TNL+ 2022/12/31,
軍事

民意大多支持兵役改革（除了94年次後役男），民進黨政府總算幹了件正事

民意大多支持兵役改革（除了94年次後役男），民進黨政府總算幹了件正事
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔡英文總統在12月27日宣布將恢復一年役期，並對訓練內容及待遇進行現代模組化的大幅更改。但有當過兵的就知道，台灣軍隊的積習陋規，因循保守，遠比公務系統高。看似美意的軍事改革，到最後能否落實，還要打一個大問號。

2022年12月27日，總統蔡英文宣布自2024年起，台灣兵役恢復為一年制，適用於2005年1月1日以後出生之役男。

這不但是總統蔡英文睽違745天首次發布的記者會，並接受現場記者提問；也把長期以來主打的「中國威脅論」，透過強化徵兵的國防改善問題，做一個具體政策。而新聞一出，過半民眾大致都支持兵役延長，僅有2005年後出生之青少年與其家長，表示反對。也可說幾乎是全民共識。

如果看此次蔡政府提出的兵役一年制政策，之所以沒有獲得過半反對，也跟政策內容有關。

訓練內容大幅更改

關於延長役期的配套，蔡政府提出將參考美國等國家軍隊的現代化訓練模組，同時增加新式武器操作、民防演訓。

長期為人詬病的「刺槍術」，將改為「近戰格鬥訓練」，並增加紅隼反裝甲火箭、刺針飛彈、標槍飛彈、無人機等，單兵操作的不對稱作戰武器訓練。而入伍訓練的實彈訓練，也從86發增加至160發，而全役期實彈射擊將不低於800發。

在薪資方面，過去壓榨勞力的一般二兵的起薪，也將從每月約6510元，增加到每月實領2萬320元。2004年12月31日以前出生的役男仍維持四個月役期，薪資仍維持6510元，訓練內容則從2023年就進行調整。

對於國防軍隊的組成分配，蔡英文強調，未來台灣國防將由四大力量組成。志願役組成「主戰部隊」，負責第一線陸海空作戰；其次是由志願役指揮，一年期義務役軍人組成「守備部隊」，負責支援主戰部隊，協助民防。而由警察、各地方政府民防團，及替代役組成「民防系統」，作為治安維護。而退役志願役、義務役則另組成「後備系統」，以備不需。

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