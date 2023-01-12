《當老師真是太棒了》：有習得無助感的孩子，怎樣才敢觸碰「學習」的按鈕？
我們想讓你知道的是
當孩子們在課堂中願意嘗試，並且獲得正向的成功經驗時，改變便會出現，如同王政忠老師說過：「改變只要開始發生，改變就會不斷地發生。」這些一點一滴堆砌著孩子的基礎，也提升了自信。
文：黃俊堯
當電擊停止時——減少孩子的習得無助感
重複遭電擊的無助感
大一修習「教育心理學」時，有天，教授向我們介紹一個教育名詞：「習得無助感」（Learned Helplessness）。這個詞彙是心理學家塞利格曼（Martin E. P. Seligman）從實驗中提出的現象。塞利格曼將一隻狗帶到房間，在這個房間內，無論狗做出任何反應，都給予電擊。一段時間後，他再把狗帶到另外一個房間，仍然會給予電擊，但這次多了一個機會，房內有個按鈕，只要碰觸按鈕即可關閉電擊。然而可怕的是，狗進到新房間後便立刻趴在地上，不願做任何嘗試，只願接受一次又一次無情的電擊。
這項實驗看似與我們無關，但若是做個簡單的替換：將前面的對象替換成「學生」，電擊替換成「辱罵」、「嘲笑」、「冷漠」，再把按鈕替換成「學習」——替換後的一切，將會是什麼情況？
這群這麼棒的學生，為何出現在這裡？
升大三的暑假，學長叫我一起去偏鄉的一所國中，為那裡的國三學生進行補救教學。
當時，我的心中存在許多恐懼，腦海浮現出自己國中時，那群流氓朋友凶狠的臉孔、傲人的態度、巨大的菸癮，及他們渾身發散出憤世嫉俗的厭世感。光是想像，就讓完全沒有任何經驗的我退避三舍，更何況是要成為他們的老師。不過，再怎麼慌張或不安，都比不上心中那股能當老師的興奮感，於是沒考慮多久，我還是決定跟著學姊和學長他們一同前往。
初次見面時，學生的人數雖然不多，但是都炯炯有神地看著講台上的我，專心地聽我自我介紹，並且與我有互動。我心中不禁疑惑，這群這麼棒的學生，為何需要出現在這裡呢？
然而，隔天開始上正規的數學課時，卻發現這些孩子與我互動的興趣降低，有的發呆，有的則趴在桌上，完全提不起動力來上課。但教的內容明明就是他們剛學過的，我應該也將觀念解說得很詳細啊！怎麼會這樣呢？
在樓下整理教材時，班上一個叫阿文的男生主動來幫我拿教具上三樓教室。經過二樓的衝刺班時，看著裡頭在黑板上振筆疾書的老師及底下埋頭抄筆記的學生們，我們倆都被肅靜且壓迫的氣場震懾住。
這時，我耳邊輕輕傳來一句話：「老師，成績真的那麼重要嗎？」
我一時不知要怎麼接話，阿文繼續說：「我們老師都跟我們說成績很重要。就像成績把他們分到二樓的衝刺班，卻把我們分到三樓的補救教學班。」
我趕緊告訴他：「只要努力，有一天你也有辦法到二樓啊！」
他笑笑地回我：「老師，不可能啦！那永遠都不會是屬於我的地方。」
有習得無助感的孩子，怎樣才敢觸碰「學習」的按鈕？
放學後，我們進行課後議課，分享當日的課程與教學心得。聽大家聊著自己班孩子令人滿意的課堂表現，我不知所措地心想：為何我的課堂感受與他們截然不同？
我說出遇到的挫折，和心中最大的困惑：「孩子們明明下課時跟我互動良好，為什麼一開始上課，他們就像僵化了一樣，變得沉默？」並且轉述阿文講的話。
學長問我：「你知道我們來這邊的任務是什麼嗎？」
我認真地回答：「教會他們考不好的科目。」
學長說：「我們的任務除了教會他們以外，更重要的是點燃他們的學習動機。有些孩子連A到Z都還沒背完整，數學甚至連四則運算都會出錯，國文要寫出一段完整、通順的句子更是幾乎不可能。
「他們有些人早就放棄了學習。他們的成長經驗裡，一直在學習中落敗，每次考試總是給他們重重的一擊，在還沒復原，也還沒學會時，下一擊又重重地到來。他們來學校，真的只是在度時間。所以我們要帶起改變，改變他們的心態，想辦法讓他們重拾動機，不要放棄學習。」
我去觀摩學長上課，教室裡，學生與老師有說有笑。他們正在上英文發音，先用子音搭配母音，拼出cat、dog等單音節的單字，再帶入遊戲練習。聽起來如此簡單的內容，卻是一堂國三的英文課。
究竟有習得無助感的孩子，在什麼情況下，才敢去觸碰那個名為「學習」的按鈕？學長親身示範讓我明白，答案是：課堂中正向的成功經驗。我決定要為了學生們，改變教學方法。
我將課程增加彈性，調至從國一的基礎開始，融入分組活動以增加學習的趣味性，並設計獎勵制度，讓孩子們上課時「有事情做」，提高參與感。漸漸地，學生在我的課堂上活了過來，碰到困難的問題時，也不再像原本那樣直接選擇趴著放棄，而是願意嘗試解題。
當孩子們在課堂中願意嘗試，並且獲得正向的成功經驗時，改變便會出現，如同王政忠老師說過：「改變只要開始發生，改變就會不斷地發生。」這些一點一滴堆砌著孩子的基礎，也提升了自信。
男孩激動地說：「這是我領到的第一張獎狀！」
身為老師，我們都明白在學習上不能放棄任何一個孩子。然而，當自己已盡力講解得淺顯易懂、深入淺出，有學生卻始終聽不懂、跟不上，只能在台下發呆，成為課堂中永遠的「客人」，這樣的狀況難免令我們感到無力。而這些無力感長久累積，也會造成孩子龐大的心理壓力，在心中默默地對於「學習」這件事，築起一道巨大的高牆，無法跨越，就只能選擇逃避。
因此我想，對這群孩子更重要的，便是先引發他們自身對於學習的動機，帶著他們去嘗試，給予他們勇氣，陪伴他們一步一步地擊垮那道心中的高牆。
期末的結業典禮時，我們會頒發獎勵給孩子們，除了單科成績優異、雙科成績優異及全科成績優異的獎狀之外，還有全勤獎。有些孩子無法達到成績目標，便會拚全勤獎，從開課第一天到最後一天，不管颳風或下雨都一定來上課。
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【跨域生態系系列專訪】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
我們想讓你知道的是
品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。