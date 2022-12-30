2023年元旦新制懶人包：17項新規定上路，基本工資調漲、勞保費率調漲、民法18歲成年、循環杯等.....一次看
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明年1月1日起，將擴大應標示總咖啡因含量的產品範圍，所有「咖啡飲料」都需修正為「含有咖啡因成分之現場調製飲料」，且需標示飲料的總咖啡因含量。同時，也新增QR Code或其他電子化方式，作為可標示方法之一。
明（2023）年1月起有多項新制，在民生經濟、法律上也有多項新的規定，除了基本工資上漲及勞保費率調漲外，國民法官也將上路。此外，在民生經濟、環保上也有多項新制，包括循環杯、汰換家電、汽車換電動車都有補助。
本次《關鍵評論網》為你整理17項將上路的新制，一次看有哪些新的制度與變化。
【勞工新制】
基本工資調漲
明年基本工資將調漲，自1月1日起，每月基本工資將從2萬5250元調整為2萬6400元；每小時基本工資調整為176元。
勞保費率調漲為12%
勞保局表示，依《勞工保險條例》規定，勞工保險（普通事故）保險費率自明年1月1日起，由現行11.5%調整為12%（含就業保險費率1%）。
配合明年基本工資調整，勞保、職保投保薪資分級表修正
因應明年基本工資調漲，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」也同步修正。自明年1月1日起，「勞工保險投保薪資分級表」調升為2萬6400元，並調整為13級；而修正後的「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪同樣調高為2萬6400元，並調整為23級。
國民年金保費率上調至10%
依國民年金保險財務精算結果，因精算評價日2021年10月1日的基金餘額（4,656億元）不足以支付未來20年保險給付（9,593億元），故保險費率將自明年1月1日依法調整為10%。
社會保險司表示，依法消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，就應該依該成長率調整保費。
因此，由於2014年10月至2022年9月的CPI累計成長率為8.09%，所以自明年1月1日起調整月投保金額為1萬9761元，雖會增加民眾保費負擔，但各項給付金額亦隨同調高，有利民眾基本經濟安全保障。
【民生相關】
手搖飲需標示咖啡因含量
衛生福利部食品藥物管理署表示，為加強揭露市面上現場調製飲料的標示訊息，修正《食品安全衛生管理法》第25條第2項規定。
明年1月1日起，將擴大應標示總咖啡因含量的產品範圍，所有「咖啡飲料」都需修正為「含有咖啡因成分之現場調製飲料」，且需標示飲料的總咖啡因含量。同時，也新增QR Code或其他電子化方式，作為可標示方法之一。
食藥署指出，若業者未依規定標示，將依違反《食安法》規定，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。
循環杯新制上路
循環杯新制將於2023年元旦上路，屆時連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，都至少須有5%的門市提供循環杯借用服務。
屆時，民眾借用循環杯時，不須支付或只須支付少許的押金，即可免費借用；業者於營業場所也須標示「免費借用循環杯」，每字邊長至少5公分。
同時，環保署也已明定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質。
郵政數位存款帳戶開放臨櫃身分驗證
自明年1月3日起，郵局開放年滿18歲以上國民申請數位存款帳戶，並新增「臨櫃驗證」的身分驗證方式。此外，若是無自然人憑證，則可於完成線上申請流程後，攜帶身分證及第二證件（及印章）親至任一郵局臨櫃完成核身驗證。
住宅家電汰舊換新補助3000元
為加速老舊耗能家電退場，促進住宅節約用電，經濟部推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，民眾自明年1月1日起購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請。
屆時，每台新機補助新台幣3000元，申請期間自明年2月1日至2024年1月15日止，如補助經費用罄，將提前截止受理。此外，在明年6月14日前還可再申請退貨物稅每台最高2千元，並提供系統節能的專案補助，最高補助達500萬元。
汽車汰舊換電動車補助，每輛最高補助1萬5000元
《中央社》報導，環保署預計明年元旦起實施老舊汽車汰舊換新獎勵辦法，若汰舊換電動車，符合規定可領空污補助新台幣2000元、減碳獎勵1萬2000元，加回收獎金1000元，最高可獲1萬5000元補助。
國產茶溯源標示
為提升國產茶葉商譽，防止進口茶摻混偽標為國產茶，明年元旦起產製的國產茶葉，農產品經營者須在販賣前依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定登錄溯源資訊及進行標示。
也就是說，依法標示產地為「台灣」者，須提供溯源農糧產品條碼（QR Code）、產銷履歷或有機標章等三者其中之一，以維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。
育兒津貼取消排富條款
《中央社》報導，明年元旦起，未滿5歲育兒津貼及未滿2歲托育補助，都取消排富規定，預計增加4萬餘名幼兒受益，另外5歲至6歲幼兒的「就學補助」，也將擴及沒有就學的幼兒。
育兒津貼原設有「排富條款」，規定申請人的家庭綜合所得淨額在新台幣121萬元以下。不過，考量到以所得稅來排富，可能對部分家庭不公平。
因而自明年開始，育兒津貼和托育補助都取消排富規定，估計將增加約4.19萬名幼兒受益，其中育兒津貼增加約3.75萬名幼兒受益，托育補助增加約0.45萬名幼兒受益。即使家長領有育嬰留停津貼，仍可領取育兒津貼。
【法律新制】
國民法官上路
國民法官新制自明年1月1日起上路。只要年滿23歲且在地方法院管轄區域內繼續居住滿4個月以上的國民，都有可能被隨機抽選擔任「國民法官」。
在運作方式上，國民法官制度是以隨機方式，從一般國民當中抽選出6名國民法官，與3名法官組成國民法官法庭，共同審理特定重大的刑事案件，一起決定被告是否構成犯罪及應該受什麼樣的處罰。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
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（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
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