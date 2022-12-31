2022/12/31,
社會

【2022熱門關鍵字回顧】12月：世足賽由阿根廷奪冠，發生今年第12次規模6地震

【2022熱門關鍵字回顧】12月：世足賽由阿根廷奪冠，發生今年第12次規模6地震

我們想讓你知道的是

【2022年12月熱搜回顧】世足賽熱潮持續，最終由阿根廷奪得冠軍，決賽搜尋量超過200萬。本月又發生一次規模6以上地震，今年累計發生12次，規模5到6的地震發生61次，是921以來最多紀錄。

2022年來到最後一天，今天讓我們一起來回顧，12月每日的Google熱門搜尋關鍵字，這些關鍵字多少能代表每天大家關注的事物是什麼。

2022每日google關鍵字-12月

這個月延續11月的卡達世界盃熱潮，比賽從小組賽來到決賽。本月上旬，每日的關鍵字大多是各場賽事對戰組合。這場世足熱潮在阿根廷對法國這場決賽時，來到最高點，這天也出現超過200萬搜尋量的紀錄。最終比賽結果由阿根廷在PK大戰以4比2勝出，贏得本屆世界盃冠軍，奪隊史第3冠。這也是梅西從2006年參加世界盃以來，第一次獲得冠軍。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

世足之外，這個月第二熱門搜尋，出現在15號。當天東部外海發生規模6.2地震，全台各地都能感受到1-4級不同的震度。另一場成為熱搜的地震，出現在8號，當時花蓮近海發生規模5.6地震。根據報導，今年台灣已經發生12次規模6以上的地震，規模5到6的地震發生61次，是921以來次數最高的一年。

政治方面的熱議消息，包含鄭文燦台大碩士學位被撤銷、民進黨副秘書長林飛帆發文爭議、民進黨邱莉莉選上台南市議會議長等。下圖是本屆各縣市首長與議長黨籍分裂情形。

各縣市首長與議長黨籍分裂情形-修正新北市錯誤

而知名人物動態成為熱搜的消息有，TVBS主播秦綾謙與廖科溢結婚、高國華再婚、vTuber Yugo Asuma宣布畢業、宋仲基女友曝光、館長與Toyz事件、浩鼎創辦人張念慈心臟病猝逝等。

社會事件方面，最受關注的事件有博客來解雇打掃阿姨的勞僱爭議，最終結果為博客來總經理調職，博客來與打掃阿姨和解，但仍留下不少議論。而月底台中市公車的死亡車禍，導致一對母子被輾斃僅父親存活，整個事件還在發展中。

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Photo Credit: 中央社
台中市李姓女子27日晚間與外籍丈夫及一歲兒子行經 北區英才路時，遭要左轉的豐原客運陳姓司機撞上， 3人傷重送醫搶救，結果李女與兒子急救後仍宣告不 治。 （民眾提供） 中央社記者郝雪卿傳真 111年12月28日

生活消息方面，台北市再加碼，有台北通身份者送熊好券2.0、因疫情關閉的高雄壽山動物園重新開放。

而金融經濟方面，已經續貶多時的日幣，在日銀罕見出手干預市場後，突然大漲。而美國記憶體晶片大廠美光裁員10%，今年已有許多科技大公司陸續傳出裁員消息。長榮海運今年年終將發45個月，也是成為矚目消息。

其他月份回顧

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月、12月

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

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核稿編輯：楊士範


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