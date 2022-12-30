全美首席傳染病專家佛奇將卸任，接受《紐時》專訪坦言最擔心公衛原則遭政治化
我們想讓你知道的是
《紐時》逼問「那川普肯定是你遇過最難搞的總統吧」，佛奇才鬆口「這顯然具有挑戰性，如我之前所說過，往後也會告訴大家」但他強調非常尊重美國總統職位，也慶幸能有機會告訴總統們一些有時他們不想聽的事，「他們都認真看待我所說的事，也都尊重我所給出最直截了當的建議」。
（中央社）全美首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）將於12月31日卸下任職多年的聯邦公職。他接受專訪表示退休後打算寫回憶錄並鼓勵人們投身公部門，也直言最擔心政治干預公衛的現象。
《紐約時報》報導，日前於平安夜滿82歲的佛奇在美國國家衛生研究院（NIH）任公職逾50年，將在12月31日卸除總統拜登首席醫學顧問及38年美國國衛院「國家過敏與傳染病研究院」院長職務，回歸一介平民。
盼感召年輕人投身科學、醫學、公部門
見證從AIDS到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、給7位總統當過顧問，佛奇可謂美國科學與醫衛的代名詞。《紐時》11月底專訪佛奇，他說雖然退休，但不會消失在公眾面前。他希望向大眾更多演講、回到大學校園，若有餘力也不排除行醫，目前則計劃撰寫回憶錄。
明（2023）年一月將重新掌控眾議院的共和黨已放話，要徹查佛奇這幾年的COVID-19防疫作為並傳他到國會聽證；佛奇表示屆時一定開誠布公，沒有任何可瞞之事。
《紐時》問他所謂「離開公職、開啟新篇章」所指為何，佛奇表示基於倫理因素與利益衝突等規範，他暫時還不便透露細節，但已決定卸下公職後要追求與自己人生階段能相襯托的事物。他最想做的是感召年輕人投身醫學或科學，也盼年輕人投身公部門服務。
關於回憶錄，佛奇表示他想做的是忠實記錄人生故事，COVID-19肯定是其中一部分，「但佛奇此人並非與COVID-19畫上等號，我更想做的是完整呈現我個人的故事，從在布魯克林街頭長大直至一路到現在，希望能這樣，畢竟我以前也沒寫過書」。
堅不對川普出惡言 最憂政治汙染公衛
被問到除傳染病外最憂心的美國社會威脅，佛奇坦言最擔心公衛原則遭政治化的問題，「怎能任由紅州（共和黨執政州）拒打疫苗、藍州（民主黨執政州）普遍施打，然後紅州染疫死亡飆高的情況出現？這根本就是悲劇。」
《紐時》問最喜歡哪位他所服務過的總統，佛奇以不適宜討論這類問題為由不便回答。
《紐時》逼問「那川普肯定是你遇過最難搞的總統吧」，佛奇才鬆口「這顯然具有挑戰性，如我之前所說過，往後也會告訴大家」但他強調非常尊重美國總統職位，也慶幸能有機會告訴總統們一些有時他們不想聽的事，「他們都認真看待我所說的事，也都尊重我所給出最直截了當的建議」。
佛奇說他會保持登記為獨立選民，不會登記成任何黨派。
至於美國能從COVID-19疫情學到哪些教訓，佛奇認為成功之處在於以科學來應對，「長年對基礎與臨床研究的投資，讓我們得以在2020年1月就確認出現一種全新病毒，然後又能在11個月內大規模臨床試驗並研製出安全、有效的疫苗，這是巨大成就」。
但佛奇也不諱言美國在公衛應對措施上的短處，「我們的體系過時，很多領域甚至還沒有網路、電腦化，還有地方在用傳真機；當要應對新的疫情大流行時，這樣根本反應不過來」。
《紐時》記者在專訪中進一步針對科學的政治化（politicization of science），詢問佛奇「人類如何脫離這深淵」。佛奇表示，他並不知道「科學的政治化」背後的機制是什麼，但他希望人們將來能夠明白這對於我們所在乎的一切是有害的。
佛奇表示，「我們都愛我們的國家，我們重視家庭以及諸多價值觀。這聽起來也很天真，但我並不這麼想。我不是個天真的人，我是個樂觀主義者，是謹慎的那一種。我純粹是希望在人群之中較為善良的天使們最終能勝出。」
《紐時》記者在專訪中還問了佛奇，如果他還有10年能夠在目前的崗位，他會專注在哪些事情上面？仍舊會是AIDS疫苗嗎？以及還有哪些尚未實踐的願景。
佛奇表示，愛滋治療的改善當然是，甚至如果能治癒（cure）這個疾病更好。佛奇也希望在未來的十年，人類社會能夠將目前應用在COVID-19的新科技運用在瘧疾及肺結核疫苗的研發。
《紐時》記者在專訪中也問及了，美國的電視媒體很樂於邀請他擔任評論員或是和他們一起合作，這是否也在佛奇未來的規劃之中。佛奇表示，只要電視媒體想要他出現在鏡頭上，人們就還是可以看到他，但他個人出現在螢光幕前並不是出於職業渴望。
新聞來源
- 佛奇守護美公衛逾半世紀 卸任公職退而不休（中央社）
- After Half a Century, Fauci Prepares for Life After Government（The New York Times）
延伸閱讀
- COVID-19、流感和RSV夾擊，美公衛官員重啟口罩議題；馬斯克不滿防疫措施呼籲起訴佛奇
- 美國首席防疫專家佛奇宣布今年底將離任，因防疫政策與川普槓上成右翼人士心中的箭靶
- 拜登簽署10項行政命令拚防疫，重回世衛組織讓譚德塞樂稱美國防疫專家佛奇是「我的兄弟」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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