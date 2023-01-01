【關鍵專訪】《正義迴廊》監製翁子光、導演何爵天：弒親案讓我們真正感興趣的，是其中幽暗的人性

電影圈流行將轟動社會的犯罪案件搬上大銀幕，尤其是香港拍攝的社會寫實電影更是精彩絕倫。由《踏血尋梅》導演翁子光擔任監製、新銳導演何爵天執導的電影《正義迴廊》，就將震驚全香港駭人聽聞的弒親案，血淋淋改編搬上大銀幕，上演了一齣香港奇案的法庭攻防戰，開創近年港片新的格局。

但其實翁子光一開始並沒有想拍攝這部電影的計畫。「拍完《踏雪尋梅》後我認識了很多奇案迷，他們提供資料給我，然後就發現這個案子在法庭戲是最有興趣的，而且有很多峰迴路轉的地方，令我有點心動。」翁子光、何爵天一起接受《關鑑評論網》專訪時，何爵天提到拍攝這部電影的源由。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 左起：導演何爵天、監製翁子光

「而且這個主角的年紀跟我們差不多，然後又是跟父母住在一起，就是很普通的香港年輕人生活，讓我們很有共鳴。而且他的行為很特別，讓我很想了解的一個人物，最誇張的是，他當初還上媒體要求尋找父母，我們可能都有參與其中幫助他，到最後才發現他是兇手，我覺得這跟這個社會型態很有關係，所以讓我更想探索這個案子。」翁子光補充說明。

2013年，一對周姓兄弟在網路表示父母回鄉後突然失蹤，並接受香港《蘋果新聞》訪問及拍攝協尋影片，但經過調查及網友指出，兇手竟是被害人的小兒子周凱亮。

原來，周凱亮認為父母從小偏心哥哥冷落他，被迫到澳洲留學又受到霸凌，回港後向父母借錢還賭債被拒而蒙生殺機，便狠心將父母殺害，並與有智能障礙的朋友謝臻麒，將屍體分屍肢解丟棄海中，頭顱則放在謝臻麒的租屋處冷凍櫃。2015年最終審判，周凱亮被判終生監禁，謝臻麒僅被判處協助毀損屍體，謀殺罪名不成立。

雖然對這些駭人聽聞的故事感到興趣並拍成電影，但翁子光直言自己並不是奇案迷。「其實我很怕血，小時候看電影《黑太陽731》，就被裡面日本731部隊血淋淋的行為嚇得要死。」

翁子光談起籌拍《踏雪尋梅》的時候，「當時我無法想像人類可以做出這種行為，一個16歲的女孩子就這樣在地球上消失了，我覺得我受不了，所以我需要拍部電影排解我的失落或困惑，紓發人性的孤獨感跟黑暗面。」

「我很喜歡看電影、小說、戲劇、紀錄片，而且奇案當中可以找到很多電影的題材，我對於兇手為什麼會這樣做的行為感到非常有興趣。」

翁子光對這群奇案迷感到非常佩服，「奇案迷非常厲害，端給我裡面很多關於法庭的內容，法庭內不能錄影錄音，所以他們是參與完法庭之後，馬上記錄下來。因此，我就想到把這些法庭資料處理成法庭戲會怎麼樣，而且這個過程非常有趣，所以我就推薦給何導演。」

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《正義迴廊》劇照

《正義迴廊》以2013年的「大角咀肢解父母案」的真人實事為題材，電影裡有大量兇手殺人並肢解雙親的片段，中後半段則主要集中在法院審判過程，詳細描述法庭攻防論戰與模擬法庭的橋段，探討法律是否能真的實現正義、兇手及共犯的心理狀態、生活背景及家庭關係，採取多線敘事的呈現手法，再造懸疑犯罪及法庭辯論經典戲。

「這部電影有點像是日本作家松本清張的風格，有點社會寫實及法庭，我很喜歡小說拍成電影，《沉默的羔羊》帶給我很大的震撼。」《正義迴廊》還原了犯罪兇殘事發經過及法院庭審辯論過程，上映後獲得許多好評並引起各界熱議，雖然被列為三級，票房仍然飆破3900萬港幣（約1.5億台幣），成為2022年香港電影的票房黑馬之一。

「因為我們拍過了《踏雪尋梅》，所以再拍奇案故事就決定要有很不同的方式。」翁子光表示，很多事情不是以表面來看，或從單一面向就能得到結果。「我們看很多電影的法庭戲，都是一個律師雄辯濤濤的談論案件，但其實所有的審判結果是由很多不同面向解決的，所有事情都需要環環相扣，不是靠一個律師或法官就能夠解決所有事情。」

《正義迴廊》由舞台劇演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華，及實力派演員林海峰、周文健及久未露面的葉蘊儀共同演出，演員陣容中並沒有明星卡司。楊偉倫飾演自認遭受不公平待遇而痛下毒手，將父母殺害並肢解，手段兇殘的弒親高智商主嫌。而飾演弱智共犯的麥沛東是首次主演電影，就獲得第46屆香港國際電影節新秀電影（華語）競賽最佳男演員。

翁子光指出，之前拍《踏雪尋梅》時與演員白只合作，是因為他與現實的犯人有九成相似，而白只跟本片男主角楊偉倫都是獨立樂隊「朱凌凌」的成員，因此經由白只，又找了神似真實兇嫌的楊偉倫演出。由於電影採取舞台劇形式的拍攝手法，著重在表演及舞台的概念，因此何爵天的做法，是讓兩人把舞台劇的表演方式呈現到大銀幕。

「我們覺得楊偉倫的外型跟演技可以駕馭這個角色，然後從他的角度出發，再找來麥沛東、楊詩敏等其他演員，而且兩位男主角在舞台劇就常常合作，他們是很好的朋友。然後蘇玉華是香港舞台劇天后，周文健、葉蘊儀是我小時候的偶像，拍這部片時，我想找自己喜歡的演員或好久沒有拍戲的演員。」

《正義迴廊》每位演員都發揮得非常精彩，彼此對手戲更是張力十足，所有角色都擔任非常重要的位置，而且面面俱到，能讓觀眾理解每個角色的思考點在哪裡。

電影鏡頭常用大特寫拍攝演員的臉部，因此演員的臉部表情及眼神傳達非常重要，是否因此才都找來戲劇底子深厚的舞台劇演員？「我們對於張顯宗開始尋親的『表演』影片非常的好奇， 所以整部電影大部分都聚焦在他們臉部的表情跟眼睛，就是從這個人物出發，讓觀眾了解他到底在想什麼。」