仍會受到每個人的體重、食量大小、基礎代謝率略有不同。
至於如何計算「1 份」呢？平時備餐或買外食時，可以用手掌、飯碗當成比例尺來簡單測量所需份量，並參考「食物份量代換表」來幫自己配餐。
書籍介紹
本文摘錄自《21天代謝回正飲食：從「食」傾聽心理真正的缺乏 吃好吃對 打破代謝負循環！》，幸福出版
作者：余朱青
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
『你的體重與目前狀態就是過去的累積與人生縮影！』變胖是因為身體不開心，營養師陪你從情緒、壓力找出飲食問題。無壓減重5觀念x飲食重建8心法x減脂食譜，6個月減下10公斤不是夢。1,000位減重個案真實見證，學會「吃對食物」就能打破代謝負循環！
沒有人喜歡自己變胖，但變胖卻真實反應了你長期以來的生活，多年來你有為自己好好地、有品質地吃下每一餐嗎？以及這些年來，你過得開心嗎？1,000多位走進余朱青營養師診間尋求營養療程的人們，在面對自己過去10年的時候，常有這樣的分享：
- 「上年紀後覺得代謝變很差，不知不覺胖起來，明明吃不多啊…」
- 「因為生過小孩，從此體重很難恢復到產前狀態，好看的衣服都穿不下了」
- 「我平時上班很忙，壓力大的時候就想和朋友聚餐大吃、喝點酒紓壓」
- 「我都9點、10點才下班，睡前要吃一些宵夜，不然餓到睡不著…」
- 「我每天都要為家人煮飯，我家小孩又很挑食啊，每次菜剩下來捨不得丟，只好每餐吃光光，久了都胖在我身上…」
- 「我的全家人都是胖體質，我從小就一直減肥…」
人生很難，總總的生活壓力讓你不得不吃、就是想吃、隨便亂吃！會變胖大多是因為身心失衡的緣故，從「食」傾聽心理真正的缺乏，讓營養師陪你把飲食生活砍掉重練，個個擊破容易讓你致胖的心魔關卡！無論你是胖體質、各種壓力肥、防疫在家變胖都有解，把減重過程想像成美好的登山之旅，而營養師就是你的專業登山嚮導，透過本書陪你建立起信心以及舒適的減重步調，讓你徹底擺脫脂肪、吃出瘦體質，從「心」享受不一樣的輕盈人生。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。