盛傳新竹市黨部主委由李縉穎接任，外界解讀拉近郭柯關係，高虹安誇：林是優秀人才

（中央社）國民黨地方黨部人事異動，今年藉由「同舟計畫」重回國民黨的前立委李嘉進兒子李縉穎即將接任新竹市黨部主委；由於李縉穎曾任柯文哲幕僚，也曾是郭家軍一員，外界解讀有藉此拉近與郭台銘、柯文哲關係的意味。

除新竹市黨部主委異動，高雄市黨部主委許福明也已為國民黨高雄市議長選舉敗選請辭、南投縣黨部主委林儒彬請辭投入南投立委補選，黨中央已開始尋找接任人選，預計明年元旦過後陸續公布。

國民黨主席朱立倫日前決定由李縉穎接任新竹市黨部主委，李縉穎昨天與現任黨部主委、新竹市議長許修睿會面，討論交接事宜。

李縉穎2018年被時任台北市長柯文哲延攬進入市府擔任市長室主任研究員，2019年轉任鴻海創辦人郭台銘辦公室政策主任，之後違紀參選2020年立委選舉，遭國民黨開除黨籍，今年藉由朱立倫力推的「同舟計畫」重回國民黨。

由於李縉穎曾任柯文哲幕僚，這項人事安排遭解讀是為「藍白合」鋪路，黨內人士說，李縉穎接黨部主委，主要考量讓年輕人到地方歷練，未來成為選戰人才，與藍白合無關。

黨內人士說，部分國民黨民意代表身兼地方黨部主委，在地方公職選舉屢遭質疑球員兼裁判，若改為專職的黨部主委，可避免質疑及紛爭，並加強中央與地方連結。

藍營地方人士認為，李縉穎曾是郭家軍一員，也與新竹市長高虹安關係密切，李縉穎的人事案，有企圖拉近國民黨與郭台銘關係的意味，後續發展值得關注。

國民黨擬培育新生代主委，高虹安誇李縉穎是優秀人才

（中央社）前立委李嘉進之子李縉穎將接任國民黨新竹市黨部主委，國民黨主席朱立倫今（30）天表示，不只是新竹市，國民黨下階段將培育新生代擔任主委，盼團結各方力量贏得民心。

國民黨嘉義市黨部今天舉辦感恩茶會，朱立倫、嘉義市長黃敏惠和黨部主委蔡明顯等人出席，朱立倫在會前接受媒體聯訪。

朱立倫認為，各縣市主委最重要的工作是能夠聯合、結合所有朋友支持國民黨，不論是藍的、白的、各種顏色，國民黨都歡迎。只要非綠、非民進黨，都是國民黨團結的力量。

朱立倫說，不只是新竹市，接下來部分縣市也有年輕的主委，透過這個機會培養越來越多的年輕新生代成為國民黨戰將。

朱立倫表示，下階段將培育新生代擔任主委，同時團結各方力量，因為單靠國民黨不夠，一定要靠非綠的，最好的典範就是黃敏惠，這次選舉獲得所有非綠陣營的大團結。

朱立倫指出，新竹市是一個喜歡年輕、科技化的城市，找一名年輕、高學歷，對於科技界非常熟悉的朋友，而李縉穎很有熱忱打拚、勇於接受挑戰的決心，新竹市是個好的起點和重心。

針對國民黨中常委蕭景田涉賄遭到通緝，行政院長蘇貞昌今天上午質疑國民黨說一套做一套，說要排黑，卻讓通緝犯當中常委，根本是雙標。

朱立倫強調，國民黨一定是秉持尊重司法，也希望司法勿枉勿縱，不論是對藍白綠都是同標準，任何一人都要出來面對司法和社會大眾的檢驗。

朱立倫在茶會致詞時表示，這次選舉嘉義市民做出正確的選擇，大家為台灣和嘉義市寫歷史。

Photo Credit: 中央社 新竹市長高虹安（中）30日受訪表示，相當樂見國民黨新竹市黨部主委將由前立委李嘉進之子李縉穎接任。

「同舟計畫」是什麼？為何不斷傳出爭議？

國民黨主席朱立倫在2021年就任後，立即發動黨員回娘家的「同舟計畫」，讓違反黨紀者，處分年限減半，開除黨籍3年期滿、撤銷黨籍1年6個月期滿就可申請恢復黨籍。失聯、被註銷黨籍的黨員，僅需繳交當年黨費即可免除現行需補繳4年黨費的規定，也就是繳交新台幣300元，即具有黨權。

另外，針對自願退黨者，在退黨滿2年後得申請恢復黨籍；過去恢復黨籍後原本需一年才可參與黨內初選和被提名參加公職人員選舉，按「同舟計畫」則可直接減半至6個月，該辦法實施時間從民國110年11月17日至111年2月17日。

2019年9月因違紀參選立委的李縉穎透過「同舟計畫」，讓原本6年才能回黨的規定直接變成3年，預計今年底將恢復黨籍。除了李縉穎受益，曾因違紀參選花蓮縣長而被國民黨開除黨籍的無黨籍立委傅崐萁也同樣受到「同舟計畫」的庇護重回國民黨。

事實上，「同舟計畫」推出以來引起不少爭議，而近期黑道治國風波不斷，加上本次正副議長頻傳跑票，同舟計畫再度引起討論。據《Newtalk新聞》報導，花蓮縣正副議長選舉有多達6名國民黨籍議員跑票，造成國民黨提名的吳東昇落選議長，國民黨因此大動作開除5人黨籍。

日前中廣董事長趙少康就批評，因為過去實施的「同舟計畫」導致黨紀不彰，要求朱立倫和負責操盤的六星縣長同志出面說明。

現如今，又有傳言指出，國民黨明年可能推出「同舟計畫2.0」，《台視新聞網》引述國民黨中常委劉大貝說法，「同舟計畫是一個很好讓黨員回娘家，上一階段執行的情況效果滿好的，如果需要進一步擴大，我想黨中央會慎重考慮。」

不過國民黨也相當小心的處理，只表示目前暫時沒有相關計畫，但歡迎大家入黨、回黨。朱立倫強調，「這個社會都有一些是非標準，我們堅持這個原則，國民黨的立場、國民黨的原則。」

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範