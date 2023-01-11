《債券天王》：葛洛斯試著改造自己，在還有一些頭髮、有很多錢，還有一點小小名氣的餘生裡
我們想讓你知道的是
從1990年代初，比爾・葛洛斯這個名字就開始紅遍華爾街，成為《富比士》（Forbes）最具影響力的25位美國企業界人士之一。自律、狂妄又偏執的他，如何從200美元起家的拉斯維加斯賭徒，將美國金融市場變成他最大的賭場，寫下無可匹敵的歷史地位，最終又黯然離開王者寶座？
文：瑪麗．蔡爾姿（Mary Childs）
結語 績效飛逝，聲望長存
道上，籠罩在對面品浩大樓的陰影下。葛洛斯最近高興地看到很多事，如品浩投資組合經理人以專家的身分，出現在頗負盛名卻必須付費參加的研討會小組討論中。他一向抵制這種研討會，認為這是自大官僚自我吹捧的花招。更重要的是，霍奇捲入大規模的大學賄賂醜聞，被控電信詐欺罪名，將會認罪並入獄服刑九個月。葛洛斯不可能精心安排出比這更好的劇情。
但是現在葛洛斯從債券市場、郵票市場、破碎婚姻之戰中退出了，正在努力練習平靜，他事前沒有散播這個消息，直到前一晚才告訴魏爾。這是他的事，當他在二月宣布退休時，起初他很高興地看到，品浩在《華爾街日報》的B五版刊登一則大廣告祝賀他：
四十八年時光，超過兩千五百位員工，服務千百萬個客戶，一位投資傳奇人物。品浩恭賀葛洛斯的傳奇性事業生涯，以及他在將近五十年前協助創辦公司的持久成就。他聘用並培養我們當中的許多人，啟發更多的人。他領導公司四十年期間確立的原則和程序，現在仍然協助我們，每天為我們的顧客追求卓越。
一旦最初的溫暖消退，其中的訊息就很清晰：這是品浩為自己刊登的廣告，還是一如以往，顯得小巧而瑣碎，「仍然」追求「卓越」。別擔心，他看得懂，他們邀請他參加年會，他婉拒了。葛洛斯不知道情勢是否可能不同，他誠實地自問可能會發生的狀況。他七十三歲了，還可能在那張辦公桌上，繼續擔任債券天王嗎？可能繼續當到八十歲嗎？「的確需要逐漸放手和退隱的過程。」
他說：「不是我根據願意選擇的方式，而且事後回想，也不是品浩願意選擇的方式，但那是一種自然演變，不只是生命的自然演變，也是企業生命的自然演變。你會上升到巔峰，逐漸消磨，然後出局。但當你是債券天王，表現很好，而且因為有你，資產才達到兩兆美元時，你很難看出這一點，因為這個成功故事不只屬於我，對我協助創辦的公司也是超出想像的成功故事，是一個童話故事。因此為什麼鐘聲要在午夜時敲響？那樣似乎甚至不可能會有南瓜馬車，只要穿上拖鞋，維持婚姻就好了。」
「你可能有一次表現不好，但是你建立的聲望要經過很久才會消逝。」他補充道：「想像這件事可能一直持續，並非不切實際的想法。」
領悟有別於其他退位創辦人之處
所有的避險基金現在也都努力這麼做，在年邁創辦人背後，安排軟弱，甚至是其中最容易控制的接班人。私募基金也是如此，大家全都設法維護和延續所打造機器的壽命，希望把機器變成某種遺產，彷彿機器是更好的手搖搖桿，可以從眾多企業；建材、醫院和地面挖出的汙泥；以及從工人身上壓榨金錢。這些公司的資淺員工也想要這台機器繼續運作，但是只為自己運作，他們不在乎什麼遺產，只關心這台機器繼續壓榨。對他們來說，這台機器不像對創辦先賢那麼神聖、不像對葛洛斯那麼神聖。
年輕人看不出葛洛斯與同行無中生有，憑空創造這些美麗的機器，看不出他們用盡全力，強迫取得較好績效，再從這裡學會怎麼利用自己的意志改變情勢，挑選能夠獲利和不能獲利的公司，這不僅是一場遊戲。如今在繼承這些東西的人眼裡，一切看來很廉價。或許這家公司真是致力於造福客戶的合夥組織，或許到了今天，那裡的人仍相信這一點。債券交易員過去習於輕信自己的話，表示因為有他們擔任債券交易員，資金成本才能降低。如今因為聯準會公開在市場上購買公司債，與品浩和貝萊德兩家公司一起拉抬價格，這種制度的基本荒謬性質無疑變得顯而易見。
葛洛斯和品浩明白政府需要市場繼續運作，想要股市上漲，想要企業不會破產，如此一來，大家才會在充分的安全感下，認定政府永遠不會讓產品跌到太低的水準，可以競相爭奪由基點構成的利潤。況且即使產品價格下跌，對專業資金經理人來說，下跌幾乎從來不是他們的問題。這種情形要感謝很多人，但主要得感謝葛洛斯。
葛洛斯看著全盤局勢之際，看到整個產業的同行在自己的組織裡洗牌，有秩序地提拔年輕人，讓這些人在他們以某種方式離開時，管理他們的公司，以便確保他們的遺澤和某種程度的不朽，他看出其中的主要差別：其他年邁創辦人保留高層的權力和盟友。葛洛斯說：「那是我的錯，我應該確保執行委員會不是層層疊疊的結構，應該在執行委員會裡有一位朋友。」
他表示，在所有的背叛中，傷害他最深的人是戴里納斯，戴里納斯是他將近四十年的朋友、是他在交易廳裡的門徒，也是經常和他一起共進晚餐的夥伴。葛洛斯留在品浩的最後一週，他們準備開除他，同時任命新投資長，因此需要組織遴選委員會，這個委員會由兩位投資組合經理人、兩位客戶經理人和其他人組成。不知道為什麼，委員會中一位投資組合經理人的位置，落在戴里納斯身上。
他們打電話來時，戴里納斯正在箭頭湖（Lake Arrowhead）度假，告訴他：「你得回來這裡，參加一次特別會議。」戴里納斯拒絕，但是他們逼迫他，直到他答應為止，至少這是他告訴葛洛斯的情況。因此戴里納斯在那個週六回來投票。他不是執行委員會委員，因此不會投票開除葛洛斯，卻投票贊成撤換葛洛斯。對葛洛斯來說，這樣等於開除他。
對葛洛斯而言，其中的訊息很清楚，他說：「友誼只能到此為止。」
透過成名與別人產生連結的渴望
葛洛斯正過渡到整天打高爾夫球的新生活，但這不表示他從盛名中退隱，他還是會上彭博電視，提及他的亞斯伯格症診斷，而眾人的反應是同情。蘇比任何人都早告訴他——他看過麥克． 路易斯（Michael Lewis）的名作《大賣空》（The Big Short），書中有一個角色在勾選症狀清單：
- 「缺乏和他人分享快樂、興趣或成就的自發性......」
- 「難以看出別人眼中的社交／情感訊息......」
- 「用來表達憤怒的調節或控制機制有問題......」
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國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
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後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。
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即日起至 2 月 28 日止 ，完成以下兩步驟：
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