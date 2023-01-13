冀劍制《海賊王的哲學課》：海軍以「正義」之名討伐海賊，但正義是否有客觀標準呢？
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唯一曾經成為海賊王的人，在被當眾處死的時候，對全世界說了一段著名的話：「想要我的財寶嗎？想要的話就全部給你，去找吧！我把所有的財寶都放在那裡了。」這段話吸引了許多人成為海賊，目標在於征服偉大航道，找到這個稱為One Piece的大秘寶。在這個可歌可泣的時代，各種有趣的人物與精采的故事輪番登場，就讓哲學教授為大家一一解說。
文：冀劍制
3-1 海軍的正義
接下來要倒下去的士兵們，簡直，就像是笨蛋，對吧？
在《海賊王》的世界中，世界政府並不像我們的世界裡的多數國家，以陸、海、空三軍為主力。「海軍」就是世界政府的主要軍隊。
海軍軍官的披風背面有兩個大字：「正義」。意即，海軍所有的行動是以「正義之名」而行使的。然而，何為海軍的正義呢？事實上，連在海軍內部都沒有一定的標準，不同的人物有著不同的觀點。
在一群海軍高階軍官討論魯夫第一次被懸賞的三千萬價碼時，其理由是他打敗了一千五百萬以及兩千萬懸賞金的海賊。因此，他很強，外加他也是海賊，所以，也是對海軍的威脅。海軍以威脅程度來決定一個人的懸賞金額。而且是以「正義」之名發出死亡通緝令。
在這裡的思考方式是，象徵正義的海軍就代表著正義，而凡是對海軍有威脅的，就是對正義的威脅。而且，只要是以海賊為名的團體，無論其是否做了任何具體的壞事，只要是海賊，就是海軍的敵人，也就是海軍的威脅。
這種觀念有點像在我們的世界中，過去曾經被實施的「掃黑專案」。凡是身為幫派分子，就是一種錯誤，就是壞人，而且地位愈高就愈壞，無論是否做過任何壞事。這種以名分訂善惡的方式比較不符合一般正義的觀念。通常以正義之名發出通緝時，針對的並非是此人對國家或政府的威脅，而是對人民百姓的威脅，所以做愈多壞事的人，通緝價碼愈高，這是比較符合我們一般的正義觀。而不是愈強的人，只要和政府作對，就遭受愈高獎金的通緝。只有某些獨裁政權會對影響力愈大的政治犯或甚至思想犯發出通緝令，那些與政府作對，但從不欺壓善良的人是不該以正義之名被通緝的。
因此，在此對魯夫的通緝事件中，也開始呈現出海軍與世界政府濫用「正義」之名的舉動。但是，並非所有海軍軍官都如此。像是長相和索隆小時候的夥伴克伊娜非常相似的海軍達絲琪上士在阿拉巴斯坦王國率隊要逮捕魯夫一行人，但看見他們奮力打敗強敵而解救王國後癱倒在地，即使遇到這種逮捕他們的大好時機，也因心中的正義感而放棄。
甚至兩年後在龐克哈薩特島上，已經晉升為上校的達絲琪，為了解救被抓來做實驗的孩童們，還跟海賊索隆聯手打倒唐吉訶德．多佛朗明哥的幹部雪女莫奈，並且繼續跟海賊為伍一起照顧救出的孩子們。而支持達絲琪的上司斯摩格中將，以及為了不讓百姓繼續受害而設法廢除七武海制度的大將藤虎，也都一樣屬於比較符合一般正義觀的海軍。
海軍大將青雉也一樣是個不濫用正義之名的人。他的正義觀相當程度是以個人良知來判斷。例如：他放走了當時年僅八歲的羅賓，並監督她的各種行為。而且，在許多時機，他能捉住魯夫一行的草帽海賊團，但他都沒有這麼做。主要原因在於他並沒有發現他們做了任何壞事。
除了在頂點戰爭，他曾試圖攔截魯夫被救走。因為當時確實有捉他的動機，因為魯夫從海軍手中救出火拳艾斯。
頂點戰爭結束後，海軍元帥辭職，高層希望大將赤犬接任元帥，但青雉反對，主要理由應該是他無法接受赤犬的正義觀，於是他和赤犬展開一場決鬥，經過幾天幾夜的戰鬥，他終於敗了。赤犬當上了元帥，青雉則離開了海軍。於是，海軍的正義就由新元帥赤犬來定義。
那麼，赤犬的正義觀為何？
首先，當黑鬍子海賊團抓到被上億元通緝的海賊珠寶．波妮及其同夥時，向海軍提出交易，用整個波妮海賊團換一艘海軍軍艦。但是，赤犬不接受象徵邪惡一方的黑鬍子的交易。這意味著他絕不會和邪惡勢力妥協的決心。於是，親自率領海軍前來抓拿整個黑鬍子海賊團。
第二，赤犬是個極為看重紀律，且執法如山的人。當他看見有海軍逃兵在戰場上因為恐懼而逃走時，他會直接將逃兵殺了。他認為：「海軍不需要意志不堅定的人。」然而，在頂點戰爭中，已經成為海軍的克比，突然由於隱藏的見聞色霸氣覺醒，而能夠聽到那些受傷的人心中求助的吶喊，在受不了眾多情緒襲來的狀態下，他阻擋了赤犬追殺敵人幾秒鐘，說了一些動人的話：
到此為止吧！夠了吧！不要再打了，這樣太浪費生命了。每一個士兵都有等他們回家的家人啊！我們已經達到目的了，卻還在追擊那些已經不想戰鬥的海賊，不肯停止這明明可以結束的戰鬥，還拋棄只要現在趕快治療，就能夠得救的士兵，讓更多的人犧牲！接下來要倒下去的士兵們，簡直，就像是笨蛋，對吧？
克比認為，既然本來的目的（處死艾斯）已經達成了，應該儘快幫助受傷的士兵，而不是繼續追殺海賊。但赤犬不跟他講道理，直接認為他「做法不正確」，因此也要殺他。
事實上，在我們的世界中，如果在戰場上，突然有士兵抗命，甚至阻擋原本整個部隊正在進行的任務，大概都會是「死刑」，而且可能會被立刻執行。雖然這樣很不人性化，但是戰爭的目的就是要獲得勝利，這將會完全以結果來判定「正義」。只要在戰場上，對順利達成任務有幫助的，就是好的行為；反之就是惡的行為。尤其對於軍紀十分重視的赤犬來說，更是如此。
第三，赤犬是個服從命令之人。在頂點戰爭，赤犬也是無條件接受元帥的命令。當元帥主張停戰後，他也就沒有繼續追殺海賊了。雖然，他一定十分不贊同這個決定。所以，赤犬重視軍紀，並不是只要求別人要遵守軍紀，自己也一樣遵守。這樣的人物，往往更能達成使命，而且也可以贏得下屬的尊重。這也難怪世界政府上層較屬意他接任元帥了。
第四，他不是一個會趁機報復，為了一己之私而殺人的人。當頂點戰爭結束，而戰國元帥辭職之後，雖然世界政府希望赤犬接任元帥之位，但戰國卻推舉青雉接任元帥。而且，青雉也反對赤犬當元帥。於是，兩人以決鬥來決定接任者。最後赤犬贏了，雖然身受重傷，但他仍然可以報復私仇而藉機殺了青雉，但他並沒有這麼做。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。