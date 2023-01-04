買家電想退稅？這些錯誤你中招了嗎？ ｜又！賈芯文S2EP11
我們想讓你知道的是
從2018年開始，政府就有推出買新家電「退還貨物稅」的政策，根據購買電器的不同，可以退還500元到2000元不等的貨物稅。不過，如果想要拿到這筆退稅，在「購買家電的種類品項」、「申請期限」、「申請過程」等等，其實都有許多容易忽略、或出錯的地方。
文：蕭汎如
節目意見募集中！歡迎點進問卷給我們一些建議。
為了鼓勵大家購買節能的電器，其實從2018年開始，政府就有推出買新家電「退還貨物稅」的政策，但要特別注意囉！如果想要拿到這筆退稅，在「購買家電的種類品項」、「申請期限」、「申請過程」等等，其實都有許多容易忽略、或出錯的地方，到底要怎麼快速繞過這些誤區呢？
錯誤一：弄錯退稅家電種類
首先就是要注意有「哪些家電」可以退稅。根據政府的規定，只有購買全新的「電冰箱」、「冷（暖）氣機」還有「除濕機」，而且能源效率要是第一或第二級的家電，才可以退稅。所以如果就我們剛剛講的，想要換一個更節能的暖氣來源，買的品項必須是「冷（暖）氣機」才能退稅，一般的「電暖器」是拿不到錢的喔！
此外，還要特別注意我們所買的家電是「非供銷售」並且是「未退換貨」的，這又是什麼意思呢？
這其實是為了確認拿到退稅的對象，是像我們這樣的消費者，而不是賣東西的經銷商，所以政府才會加上「非供銷售」的規定。而「未退換貨」就比較好理解，如果我們買了新家電但是退貨了，當然就不能申請退稅；但如果是「換貨」，而後來換到的新家電也符合退稅規定的話，記得要用後來「新換到」的那台家電來申請退稅。另外也要小小提醒，如果商品在換貨過程中，前一台家電的退稅申請已經送出的話，記得要取消申請，不然財政部可是會上門討錢的喔！
錯誤二：錯過申請時間
順利買到可以申請退稅的家電種類後，另一個可能會讓我們拿不到錢的地方，就是「錯過申請時間」！這個期限則是要看買電器時的發票，必須是發票上的日期「再加一天後的六個月內」才能申請。這個退還貨物稅的方案，目前實施截止期限，是到2023年6月14日，所以如果已經買了新家電的人也別擔心，半年內都還來得及，大家趕緊去確認自己的「購買品項」跟「申請期限」，如果剛好符合資格的話，就可以趕快動動手指拿退稅囉。
錯誤三：提供錯誤帳戶資訊
接下來，來到了填寫申請資料的環節，要記得避開這幾個容易出錯的地方。比如說：當我們選擇線上退稅的話，如果用「簡化身份認證」的方式退稅，要驗證申請人的帳戶資料。在這個地方，很多人填完要退稅的銀行帳號後，都會忘記還要再上傳「帳戶影本」，或是不小心上傳成外幣帳戶的影本。
還有申請資料時，填寫產品的「製造號碼」、或「機器號碼」，也是一個很容易踩到的地雷！同樣拿冷（暖）氣機來當例子，這串號碼記得要從「保證書」、或是「產品紙箱」上面貼的貼紙來看。如果是買分離式冷（暖）氣機的話，要填寫的則是「室外機製造號碼」，填其他的內容都不對喔，這部分要特別留意。
看到這裡你也許會問：這麼大費周章，那我們究竟會拿到多少的退稅呢？根據購買電器的不同，目前退還的貨物稅大多會是500元到2000元之間，其實也是一筆還不錯的金額啦，所以如果以上的關卡都順利完成的話，恭喜大家，可以幫荷包君加減補點血！
最後再幫大家特別補充：那如果同樣買新家電，只不過我買的是「福利品」，也可以申請退稅嗎？在這邊小科普一下什麼是「福利品」：福利品大多是一般消費者在鑑賞期內，因為不滿意商品而去退、換貨的產品，有的也會是賣場上的展示機，所以福利品的價格通常比較便宜。那經過我們跟財政部諮詢窗口確認過，沒錯，福利品也是可以申請補助的！因為對於購買的消費者來說，福利品也屬於新購、非二手的電器產品。
不過購買前，提醒大家要跟販售的通路平台、廠商確認一下，這台電器產品的機器型號，是否有被前一個買家申請過退稅補助，因為網路上曾經有網友分享過血淚經驗，在當他購買福利品後，卻發現機身序號已經被申請過退稅，結果花了大把時間，還不能完成申請。因此，記得購買家電時事先跟店家確認，才不會白費心力搶便宜、遞申請，但是又拿不到退稅補助，白忙一場喔。
延伸閱讀
影片參考資料
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
Tags：
每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
更多熱門片單：https://disney.com.tw/disneyplus_latestlist
現在就加入Disney+行列，請上 www.disneyplus.com 或前往App Store、Google Play、下載Disney+ APP 訂閱並開始你的觀看之旅！追蹤Disney+以獲得第一手訊息！
臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW
Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/