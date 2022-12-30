多國對中國旅客強化入境篩檢令，專家與歐盟稱不合理，WHO：中國疫情不透明，可理解設限作法

（中央社）中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，各國紛強化來自中國入境旅客的檢疫措施。但也有專家認為，無論是針對性的入境管制或採檢都缺乏科學實證，強化疫苗接種才是各國當務之急。

美、義多國強化中國旅客入境核酸檢驗，公衛專家則持不同看法

中國驟然取消清零防疫政策後病例數激增，引發各國對於新變異株入侵的擔憂。

《華盛頓郵報》報導，近日有2班自中國飛往義大利米蘭的航班，機上近100名旅客確診COVID-19，義大利當局28日宣布對所有自中國入境旅客進行採檢；美國同日也要求中國入境旅客在出發前完成採檢。

義大利國營電視台《RAI》報導，一班12月26日飛往米蘭的航班上，有50%旅客病毒檢驗呈陽性，當天第2班航班也有超過1/3旅客染疫。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）28日表示，在可能出現新變異株的情況下，行前採檢有助減緩病毒傳播速度；義大利當局也對於新變異株可能被帶入表達類似擔憂。

公衛專家：強化中國旅客入境篩檢是懲罰且無助疫情，各國當務之急應是接種疫苗

不過新加坡國際傳染病學會（International Society for Infectious Diseases）會長淡馬亞（Paul Tambyah）說：「目前並無明確證據顯示，管制別國旅客入境或實施針對性的監測有何助益…我們早從疫情初期就得知這點，當時各國祭出旅遊管制或監控措施時，病毒早在當地紮根已久。」

鑽研全球公衛政策的香港大學教授格蕾潘（Karen Grepin）也說：「這些措施缺乏真實世界科學證據支持。」她並指出，目前情況已與3年前大不同，許多國家都能取得疫苗，且很大一部分人口本就已暴露在病毒之中。

部分公衛專家認為，相對嚴格的檢疫措施在去（2021）年冬天也沒能擋住Omicron變異株疫情傳播。在疫情之初就關閉國門的新加坡與澳洲，兩國官員近日也表示並無計劃對來自中國的旅客實施額外限制。

香港領康醫療共同創辦人暨醫師歐文斯（David Owens）表示，中國流行的Omicron變異株「早已存在世界其他地方，多數國家目前都有良好的免疫網絡」。

專家們也認為，各國政府當務之急是接種疫苗而非要求入境採檢。截至12月初，中國60歲以上居民只有約三分之二接種追加劑。

淡馬亞不諱言擔心COVID-19病毒可能再突變，但他說：「若這病毒表現與歷史上其他感染人類的病毒一樣，那新的變異株可能更具傳染力，但毒性也會更低。」

格蕾潘表示中國疫情的確「非常嚴峻」，但她認為針對中國旅客採檢的作法沒有幫助，「在我們往前邁進的過程中，實施這樣的懲罰並不是促進全球合作的好方法」。

各國加強中國旅客入境篩檢，WHO表贊成、歐洲疾病預防管制中心則稱不合理

中國宣布將解除COVID-19入境檢疫措施，包括美國在內多國加強採檢中國入境旅客以防新變異株。歐盟昨（29）日表示沒必要實施這類加強措施，但世衛組織則說能理解這些限制。

過去3年中國實施嚴格的COVID-19防疫規範，大致控制住疫情，但長時間實施清零防疫政策造成經濟損失，並於11月下旬引發民眾示威。北京當局決定取消清零防疫規定後，境內感染率激增。

《法新社》報導，中國當局本週宣布將於明年1月8日取消入境核酸檢測與集中隔離，並將逐步恢復公民出境旅遊，促使許多中國民眾開始計畫出國旅行。

隨中國防疫鬆綁而疫情復燃，美國及其他好幾個國家宣布將對所有中國入境旅客進行採檢，檢驗陰性者才可入境。

一名美國高級衛生官員告訴媒體：「最近中國COVID-19疫情傳播加快，出現新變異株的風險大增。」這名官員也表示，有關在中國傳播的變異株，北京當局僅向全球資料庫提供有限資訊，對於新病例的採檢與通報也減少。

在美國加強檢疫措施前，義大利、日本、印度和馬來西亞早已各自宣布加強措施，以防中國出現新變異株輸入國內。

不過歐洲疾病預防管制中心（ECDC）昨日表示，他們認為目前在歐盟範圍內對來自中國的旅客實施強制採檢「不合理」，稱「無論面對中國正在流行的變異株或後來取代它的變異株，歐盟/歐洲經濟區（EEA）民眾都具有較高免疫力。」

但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在推文呼籲，中國在國內疫情爆發的情況下，應提供更多資料。

In the absence of comprehensive information from #China, it is understandable that countries around the world are acting in ways that they believe may protect their populations. #COVID19 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 29, 2022

譚德塞說：「世衛組織需要更詳盡的資訊，以便做出中國境內COVID-19疫情的全面風險評估…沒有中國釋出的綜合資訊，可以理解全球一些國家採取他們認為或許能保護人民的行動。」

部分國家宣布入境管制措施後，北京當局抨擊西方媒體「抹黑動機不單純」。

中國外交部發言人汪文斌在昨日的新聞發布會說：「3年來，中方有效應對了全球5波疫情衝擊……為疫苗、藥物的研發應用以及醫療等資源的準備贏得了寶貴時間。」

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範