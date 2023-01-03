TNL+ 2023/01/03,
藝文

環保團體的蕃茄湯：強迫我們在「保護藝術」與「保護地球」二擇一，這種論述讓人非常不安

環保團體的蕃茄湯：強迫我們在「保護藝術」與「保護地球」二擇一，這種論述讓人非常不安
截圖自Just Stop Oil影片

我們想讓你知道的是

Just Stop Oil並非攻擊邪惡富豪的畫像、也非攻擊代表藝術史名作，而就是扎扎實實地朝市場上高價目標著手，而他們「保護藝術」與「保護地球」二擇一的論述也讓人非常不安，因為藝術雖然絕對有資本的運作，但本質其實是人類美好的結晶。

總以為疫情、戰爭和接踵而來的通膨已經是博物館／美術館在2022需要面對的最大挑戰了，但倡議團體的攻擊是如此猝不及防，那一罐罐蕃茄湯油漆彷彿打在我們臉上，逼得我們必須正視機構何其脆弱的事實。

2022年5月，一名偽裝成老婦人的男子在羅浮宮對著《蒙納麗沙的微笑》丟蛋糕時，大家還在暗笑其創意，沒想到我們很快就笑不出來。倫敦科陶德畫廊的梵谷《桃樹開花》、佛羅倫斯烏菲茲美術館的波提且利《春》連番受擊，高潮隨即來到倫敦國家藝廊的梵谷《向日葵》，當時洗版洗得鋪天蓋地，但不是終點。

10月27日，一位倡議者把頭黏在海牙莫瑞泰斯皇家美術館的《戴珍珠耳環的少女》玻璃，另名倡議者將湯從頭與畫之間灑下，並大喊：

「你感到憤怒嗎？當你看見地球被破壞時，那種感覺在哪裡？」

這波抗議以環保團體為主，其行動總以食物或顏料潑灑在藝術品之上，或是將人與藝術品黏著，以此呼籲人類正視如今面臨的氣候變遷與災難。部分宣言亦將糧食和資源危機納入宣言，諸如潑灑《向日葵》的兩位倡議人士就大喊：

「什麼是更有價值的？藝術還是生命？（這些畫）比食物更有價值嗎？」「數百萬寒冷、飢餓的家庭甚至連一罐湯都買不起。」

而在德國巴貝里尼美術館所收藏的莫內《乾草堆》被馬鈴薯泥攻擊時，倡議者則是大喊：

「如果在未來我們需要為資源而你爭我奪，這幅作品將沒有任何價值。什麼時候你們才會意識到這一點？」

抗議者為何挑選這些畫作來當攻擊目標？

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