日本增3機場准港航班降落，惟機上乘客7日內不能曾到中國大陸

文：德國之聲中文版

香港政府稱，日本方面僅允許來自香港的航班在四個機場降落，將影響到6萬名旅客。

日本首相岸田文雄27日宣佈，12月30日起將緊急強化入境防疫措施，自中國大陸和港澳飛往日本的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場。同時對來自中國的所有人員在入境時進行新冠檢測。這樣做的原因是中國大陸新冠病毒感染人數驟增。

港府表示對日本「在旅遊旺季作出的這一倉促決定感到非常失望」，並要求日本當局撤回有關決定。

日本政府12月29日又宣佈，除上述四個指定機場外，亦將允許來自香港載客航班使用北海道新千歲、福岡和沖繩那霸三個機場，但有關航班不可載有七日內曾到中國內地的乘客。

港府隨即指出，這一安排只適用於香港及澳門前往日本的航班，並不合理，會繼續要求日本當局撤回所有針對香港出發的航班的限制。

Photo Credit: AP/ 達志影像

返港不誤

自北京放鬆防疫措施、新冠感染潮席捲中國大陸以來，除日本外，美國、印度、意大利和台灣都對來自中國的入境旅客進行強制檢測。

中國外交部新聞發言人汪文斌28日就這些國家對中國旅客的入境管制措施回應稱，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員往來。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

有700萬人口的香港，目前日新增診人數2萬左右。本週四起，香港三年來首次取消部分防疫限制措施。

港府表示，到明年一月底，日本的航運限制將涉及香港航空公司的250次航班，影響6萬名旅客出行。不過，香港航空公司的班機仍可以從日本各地機場搭載旅客返回香港。

香港國泰航空公司週四表示，將繼續執飛日本航線，但將一月份的航班減少到每週65次，比計劃減少20%。香港航空和樂桃航空（Peach Aviation）也表示，將減少一些飛往日本的航班。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex