如何做好異業合作，成為大家口中的經典案例！

品牌行銷策略漸漸多元化，常見的一種做法是兩個不同的品牌合作帶來更大協同效應，也就是異業合作。透過異業合作增加話題性，讓人為之一亮的同時，也為雙方帶來的實際效益。

麥當勞與BTS推出BTS套餐時，大家為了特別的包裝前往搶購，甚至還有人把包裝漢堡薯條的聯名紙袋做成了購物袋。蝦皮與全聯在愚人節的靈魂交換，搞得大家眼花撩亂卻也掀起一波話題與討論。這些精彩的合作行銷案例即便經過了一段時間，大家仍然有很深刻的記憶點，間接證明了異業合作絕對是可行的做法。一起來看看這種異業合作的行銷策略到底有什麼好處，有什麼注意事項又要如何挑選合適的合作對象呢？

異業合作有什麼好處？

單打獨鬥總是最累的，品牌之間的合作無非就是為了實現1+1>2這條法則，透過兩個品牌的結盟創造話題，換取最大的效益。整合雙方有限的宣傳資源與行銷資源爭取更多的曝光，藉由合作夥伴的渠道接觸到品牌本身接觸不到的客群，增加收益也提高品牌競爭力。

還有另外一個隱藏的優點 — — 兩個專業於不同領域的品牌，對於同樣一件事情可以提出不同的見解，激發靈感，發想出更創意的行銷企劃。產品類別的異業合作，也可以學習彼此之間的新技術、新知識來優化產品，讓產品更貼近使用者的使用需求。

有哪些異業合作的方式？

品牌聯名、產品／服務合作、合辦講座、產品置入這些可以創造話題的都是可行的異業合作方式，提供一些案例給大家參考：

品牌聯名：麥當勞與BTS推出限定套餐，藉由BTS的人氣帶來更多的商品銷售與話題，同時也為麥當勞增添了一份品牌年輕感。

Photo Credit：SurveyCake 麥當勞推出BTS專屬套餐

產品／服務合作：Dcard與插畫家Cherng合作設計社畜檢驗室活動，測試職場人士的奴性指數，詼諧幽默的漫畫與搞笑的描述方式為社畜人士們帶來安慰的同時，也讓大家對這兩個品牌印象深刻。

Photo Credit：SurveyCake Dcard x Cherng社畜檢驗室

合辦講座：beBit TECH x SurveyCake x Digit Spark三方聯手出擊，舉辦線上講座，將時下最流行的大數據議題與個性化行銷做結合。這三個品牌分享在軟體上的專業知識以及使用技巧，並將軟體工具帶入美妝服飾業的各種應用情境中。透過這個線上講座，讓大家更理解品牌的軟體服務與未來新趨勢。

Photo Credit：SurveyCake beBit TECH x SurveyCake x Digit Spark合辦講座

產品置入：綜藝節目冠名播出、在節目中置入產品，對大家來說已經見怪不怪了吧！2017年的中國綜藝節目「中國有嘻哈」受到農夫山泉水的冠名贊助，不僅在節目中露出產品，還請參賽的Rapper替品牌唱廣告歌，不停的洗腦大家。有趣的是很多人在節目結束後記不得參賽者本身的作品，卻反而記得農夫山泉水的廣告歌。對農夫山泉水來說，這是一個非常成功的置入行銷。

不過隨著行銷渠道的多元化以及個人社群品牌的崛起，合作方式跟合作對象都不再被侷限，包羅萬象的合作方式只有試試看才知道哪個適合自己的品牌。

異業合作的方式太多而不知道先從哪裡下手嗎？不仿先思考異業合作的目的。為了達成什麼目標？想獲得更多曝光？想增加商品銷售量？或是單純的改善產品品質？釐清合作目標後，想必對於合作方式也會有明確的方向。

關於異業合作，還需要注意什麼？

品牌定位＆調性

想像一下在迪士尼樂園裡看到一位西裝筆挺的人是不是很突兀呢？一直以來迪士尼帶給人一種歡樂天真的氛圍，好像所有的夢想都有辦法透過魔法實現，穿著西裝筆挺的人則是給人正式穩重的感覺。這兩種感覺是有衝突的，所以在腦海裡的這個場景才會如此的奇怪。

進行異業合作時，若兩個合作對象之間的品牌調性相差甚遠，反而可能讓雙方的受眾一頭霧水，即便帶來聲量與討論，也不一定是正面的。所以異業合作時也需要考量到兩個品牌之間的調性。

受眾群體

受眾群體可以說是品牌調性的延伸，不同的品牌調性會吸引不同的受眾，若品牌調性極度相似，很有可能會吸引到同一批消費群體，若你的合作目標是想觸及到不同類別的受眾，那在客群資源的交換上就相對沒有效率。

不過有時候受眾相似反而是優點，例如Hahow與臺師大人資在職進修專班的產學合作就是基於受眾輪廓相似，將教育課程數位化，結合雙方資源培育企業需要的人才。對於Hahow而言，他們成功為旗下專為企業端服務的Hahow for Business吸引到企業端的注意，對於臺師大而言，數位化課程讓全台灣的人資人才都能不受時空限制，享受教學的資源和知識。可以說是雙贏的局面。

因此在合作前先確認彼此的受眾群體與合作目標也是非常重要的一環，更是決定合作能否成功的關鍵之一。

合作費用

有些異業合作單純共同分享資源，有些視產品的銷售狀況抽取額外的分潤。關於異業合作費用的計算、分潤的標準請在合作前就確認好，避免雙方事後產生糾紛，帶來負面效果。

追蹤成效

在異業合作後，別忘了持續追蹤相關的成效。品牌曝光的異業合作形式因為需要隨著時間的曝光堆疊而發酵，因此需要一點耐心等候成果。例如在某個檔期跟多個KOL合作品牌曝光，成效會隨著越來越多的KOL曝光而加成，所以不能太早下定論。但如果像是團購類型的KOL合作，講求的是即時的轉單效果，那就會需要立即的追蹤成效。

最好的方法就是設立好里程碑並透過設立好的UTM連結定期的追蹤流量來源、轉換效果等成效，藉由這些成效，觀察出最適合自己品牌的異業合作方式。

Photo Credit：SurveyCake

如何挑選合適的合作對象？

一個好的異業合作整合雙方有限的行銷資源，創造出無限的商機，讓品牌提升競爭力，反之可能會帶來負面的批評與攻擊，慎選合作對象跟合作方式是非常重要的。在合作開始前務必要確認上述的這些注意事項，雙方的合作想法、品牌理念…等。

越詳細完整地蒐集這些資訊，越能做出好的異業合作決策。但對於負責進行異業合作招募的人員而言，在收集資料的反覆繁瑣過程當中有可能會漏掉了重要的資訊，在此推薦大家使用異業合作申請表初步確認合作需求，不僅減少信件來回確認的時間，如果同時有多個合作對象發出邀請，表單還方便比較與管理資訊，初步篩選掉一些不合適的合作對象。

長期開放申請異業合作的企業可以把表單嵌入官網並設定自訂郵件通知，讓合作對象更快找到合作邀請管道，一旦有人提出合作申請，系統就會自動通知避免錯失任何異業合作的機會。在合作過程中也要持續確認需求與溝通，才能創造一個大家口耳相傳的經典異業合作案例。別讓合作機會從指尖中溜走！

總是孤軍奮戰嗎？受限的行銷資源讓你無法有更好的活動idea了嗎？嘗試看看不同形式的異業合作吧，說不定會有意想不到的收穫。立即註冊 SurveyCake，使用異業合作申請表蒐集好每一個合作機會！

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna