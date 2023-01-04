買家電想退稅？這些錯誤你中招了嗎？ ｜又！賈芯文S2EP11

文：蕭汎如

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為了鼓勵大家購買節能的電器，其實從2018年開始，政府就有推出買新家電「退還貨物稅」的政策，但要特別注意囉！如果想要拿到這筆退稅，在「購買家電的種類品項」、「申請期限」、「申請過程」等等，其實都有許多容易忽略、或出錯的地方，到底要怎麼快速繞過這些誤區呢？

錯誤一：弄錯退稅家電種類

首先就是要注意有「哪些家電」可以退稅。根據政府的規定，只有購買全新的「電冰箱」、「冷（暖）氣機」還有「除濕機」，而且能源效率要是第一或第二級的家電，才可以退稅。所以如果就我們剛剛講的，想要換一個更節能的暖氣來源，買的品項必須是「冷（暖）氣機」才能退稅，一般的「電暖器」是拿不到錢的喔！

此外，還要特別注意我們所買的家電是「非供銷售」並且是「未退換貨」的，這又是什麼意思呢？

這其實是為了確認拿到退稅的對象，是像我們這樣的消費者，而不是賣東西的經銷商，所以政府才會加上「非供銷售」的規定。而「未退換貨」就比較好理解，如果我們買了新家電但是退貨了，當然就不能申請退稅；但如果是「換貨」，而後來換到的新家電也符合退稅規定的話，記得要用後來「新換到」的那台家電來申請退稅。另外也要小小提醒，如果商品在換貨過程中，前一台家電的退稅申請已經送出的話，記得要取消申請，不然財政部可是會上門討錢的喔！

錯誤二：錯過申請時間

順利買到可以申請退稅的家電種類後，另一個可能會讓我們拿不到錢的地方，就是「錯過申請時間」！這個期限則是要看買電器時的發票，必須是發票上的日期「再加一天後的六個月內」才能申請。這個退還貨物稅的方案，目前實施截止期限，是到2023年6月14日，所以如果已經買了新家電的人也別擔心，半年內都還來得及，大家趕緊去確認自己的「購買品項」跟「申請期限」，如果剛好符合資格的話，就可以趕快動動手指拿退稅囉。

錯誤三：提供錯誤帳戶資訊

接下來，來到了填寫申請資料的環節，要記得避開這幾個容易出錯的地方。比如說：當我們選擇線上退稅的話，如果用「簡化身份認證」的方式退稅，要驗證申請人的帳戶資料。在這個地方，很多人填完要退稅的銀行帳號後，都會忘記還要再上傳「帳戶影本」，或是不小心上傳成外幣帳戶的影本。

還有申請資料時，填寫產品的「製造號碼」、或「機器號碼」，也是一個很容易踩到的地雷！同樣拿冷（暖）氣機來當例子，這串號碼記得要從「保證書」、或是「產品紙箱」上面貼的貼紙來看。如果是買分離式冷（暖）氣機的話，要填寫的則是「室外機製造號碼」，填其他的內容都不對喔，這部分要特別留意。

看到這裡你也許會問：這麼大費周章，那我們究竟會拿到多少的退稅呢？根據購買電器的不同，目前退還的貨物稅大多會是500元到2000元之間，其實也是一筆還不錯的金額啦，所以如果以上的關卡都順利完成的話，恭喜大家，可以幫荷包君加減補點血！

最後再幫大家特別補充：那如果同樣買新家電，只不過我買的是「福利品」，也可以申請退稅嗎？在這邊小科普一下什麼是「福利品」：福利品大多是一般消費者在鑑賞期內，因為不滿意商品而去退、換貨的產品，有的也會是賣場上的展示機，所以福利品的價格通常比較便宜。那經過我們跟財政部諮詢窗口確認過，沒錯，福利品也是可以申請補助的！因為對於購買的消費者來說，福利品也屬於新購、非二手的電器產品。

不過購買前，提醒大家要跟販售的通路平台、廠商確認一下，這台電器產品的機器型號，是否有被前一個買家申請過退稅補助，因為網路上曾經有網友分享過血淚經驗，在當他購買福利品後，卻發現機身序號已經被申請過退稅，結果花了大把時間，還不能完成申請。因此，記得購買家電時事先跟店家確認，才不會白費心力搶便宜、遞申請，但是又拿不到退稅補助，白忙一場喔。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範