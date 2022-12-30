多國對中國旅客強化入境篩檢令，專家與歐盟稱不合理，WHO：中國疫情不透明，可理解設限作法
我們想讓你知道的是
譚德塞說：「世衛組織需要更詳盡的資訊，以便做出中國境內COVID-19疫情的全面風險評估…沒有中國釋出的綜合資訊，可以理解全球一些國家採取他們認為或許能保護人民的行動。」
（中央社）中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，各國紛強化來自中國入境旅客的檢疫措施。但也有專家認為，無論是針對性的入境管制或採檢都缺乏科學實證，強化疫苗接種才是各國當務之急。
美、義多國強化中國旅客入境核酸檢驗，公衛專家則持不同看法
中國驟然取消清零防疫政策後病例數激增，引發各國對於新變異株入侵的擔憂。
《華盛頓郵報》報導，近日有2班自中國飛往義大利米蘭的航班，機上近100名旅客確診COVID-19，義大利當局28日宣布對所有自中國入境旅客進行採檢；美國同日也要求中國入境旅客在出發前完成採檢。
義大利國營電視台《RAI》報導，一班12月26日飛往米蘭的航班上，有50%旅客病毒檢驗呈陽性，當天第2班航班也有超過1/3旅客染疫。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）28日表示，在可能出現新變異株的情況下，行前採檢有助減緩病毒傳播速度；義大利當局也對於新變異株可能被帶入表達類似擔憂。
公衛專家：強化中國旅客入境篩檢是懲罰且無助疫情，各國當務之急應是接種疫苗
不過新加坡國際傳染病學會（International Society for Infectious Diseases）會長淡馬亞（Paul Tambyah）說：「目前並無明確證據顯示，管制別國旅客入境或實施針對性的監測有何助益…我們早從疫情初期就得知這點，當時各國祭出旅遊管制或監控措施時，病毒早在當地紮根已久。」
鑽研全球公衛政策的香港大學教授格蕾潘（Karen Grepin）也說：「這些措施缺乏真實世界科學證據支持。」她並指出，目前情況已與3年前大不同，許多國家都能取得疫苗，且很大一部分人口本就已暴露在病毒之中。
部分公衛專家認為，相對嚴格的檢疫措施在去（2021）年冬天也沒能擋住Omicron變異株疫情傳播。在疫情之初就關閉國門的新加坡與澳洲，兩國官員近日也表示並無計劃對來自中國的旅客實施額外限制。
香港領康醫療共同創辦人暨醫師歐文斯（David Owens）表示，中國流行的Omicron變異株「早已存在世界其他地方，多數國家目前都有良好的免疫網絡」。
專家們也認為，各國政府當務之急是接種疫苗而非要求入境採檢。截至12月初，中國60歲以上居民只有約三分之二接種追加劑。
淡馬亞不諱言擔心COVID-19病毒可能再突變，但他說：「若這病毒表現與歷史上其他感染人類的病毒一樣，那新的變異株可能更具傳染力，但毒性也會更低。」
格蕾潘表示中國疫情的確「非常嚴峻」，但她認為針對中國旅客採檢的作法沒有幫助，「在我們往前邁進的過程中，實施這樣的懲罰並不是促進全球合作的好方法」。
各國加強中國旅客入境篩檢，WHO表贊成、歐洲疾病預防管制中心則稱不合理
中國宣布將解除COVID-19入境檢疫措施，包括美國在內多國加強採檢中國入境旅客以防新變異株。歐盟昨（29）日表示沒必要實施這類加強措施，但世衛組織則說能理解這些限制。
過去3年中國實施嚴格的COVID-19防疫規範，大致控制住疫情，但長時間實施清零防疫政策造成經濟損失，並於11月下旬引發民眾示威。北京當局決定取消清零防疫規定後，境內感染率激增。
《法新社》報導，中國當局本週宣布將於明年1月8日取消入境核酸檢測與集中隔離，並將逐步恢復公民出境旅遊，促使許多中國民眾開始計畫出國旅行。
隨中國防疫鬆綁而疫情復燃，美國及其他好幾個國家宣布將對所有中國入境旅客進行採檢，檢驗陰性者才可入境。
一名美國高級衛生官員告訴媒體：「最近中國COVID-19疫情傳播加快，出現新變異株的風險大增。」這名官員也表示，有關在中國傳播的變異株，北京當局僅向全球資料庫提供有限資訊，對於新病例的採檢與通報也減少。
在美國加強檢疫措施前，義大利、日本、印度和馬來西亞早已各自宣布加強措施，以防中國出現新變異株輸入國內。
不過歐洲疾病預防管制中心（ECDC）昨日表示，他們認為目前在歐盟範圍內對來自中國的旅客實施強制採檢「不合理」，稱「無論面對中國正在流行的變異株或後來取代它的變異株，歐盟/歐洲經濟區（EEA）民眾都具有較高免疫力。」
但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在推文呼籲，中國在國內疫情爆發的情況下，應提供更多資料。
譚德塞說：「世衛組織需要更詳盡的資訊，以便做出中國境內COVID-19疫情的全面風險評估…沒有中國釋出的綜合資訊，可以理解全球一些國家採取他們認為或許能保護人民的行動。」
部分國家宣布入境管制措施後，北京當局抨擊西方媒體「抹黑動機不單純」。
中國外交部發言人汪文斌在昨日的新聞發布會說：「3年來，中方有效應對了全球5波疫情衝擊……為疫苗、藥物的研發應用以及醫療等資源的準備贏得了寶貴時間。」
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。