不同時代、史觀與意識形態的「美國通史」多如牛毛，我會建議先從「中間」讀起

日前整理書籍，細數一下，我已有十七套（本）美國通史，還有數量各異的專門史、斷代史、總統史，以及兩套年鑑（annals）。在我的實體藏書中，美國史的書終於多過中國史了。這裡向朋友介紹一下有關美國的歷史書（這裡簡稱美國歷史書，讀者不要和「美國出版的歷史書」混淆）。

很多人看不起美國的歷史，因為美國建國只有二百多年，加上殖民地時代也不過四百多年，和文明古國的數千年歷史沒法比。美國的史學傳統，同樣不能和歐洲和中國等有二千多年史學傳統的地區相提並論。然而，美國的歷史學的長處是，從一開始，人們就有保留文檔和物料的習慣，以致美國的史料極為豐富。我們中國常以二十四史、資治通鑑、皇室起居注等長篇巨著為榮。

然而，中國歷史中保存的第一手史料，特別是平民生活的史料卻不如美國豐富多樣，比如交易單據、地契、家譜（中國很多家譜是偽造的）和信件等文字材料，以及畫像、照片、聲音、影像等等。於是，美國歷史學很早就注重平民和社會的研究。中國傳統歷史學則以上層社會的為主，各有所長。而且美國在世界近代史和現代史中的地位比中國強得多。於是美國歷史內容的豐富，不在中國歷史之下。

一個例證是，以學術權威聞名的「劍橋XX史」系列著稱的劍橋出版社，出版過《劍橋中國史》有15卷，共19本左右（還沒出版完）。它沒有出劍橋美國史，但同等地位的牛津出版社，卻出了一套12卷本的「牛津美國史」（同樣還沒有出完）。劍橋出的其他地區或國家的通史，都沒有12卷之巨。

美國歷史書粗略可以分為五類。第一類是「美國通史」，顧名思義，是敘述美國歷史全貌的書，一般政治史是其綱，但其他主題和層面都會順著綱領去討論。

第二類是「斷代史」，即歷史的橫切面。美國的歷史分期可以分為殖民地時期（1763年之前）、獨立戰爭和建國時期（1763-1820）、戰前（指內戰之前，1820-1850）、內戰和重建（1850-1880）、鍍金時代和進步時期（1880-1917）、戰爭和間戰時期（1917-1945）、冷戰（1945-1990）、和全球化時代（1990至今）。如果把美國歷史一分為二的話，那麼內戰結束的1865年就是分界線。

第三類是專門史，即歷史的縱切面，諸如經濟史、財政史、社會史、外交史、戰爭史、移民史、婦女史、文化史、原住民史等。