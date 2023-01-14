《21天代謝回正飲食》：好記好執行，而且能長期使用的飲食法「211餐盤」

文：余朱青

喜歡Cosplay扮演各種角色的年輕美眉——湘寓是位外食族，而且喜歡各種甜食，變胖後的她發現漸漸地無法享受Cosplay拍美照的樂趣，甚至連爬樓梯都會喘，所以自行嘗試各種減重法，剛開始有些效果，但很難持續下去，總是一直復胖。

她接受減重諮商並分析飲食內容後，才發現每天吃的食物份量及熱量幾近兩個大男生每天吃的量，讓她非常訝異，因此開始學習把飲食調整成適合自己的狀態、每天都拍照給營養師看。逐漸習慣健康飲食後，本來是「螞蟻人」的她，對於高熱量食物、甜食的需求大幅減少，現在就算無糖也很滿足！

湘寓是許多外食族的寫照，大家都和她一樣有共同心聲——美食誘惑好難抵擋，所以忍不住就吃了，但久而久之卻換來自己不喜歡的身材。面對許多類似的個案，我會建議用「211餐盤」或「哈佛餐盤」飲食法來協助調整飲食內容及份量，對大多數人來不僅好記好執行，而且是能長期使用的飲食法。

用比例規劃每餐不過食——211餐盤

211指的是「餐盤內容物的比例分配」，每餐依照蔬菜2：全穀類1：蛋白質1的比例來安排，把份量做簡單的劃分規範，這樣既不會暴飲暴食，每餐也能確實攝取到足夠營養素，非常適合減重者，對於想長期維持體重的人也很有助益。

選擇蔬菜及蛋白質時，建議種類多一點，最好每天或每餐輪流吃得不同，增加用餐內容的彈性，如此能攝取到的維生素、礦物質、植化素才會多元、也比較不容易吃膩；而碳水化合物的部分，可用全穀類、地瓜、燕米…等高纖維的主食來取代白飯、白麵…等；若是食量小的女生，則可參考下方圖表的「小食量」版本。

Photo Credit: 幸福

211的比例是大原則，主要是方便使用者變化菜單，不用固定只吃哪些食物。下表是減脂期時的熱量與營養素份量參考（適用於大多數人），依男性、女性來區分。但實際上吃的份量仍會受到每個人的體重、食量大小、基礎代謝率略有不同。

至於如何計算「1 份」呢？平時備餐或買外食時，可以用手掌、飯碗當成比例尺來簡單測量所需份量，並參考「食物份量代換表」來幫自己配餐。

Photo Credit: 幸福

Photo Credit: 幸福

書籍介紹

本文摘錄自《21天代謝回正飲食：從「食」傾聽心理真正的缺乏 吃好吃對 打破代謝負循環！》，幸福出版

作者：余朱青

『你的體重與目前狀態就是過去的累積與人生縮影！』變胖是因為身體不開心，營養師陪你從情緒、壓力找出飲食問題。無壓減重5觀念x飲食重建8心法x減脂食譜，6個月減下10公斤不是夢。1,000位減重個案真實見證，學會「吃對食物」就能打破代謝負循環！

沒有人喜歡自己變胖，但變胖卻真實反應了你長期以來的生活，多年來你有為自己好好地、有品質地吃下每一餐嗎？以及這些年來，你過得開心嗎？1,000多位走進余朱青營養師診間尋求營養療程的人們，在面對自己過去10年的時候，常有這樣的分享：

「上年紀後覺得代謝變很差，不知不覺胖起來，明明吃不多啊…」

「因為生過小孩，從此體重很難恢復到產前狀態，好看的衣服都穿不下了」

「我平時上班很忙，壓力大的時候就想和朋友聚餐大吃、喝點酒紓壓」

「我都9點、10點才下班，睡前要吃一些宵夜，不然餓到睡不著…」

「我每天都要為家人煮飯，我家小孩又很挑食啊，每次菜剩下來捨不得丟，只好每餐吃光光，久了都胖在我身上…」

「我的全家人都是胖體質，我從小就一直減肥…」

人生很難，總總的生活壓力讓你不得不吃、就是想吃、隨便亂吃！會變胖大多是因為身心失衡的緣故，從「食」傾聽心理真正的缺乏，讓營養師陪你把飲食生活砍掉重練，個個擊破容易讓你致胖的心魔關卡！無論你是胖體質、各種壓力肥、防疫在家變胖都有解，把減重過程想像成美好的登山之旅，而營養師就是你的專業登山嚮導，透過本書陪你建立起信心以及舒適的減重步調，讓你徹底擺脫脂肪、吃出瘦體質，從「心」享受不一樣的輕盈人生。

Photo Credit: 幸福

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航