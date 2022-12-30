台達電進軍東南亞3年包辦峇里島8成電動車充電樁，成為印尼「智慧城市」領導業者
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儘管近來經濟前景趨於悲觀，但是台灣知名電子業者台達電（Delta）仍然繳出不錯的成績，未來若到印尼峇里島遊玩，有近8成的電動車充電樁都是由台達電所設立。
台灣新南向的成功，知名電源與變壓系統大廠——台達電（Delta）大搶電動車充電樁商機，一年之內全球出貨量翻倍達200萬台，並成功進軍東南亞。台達電先立足印尼峇里島提供近8成的電動車充電樁，逐步成為印尼的充電樁領導業者，此外還包辦2.1萬支智慧路燈，進一步拓展至智慧城市等領域。
充電樁出貨翻倍至200萬台
雖然受到疫情反覆變化、供應鏈失衡、勞動力短缺，以及各國通膨壓力升高等問題，2021年仍繳出合併營業額為新台幣3147億元，年成長達11%；營業毛利為新台幣902億元，毛利率28.7%；營業淨利為新台幣314億元的佳績。
海英俊日前股東會上強調，今（2022）年第3季業績還不錯，沒有因為疫情受到打擊，反而變得更有效率，因為許多以前要自動化、智慧化的設備也都加速進行。
台達電由鄭崇華創立於1971年，替全球提供電源管理與散熱零件，後來又推出各類節能產品，逐步將集團擴大為「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」三大業務範疇。預計電車事業將會快速追上集團的其它業務。
海英俊解釋，電動車成長飛快，相較2021年至少有40至50%的成長率，同年電動車台充電樁的全球出貨超過100萬台，12月29日再發布通知，今（2022）年出貨倍增，達到200萬台充電樁，成為電動車充電解決方案的領導廠商。
進軍東南亞，3年台達電成印尼充電樁領導業者
雖然車用電子、儲能設備相較於其他業務，是屬於新業務，因此未來發展潛力很大。海英俊說：「（營收）現在占比並不大，要看到看到有比較大的占比，可能要幾年之後，現在車電已經占我們大概5%以上，而儲能是剛開始。」
台達電強調，未來持續拓展東南亞的電車市場，近日與印尼國營電力公司、印尼國家石油公司、印尼現代汽車（Hyundai）合作，成功為於11月間於印尼峇里島所舉行的G20和B20高峰會提供電動車充電方案。
目前，台達電已經在印尼峇里島更提供近8成的電動車充電樁。
台達電指出，相較競爭對手，台達電是唯一能提供完整充電設備的供應商，可滿足電動巴士、電動小客車和電動機車的充電需求，還具備後台系統整合及軟體連結能力，可以提升充電場站的營運管理效率。
台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源指出，未來印尼國營企業更計劃在所有大城市擴大使用集團充電樁。
自從2019年踏足印尼後，設立第1支直流快速充電樁以來，3年內台達電成為印尼電動車充電樁市場的領導廠商，而且也一併包辦2.1萬支LED智慧路燈，從電車拓展至智慧城市等領域。
台達電：半導體業者是重要合作夥伴
值得注意的是，12月13日台達電宣布與車用半導體廠商恩智浦（NXP）共同簽立長期策略合作備忘錄，持續加深汽車領域應用創新，加快提升車載充電器（OBCM）、高壓直流電轉換器（DC/DC Converter）、馬達驅動器（Traction Inverter）等產品效率。
台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，全球電動車市場正以每1至2年增加500萬台的規模成長，其中做為關鍵材料的半導體，對於台達這樣的整車動力系統與關鍵零組件供應商至關重要。
他指出，車用半導體具有高嚴苛條件與低取代性的特質，與消費性電子市場的屬性大相逕庭，因此選擇和半導體業者進行長期性的策略合作，具有重要戰略意義。同時它們也利用恩智浦S32平台，共同聚焦於下一代電子零件的開發方向。
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核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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