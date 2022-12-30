盛傳新竹市黨部主委由李縉穎接任，外界解讀拉近郭柯關係，高虹安誇：林是優秀人才
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國民黨主席朱立倫日前決定由李縉穎接任新竹市黨部主委，並表示下階段將培育新生代擔任主委，此舉被外界解讀是為了「藍白合」，拉近郭台銘與柯文哲的關係。新竹市長高虹安對此相當樂見，表示將會盡快安排祝賀及拜會。
（中央社）國民黨地方黨部人事異動，今年藉由「同舟計畫」重回國民黨的前立委李嘉進兒子李縉穎即將接任新竹市黨部主委；由於李縉穎曾任柯文哲幕僚，也曾是郭家軍一員，外界解讀有藉此拉近與郭台銘、柯文哲關係的意味。
除新竹市黨部主委異動，高雄市黨部主委許福明也已為國民黨高雄市議長選舉敗選請辭、南投縣黨部主委林儒彬請辭投入南投立委補選，黨中央已開始尋找接任人選，預計明年元旦過後陸續公布。
國民黨主席朱立倫日前決定由李縉穎接任新竹市黨部主委，李縉穎昨天與現任黨部主委、新竹市議長許修睿會面，討論交接事宜。
李縉穎2018年被時任台北市長柯文哲延攬進入市府擔任市長室主任研究員，2019年轉任鴻海創辦人郭台銘辦公室政策主任，之後違紀參選2020年立委選舉，遭國民黨開除黨籍，今年藉由朱立倫力推的「同舟計畫」重回國民黨。
由於李縉穎曾任柯文哲幕僚，這項人事安排遭解讀是為「藍白合」鋪路，黨內人士說，李縉穎接黨部主委，主要考量讓年輕人到地方歷練，未來成為選戰人才，與藍白合無關。
黨內人士說，部分國民黨民意代表身兼地方黨部主委，在地方公職選舉屢遭質疑球員兼裁判，若改為專職的黨部主委，可避免質疑及紛爭，並加強中央與地方連結。
藍營地方人士認為，李縉穎曾是郭家軍一員，也與新竹市長高虹安關係密切，李縉穎的人事案，有企圖拉近國民黨與郭台銘關係的意味，後續發展值得關注。
國民黨擬培育新生代主委，高虹安誇李縉穎是優秀人才
（中央社）前立委李嘉進之子李縉穎將接任國民黨新竹市黨部主委，國民黨主席朱立倫今（30）天表示，不只是新竹市，國民黨下階段將培育新生代擔任主委，盼團結各方力量贏得民心。
國民黨嘉義市黨部今天舉辦感恩茶會，朱立倫、嘉義市長黃敏惠和黨部主委蔡明顯等人出席，朱立倫在會前接受媒體聯訪。
朱立倫認為，各縣市主委最重要的工作是能夠聯合、結合所有朋友支持國民黨，不論是藍的、白的、各種顏色，國民黨都歡迎。只要非綠、非民進黨，都是國民黨團結的力量。
朱立倫說，不只是新竹市，接下來部分縣市也有年輕的主委，透過這個機會培養越來越多的年輕新生代成為國民黨戰將。
朱立倫表示，下階段將培育新生代擔任主委，同時團結各方力量，因為單靠國民黨不夠，一定要靠非綠的，最好的典範就是黃敏惠，這次選舉獲得所有非綠陣營的大團結。
朱立倫指出，新竹市是一個喜歡年輕、科技化的城市，找一名年輕、高學歷，對於科技界非常熟悉的朋友，而李縉穎很有熱忱打拚、勇於接受挑戰的決心，新竹市是個好的起點和重心。
針對國民黨中常委蕭景田涉賄遭到通緝，行政院長蘇貞昌今天上午質疑國民黨說一套做一套，說要排黑，卻讓通緝犯當中常委，根本是雙標。
朱立倫強調，國民黨一定是秉持尊重司法，也希望司法勿枉勿縱，不論是對藍白綠都是同標準，任何一人都要出來面對司法和社會大眾的檢驗。
朱立倫在茶會致詞時表示，這次選舉嘉義市民做出正確的選擇，大家為台灣和嘉義市寫歷史。
《中央社》指出，新竹市長高虹安表示，在2019年鴻海創辦人郭台銘參選總統期間、以及李縉穎2020年參選立委時，都與李縉穎有很多互動，如今國民黨新竹市黨部主委將由李縉穎，他相當看好，因為這代表了優秀的人才來到新竹市服務，是非常好的事。
他也表示，相信未來不同政黨都能和諧為新竹市民服務，她將在李縉穎正式接任國民黨新竹市黨部主委後，盡快安排祝賀及拜會
「同舟計畫」是什麼？為何不斷傳出爭議？
國民黨主席朱立倫在2021年就任後，立即發動黨員回娘家的「同舟計畫」，讓違反黨紀者，處分年限減半，開除黨籍3年期滿、撤銷黨籍1年6個月期滿就可申請恢復黨籍。失聯、被註銷黨籍的黨員，僅需繳交當年黨費即可免除現行需補繳4年黨費的規定，也就是繳交新台幣300元，即具有黨權。
另外，針對自願退黨者，在退黨滿2年後得申請恢復黨籍；過去恢復黨籍後原本需一年才可參與黨內初選和被提名參加公職人員選舉，按「同舟計畫」則可直接減半至6個月，該辦法實施時間從民國110年11月17日至111年2月17日。
2019年9月因違紀參選立委的李縉穎透過「同舟計畫」，讓原本6年才能回黨的規定直接變成3年，預計今年底將恢復黨籍。除了李縉穎受益，曾因違紀參選花蓮縣長而被國民黨開除黨籍的無黨籍立委傅崐萁也同樣受到「同舟計畫」的庇護重回國民黨。
事實上，「同舟計畫」推出以來引起不少爭議，而近期黑道治國風波不斷，加上本次正副議長頻傳跑票，同舟計畫再度引起討論。據《Newtalk新聞》報導，花蓮縣正副議長選舉有多達6名國民黨籍議員跑票，造成國民黨提名的吳東昇落選議長，國民黨因此大動作開除5人黨籍。
日前中廣董事長趙少康就批評，因為過去實施的「同舟計畫」導致黨紀不彰，要求朱立倫和負責操盤的六星縣長同志出面說明。
現如今，又有傳言指出，國民黨明年可能推出「同舟計畫2.0」，《台視新聞網》引述國民黨中常委劉大貝說法，「同舟計畫是一個很好讓黨員回娘家，上一階段執行的情況效果滿好的，如果需要進一步擴大，我想黨中央會慎重考慮。」
不過國民黨也相當小心的處理，只表示目前暫時沒有相關計畫，但歡迎大家入黨、回黨。朱立倫強調，「這個社會都有一些是非標準，我們堅持這個原則，國民黨的立場、國民黨的原則。」
新聞來源
- 拉近與郭柯關係？國民黨找李縉穎任竹市黨部主委（中央社）
- 朱立倫：培育新生代任黨部主委 團結各方力量（中央社）
- 國民黨開除多名跑票議員 趙少康發難要朱立倫給交代（Newtalk新聞）
- 「同舟計畫2.0」將推出？ 藍營澄清：暫時沒有相關計劃（台視新聞網）
延伸閱讀
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- 知識藍的「寧漢分裂」：朱立倫有多需要傅崐萁，馬英九就有多生氣
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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