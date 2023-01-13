2023/01/13,
社會

李貴敏《美魔女律師教你生活不犯錯》：好心救人，會不會因救助不當而被告求償？

李貴敏《美魔女律師教你生活不犯錯》：好心救人，會不會因救助不當而被告求償？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

林志穎車禍救助案一時之間，讓救與不救成為當下的熱門議題。但法律真的沒有鼓勵救援的規定嗎？其實不然，西方關於救助行為就訂有《善良的撒瑪利亞人法》，讓緊急狀態下施救者的無償救助行為，造成被救助者損害時，得以免除責任。那台灣有類似的規定嗎？

文：李貴敏

藝人林志穎在2022年7月22日駕駛特斯拉在桃園發生事故，當時見義勇為的民眾奮不顧身趕在汽車爆炸前，將林志穎拉到車外而逃過死劫。就此，民間反應兩極化，有人認為在不確定頸椎是否受傷就移動病人，可能造成頸椎脫位而被告求償；也有人認為怎麼能夠見死不救？

單純就法論法，前述林志穎車禍案當下的情事，似已符合「緊急危難」的要件，而可阻卻違法。但是，見義勇為的朋友也應注意，法令或有免責規定以保障救助者毋庸負責，但現實社會的冷漠疏離，也沒有辦法確保傷者日後不主張或訴追。簡單的說，在冷漠的現實社會中，救人還是有一定的法律風險！

也因此，林志穎車禍救助案一時之間，也讓救與不救成為當下的熱門議題。但法律真的沒有鼓勵救援的規定嗎？其實不然，西方關於救助行為就訂有《善良的撒瑪利亞人法》（Good Samaritan Laws），讓緊急狀態下施救者的無償救助行為，造成被救助者損害時，得以免除責任。

其實，台灣也有類似規定，例如：《刑法》第284條雖然規定：「因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金」，但《刑法》第24條第1項也規定：「因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其刑」。

只是「緊急避難」的適用必須符合下列要件：

一、客觀上存在緊急之危難情事：也就是有生命、身體、自由、財產法益緊急性的危難。至於所謂「緊急」則不以迫在眼前的危難為限，還包括持續性的危難。也就是即便危難並非迫在眼前，但隨時可能轉化為實際損害。例如：結構不安全而隨時有倒塌危險的房子，也包括在「緊急」定義內。

二、主觀上須出於「救助」意思，也就是行為人認知到危難情狀而出於「避難」而言。

三、避難行為除具備「必要性」外，也要符合「利益權衡」。所謂「必要性」就是為達到避難目的而採取的有效手段，且選擇損害最小的手段。至於「利益權衡」則是指在被救助與被犧牲的法益加以權衡其結果。也就是在被救助法益具有優越性，並且符合「手段」與「目的」相當性時，才能「阻卻違法」而不罰。

另外，《緊急醫療救護法》第14條之2第1項也規定，救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用《民法》、《刑法》緊急避難免責之規定。

尤其，該法101年修正理由也明載：「急救或許可能發生無法事先預測之風險，然對患者而言仍有利益存在，雖現行《民法》、《刑法》已有免除相關民事及刑事責任之規定，惟大部分民眾相關責任仍存疑義，為避免對於民事、刑事責任不必要之誤解或顧慮而影響民眾伸出援手施救之意願，爰增訂本條。」可見我國現行法令對於「緊急救援」確實已有免責規定。

何况，實務上亦有判決認定，領有證照之保母，當發現受託幼兒開始吐奶、抽搐、身體緊繃、嘴巴緊咬、眼睛上吊，就幫他實施口對口人工呼吸、嬰兒異物哽塞法，而造成該幼兒下巴瘀傷並無過當。也說明因為保母是出於避免受托幼兒的身體、生命之緊急危難，而對被害人施行CPR，屬於「緊急避難」行為，而可應「阻卻違法」不罰。

以藝人林志穎特斯拉事故為例，假設事故當下確係車體近乎毀損，而鑒於汽車引擎因撞擊與高溫隨時可能起火，若未及時救助可能因車體爆炸而死亡時，應已符合「緊急危難」之要件。因此，當救援民眾當下認知車禍的緊急危難，而將林志穎自車內拖出，以避免車輛高溫燃燒造成死亡風險，應已符合前述「緊急避難」的要件，而得依《刑法》第24條第1項規定阻卻違法。

只是，訴訟既是《憲法》保障之基本權利，法令雖有免責規定以保障「緊急危難」 之救援者毋庸負責，卻無法避免傷者日後不主張或訴追。或許這就是人與人之間關係疏離並造成社會冷漠的主因之一吧！

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書籍介紹

本文摘錄自《美魔女律師教你生活不犯錯：人人都需要知道的法律常識，自己的人生自己顧！》，時報文化出版

作者：李貴敏

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你是法律小白嗎？法律不保障「權利休眠」的人！
當你的權利受到侵害，正義從來不會從天而降，
權利人必須手持權利寶劍，捍衛自己的權利！

德國法學家耶林說，「法律的目的是和平，而實現和平的手段則為鬥爭。」為了權利而鬥爭，不僅是在捍衛個人的人格與尊嚴，更是現代公民社會的義務。

台灣人民對法律的認知及法院判決的意見存在著巨大鴻溝，原因在於台灣的國際實務經驗不足、法學教育未及普遍，民眾對可掌握的法律武器也一知半解。當我們在抱怨法律不公，抱怨自己有冤難伸，甚至抱怨司法被特定勢力操控的同時，是不是也該想想，我們是否忽略了遊戲規則？甚至不清楚遊戲規則往哪走？

在法治社會裡，「知法」的人才握有權利的寶劍；而不知法律規範向來都不是個可被接受的理由，也不會因而免除應負的法律責任！可見，「知法」是社會生活必備的基本條件，而「不知法」無法免責。然而，法律不該是強者欺負弱者的工具，所以如何將法律知識盡可能傳播給社會大眾，降低人民對國家社會的不信任感，是法律人責無旁貸的任務。


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