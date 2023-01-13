2023/01/13,
社會

李貴敏《美魔女律師教你生活不犯錯》：網購收不到貨或收到假貨，只能自認倒楣嗎？

李貴敏《美魔女律師教你生活不犯錯》：網購收不到貨或收到假貨，只能自認倒楣嗎？
情境圖，非案件照片 | Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

一名大學畢業生，某天在特定網站上看到比市價便宜的智慧型手機及平板，就立即下單並轉帳付款，但遲遲未收到商品，其後上網查看，才發現該網站已不存在。就此，民眾享有什麼權利？網路販售業者又應該擔負什麼法律責任呢？

文：李貴敏

隨著網際網路普及，網路購物早已成為民眾日常的購物管道，再加上COVID-19疫情影響，更使得網購電商的交易蓬勃發展，但網購交易的紛爭也隨之層出不窮。

最常見的爭議就是民眾在網路下單並付款後，卻遲遲未收到商品，或收到的商品與網站所示不同，而是品質粗糙的假品。如果不幸碰到，又該如何處理？

以法院判決為例，一名大學畢業生，某天在特定網站上看到比市價便宜的智慧型手機及平板，就立即下單並轉帳付款，但遲遲未收到商品，其後上網查看，才發現該網站已不存在。

就此，民眾享有什麼權利？網路販售業者又應該擔負什麼法律責任呢？

恐涉詐欺罪嫌

按，《刑法》第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」

本條「詐欺罪」成立的要件除須具備「主觀」要件外，也需有「客觀」的行為。也就是行為人主觀上要有為「不法所有的意圖」且還要有下列客觀行為：

一、施行詐術

所謂「詐術」就是指有傳遞與事實不符資訊的行為。例如：虛構事實、扭曲事實或掩飾事實等；而法院判決也指出，所謂「詐術」行為，不以積極之語言、文字、肢體、舉動或兼有之綜合表態等為限之消極之隱瞞行為，致使被害人陷於錯誤，也包括在內。所謂「施用詐術」，也不限於積極以虛偽言詞、舉動所為的欺罔行為。當行為人負有告知交易上重要事項的義務，而不告知時，也構成所謂的「不作為詐欺」。又，行為人的言詞舉動，如在社會通念上可認為具有詐術含意時，就構成所謂的「舉動詐欺」。

二、使相對人陷於錯誤

所謂「錯誤」就是指被害人對於是否處分或交付財物的判斷基礎有所誤認。也就是當被害人知道真實情狀時，依社會通念就不願交付財物。

三、相對人為財產上的處分

相對人必須因陷於錯誤而處分財產，例如：因該錯誤而交付自己之財產予行為人。

四、相對人或第三人受有財產損害

相對人或第三人係因被欺罔，而有財產上之損失。

五、客觀要件間需有「因果關係」

法院判決指出：被害人的錯誤必須是行為人「施用詐術」的結果，也就是「詐術」與「錯誤」間需有相當的因果關係。也就是上述各項客觀要件間，必須存在因果關係。因此，當行為人施行詐術後，應有導致被害人產生「主觀上的認知」與「客觀事實」不符的情況。

此有法院判決明載：「加害者如有不法取得財物之意思，實施詐欺行為，被害者因此行為陷於錯誤而為財產上之處分，受其損害，即應構成該罪。」反之，若其所用之方法，不能認為詐術，此不致使人陷於錯誤，則不構成該罪。

簡言之，如今網際網路及電信傳播方式對社會公眾也有重大影響，而詐欺行為也有集團化並迅速擴散的趨勢，其侵害社會的程度及影響層面也較普通詐欺行為嚴重，而有加重處罰之必要。因此，《刑法》第339-4條增訂時，在第1項第3款就規定：「犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金……以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」

值得注意的是，法院判決迄今仍以行為人雖利用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具犯罪，但如未向「公眾」散布詐欺訊息，而係針對「特定人」發送詐欺訊息時，仍僅構成「普通詐欺罪」。

反之，行為人若基於詐欺「不特定或多數」人的犯意，利用網際網路等傳播工具，刊登虛偽不實之廣告，以招來民眾進行詐騙，縱行為人尚須對於受廣告引誘而來之被害人，續行施用詐術，始能使被害人交付財物，也成立「加重詐欺罪」。

詐欺者侵權行為，需擔負損害賠償責任

另外，除刑事責任外，詐欺犯對於受害人因詐欺所受的損失，也需依《民法》第184條第1項之規定，擔負損害賠償責任。

以網購付款卻收不到商品，或收到假貨為例，其縱然不符合刑事詐欺的構成要件時，仍可依《民法》第348條第1項規定：「物之出賣人，負交付其物於買受人，並使其取得該物所有權之義務。」主張權利。是以，當無法證明賣方有「詐欺故意」或「施行詐術」，但網購既屬於買賣行為，賣方自有給付貨品的義務。

因此，網購民眾仍可請求出賣人交付貨物。倘若賣方經催告而仍不履行時，就構成「債務不履行」。又，當債務人因可歸責於己，致未依法或依約履行時，不論是給付不能、不完全給付，或是給付遲延，買方都可以依法解除契約，並依《民法》第226條、第227或及第227-1條規定請求損害賠償。

假設架設網站者係通過該架設的網站，吸引民眾購買不存在或仿冒之商品，其散布不實資訊之行為便可構成「施行詐術」；如果民眾因而被該不實的廣告內容及商品展示吸引，進而產生錯誤的認知，以為購買的商品就是該廣告所展示的商品時，就符合使人「陷於錯誤」的要件。

民眾如果因而在該網站下單並轉帳付款，便符合「財產處分」的要件；而民眾如果未收到所購買的商品或收到的商品為仿冒品，其實際價值與市價差距甚遠，都可符合「受有財產上損害」的要件。

簡言之，架設網站者利用網站散布不實訊息誤導民眾，使民眾陷於錯誤，進而處分財產的行為，就可能成立「詐欺罪」而有刑責。


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