2022/12/30,
商業

台達電進軍東南亞3年包辦峇里島8成電動車充電樁，成為印尼「智慧城市」領導業者

台達電進軍東南亞3年包辦峇里島8成電動車充電樁，成為印尼「智慧城市」領導業者
Photo Credit: 中央社

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儘管近來經濟前景趨於悲觀，但是台灣知名電子業者台達電（Delta）仍然繳出不錯的成績，未來若到印尼峇里島遊玩，有近8成的電動車充電樁都是由台達電所設立。

台灣新南向的成功，知名電源與變壓系統大廠——台達電（Delta）大搶電動車充電樁商機，一年之內全球出貨量翻倍達200萬台，並成功進軍東南亞。台達電先立足印尼峇里島提供近8成的電動車充電樁，逐步成為印尼的充電樁領導業者，此外還包辦2.1萬支智慧路燈，進一步拓展至智慧城市等領域。

充電樁出貨翻倍至200萬台

雖然受到疫情反覆變化、供應鏈失衡、勞動力短缺，以及各國通膨壓力升高等問題，2021年仍繳出合併營業額為新台幣3147億元，年成長達11%；營業毛利為新台幣902億元，毛利率28.7%；營業淨利為新台幣314億元的佳績。

海英俊日前股東會上強調，今（2022）年第3季業績還不錯，沒有因為疫情受到打擊，反而變得更有效率，因為許多以前要自動化、智慧化的設備也都加速進行。

台達電由鄭崇華創立於1971年，替全球提供電源管理與散熱零件，後來又推出各類節能產品，逐步將集團擴大為「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」三大業務範疇。預計電車事業將會快速追上集團的其它業務。

海英俊解釋，電動車成長飛快，相較2021年至少有40至50%的成長率，同年電動車台充電樁的全球出貨超過100萬台，12月29日再發布通知，今（2022）年出貨倍增，達到200萬台充電樁，成為電動車充電解決方案的領導廠商。

台達電站在新世代大趨勢浪潮上迎接下個黃金50年
Photo Credit: 中央社

台達電於2021年舉辦50週年慶祝音樂會，董事長海英俊表示，50年算是進入成年期後期，但還是期待能繼續成長，接下來進入「跳躍成長期」是可期待的。中央社記者韓婷婷攝於201年10月23日。

進軍東南亞，3年台達電成印尼充電樁領導業者

雖然車用電子、儲能設備相較於其他業務，是屬於新業務，因此未來發展潛力很大。海英俊說：「（營收）現在占比並不大，要看到看到有比較大的占比，可能要幾年之後，現在車電已經占我們大概5%以上，而儲能是剛開始。」

台達電強調，未來持續拓展東南亞的電車市場，近日與印尼國營電力公司、印尼國家石油公司、印尼現代汽車（Hyundai）合作，成功為於11月間於印尼峇里島所舉行的G20和B20高峰會提供電動車充電方案。

目前，台達電已經在印尼峇里島更提供近8成的電動車充電樁。

台達電指出，相較競爭對手，台達電是唯一能提供完整充電設備的供應商，可滿足電動巴士、電動小客車和電動機車的充電需求，還具備後台系統整合及軟體連結能力，可以提升充電場站的營運管理效率。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源指出，未來印尼國營企業更計劃在所有大城市擴大使用集團充電樁。

自從2019年踏足印尼後，設立第1支直流快速充電樁以來，3年內台達電成為印尼電動車充電樁市場的領導廠商，而且也一併包辦2.1萬支LED智慧路燈，從電車拓展至智慧城市等領域。

台達電：半導體業者是重要合作夥伴

值得注意的是，12月13日台達電宣布與車用半導體廠商恩智浦（NXP）共同簽立長期策略合作備忘錄，持續加深汽車領域應用創新，加快提升車載充電器（OBCM）、高壓直流電轉換器（DC/DC Converter）、馬達驅動器（Traction Inverter）等產品效率。

台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，全球電動車市場正以每1至2年增加500萬台的規模成長，其中做為關鍵材料的半導體，對於台達這樣的整車動力系統與關鍵零組件供應商至關重要。

他指出，車用半導體具有高嚴苛條件與低取代性的特質，與消費性電子市場的屬性大相逕庭，因此選擇和半導體業者進行長期性的策略合作，具有重要戰略意義。同時它們也利用恩智浦S32平台，共同聚焦於下一代電子零件的開發方向。

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核稿編輯：翁世航


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