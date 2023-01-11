《債券天王》：葛洛斯試著改造自己，在還有一些頭髮、有很多錢，還有一點小小名氣的餘生裡

文：瑪麗．蔡爾姿（Mary Childs）

結語 績效飛逝，聲望長存

道上，籠罩在對面品浩大樓的陰影下。葛洛斯最近高興地看到很多事，如品浩投資組合經理人以專家的身分，出現在頗負盛名卻必須付費參加的研討會小組討論中。他一向抵制這種研討會，認為這是自大官僚自我吹捧的花招。更重要的是，霍奇捲入大規模的大學賄賂醜聞，被控電信詐欺罪名，將會認罪並入獄服刑九個月。葛洛斯不可能精心安排出比這更好的劇情。

但是現在葛洛斯從債券市場、郵票市場、破碎婚姻之戰中退出了，正在努力練習平靜，他事前沒有散播這個消息，直到前一晚才告訴魏爾。這是他的事，當他在二月宣布退休時，起初他很高興地看到，品浩在《華爾街日報》的B五版刊登一則大廣告祝賀他：

四十八年時光，超過兩千五百位員工，服務千百萬個客戶，一位投資傳奇人物。品浩恭賀葛洛斯的傳奇性事業生涯，以及他在將近五十年前協助創辦公司的持久成就。他聘用並培養我們當中的許多人，啟發更多的人。他領導公司四十年期間確立的原則和程序，現在仍然協助我們，每天為我們的顧客追求卓越。

一旦最初的溫暖消退，其中的訊息就很清晰：這是品浩為自己刊登的廣告，還是一如以往，顯得小巧而瑣碎，「仍然」追求「卓越」。別擔心，他看得懂，他們邀請他參加年會，他婉拒了。葛洛斯不知道情勢是否可能不同，他誠實地自問可能會發生的狀況。他七十三歲了，還可能在那張辦公桌上，繼續擔任債券天王嗎？可能繼續當到八十歲嗎？「的確需要逐漸放手和退隱的過程。」

他說：「不是我根據願意選擇的方式，而且事後回想，也不是品浩願意選擇的方式，但那是一種自然演變，不只是生命的自然演變，也是企業生命的自然演變。你會上升到巔峰，逐漸消磨，然後出局。但當你是債券天王，表現很好，而且因為有你，資產才達到兩兆美元時，你很難看出這一點，因為這個成功故事不只屬於我，對我協助創辦的公司也是超出想像的成功故事，是一個童話故事。因此為什麼鐘聲要在午夜時敲響？那樣似乎甚至不可能會有南瓜馬車，只要穿上拖鞋，維持婚姻就好了。」

「你可能有一次表現不好，但是你建立的聲望要經過很久才會消逝。」他補充道：「想像這件事可能一直持續，並非不切實際的想法。」

領悟有別於其他退位創辦人之處

所有的避險基金現在也都努力這麼做，在年邁創辦人背後，安排軟弱，甚至是其中最容易控制的接班人。私募基金也是如此，大家全都設法維護和延續所打造機器的壽命，希望把機器變成某種遺產，彷彿機器是更好的手搖搖桿，可以從眾多企業；建材、醫院和地面挖出的汙泥；以及從工人身上壓榨金錢。這些公司的資淺員工也想要這台機器繼續運作，但是只為自己運作，他們不在乎什麼遺產，只關心這台機器繼續壓榨。對他們來說，這台機器不像對創辦先賢那麼神聖、不像對葛洛斯那麼神聖。

年輕人看不出葛洛斯與同行無中生有，憑空創造這些美麗的機器，看不出他們用盡全力，強迫取得較好績效，再從這裡學會怎麼利用自己的意志改變情勢，挑選能夠獲利和不能獲利的公司，這不僅是一場遊戲。如今在繼承這些東西的人眼裡，一切看來很廉價。或許這家公司真是致力於造福客戶的合夥組織，或許到了今天，那裡的人仍相信這一點。債券交易員過去習於輕信自己的話，表示因為有他們擔任債券交易員，資金成本才能降低。如今因為聯準會公開在市場上購買公司債，與品浩和貝萊德兩家公司一起拉抬價格，這種制度的基本荒謬性質無疑變得顯而易見。

葛洛斯和品浩明白政府需要市場繼續運作，想要股市上漲，想要企業不會破產，如此一來，大家才會在充分的安全感下，認定政府永遠不會讓產品跌到太低的水準，可以競相爭奪由基點構成的利潤。況且即使產品價格下跌，對專業資金經理人來說，下跌幾乎從來不是他們的問題。這種情形要感謝很多人，但主要得感謝葛洛斯。

葛洛斯看著全盤局勢之際，看到整個產業的同行在自己的組織裡洗牌，有秩序地提拔年輕人，讓這些人在他們以某種方式離開時，管理他們的公司，以便確保他們的遺澤和某種程度的不朽，他看出其中的主要差別：其他年邁創辦人保留高層的權力和盟友。葛洛斯說：「那是我的錯，我應該確保執行委員會不是層層疊疊的結構，應該在執行委員會裡有一位朋友。」

他表示，在所有的背叛中，傷害他最深的人是戴里納斯，戴里納斯是他將近四十年的朋友、是他在交易廳裡的門徒，也是經常和他一起共進晚餐的夥伴。葛洛斯留在品浩的最後一週，他們準備開除他，同時任命新投資長，因此需要組織遴選委員會，這個委員會由兩位投資組合經理人、兩位客戶經理人和其他人組成。不知道為什麼，委員會中一位投資組合經理人的位置，落在戴里納斯身上。

他們打電話來時，戴里納斯正在箭頭湖（Lake Arrowhead）度假，告訴他：「你得回來這裡，參加一次特別會議。」戴里納斯拒絕，但是他們逼迫他，直到他答應為止，至少這是他告訴葛洛斯的情況。因此戴里納斯在那個週六回來投票。他不是執行委員會委員，因此不會投票開除葛洛斯，卻投票贊成撤換葛洛斯。對葛洛斯來說，這樣等於開除他。

對葛洛斯而言，其中的訊息很清楚，他說：「友誼只能到此為止。」

透過成名與別人產生連結的渴望

葛洛斯正過渡到整天打高爾夫球的新生活，但這不表示他從盛名中退隱，他還是會上彭博電視，提及他的亞斯伯格症診斷，而眾人的反應是同情。蘇比任何人都早告訴他——他看過麥克． 路易斯（Michael Lewis）的名作《大賣空》（The Big Short），書中有一個角色在勾選症狀清單：