《當老師真是太棒了》：有習得無助感的孩子，怎樣才敢觸碰「學習」的按鈕？

文：黃俊堯

當電擊停止時——減少孩子的習得無助感

重複遭電擊的無助感

大一修習「教育心理學」時，有天，教授向我們介紹一個教育名詞：「習得無助感」（Learned Helplessness）。這個詞彙是心理學家塞利格曼（Martin E. P. Seligman）從實驗中提出的現象。塞利格曼將一隻狗帶到房間，在這個房間內，無論狗做出任何反應，都給予電擊。一段時間後，他再把狗帶到另外一個房間，仍然會給予電擊，但這次多了一個機會，房內有個按鈕，只要碰觸按鈕即可關閉電擊。然而可怕的是，狗進到新房間後便立刻趴在地上，不願做任何嘗試，只願接受一次又一次無情的電擊。

這項實驗看似與我們無關，但若是做個簡單的替換：將前面的對象替換成「學生」，電擊替換成「辱罵」、「嘲笑」、「冷漠」，再把按鈕替換成「學習」——替換後的一切，將會是什麼情況？

這群這麼棒的學生，為何出現在這裡？

升大三的暑假，學長叫我一起去偏鄉的一所國中，為那裡的國三學生進行補救教學。

當時，我的心中存在許多恐懼，腦海浮現出自己國中時，那群流氓朋友凶狠的臉孔、傲人的態度、巨大的菸癮，及他們渾身發散出憤世嫉俗的厭世感。光是想像，就讓完全沒有任何經驗的我退避三舍，更何況是要成為他們的老師。不過，再怎麼慌張或不安，都比不上心中那股能當老師的興奮感，於是沒考慮多久，我還是決定跟著學姊和學長他們一同前往。

初次見面時，學生的人數雖然不多，但是都炯炯有神地看著講台上的我，專心地聽我自我介紹，並且與我有互動。我心中不禁疑惑，這群這麼棒的學生，為何需要出現在這裡呢？

然而，隔天開始上正規的數學課時，卻發現這些孩子與我互動的興趣降低，有的發呆，有的則趴在桌上，完全提不起動力來上課。但教的內容明明就是他們剛學過的，我應該也將觀念解說得很詳細啊！怎麼會這樣呢？

在樓下整理教材時，班上一個叫阿文的男生主動來幫我拿教具上三樓教室。經過二樓的衝刺班時，看著裡頭在黑板上振筆疾書的老師及底下埋頭抄筆記的學生們，我們倆都被肅靜且壓迫的氣場震懾住。

這時，我耳邊輕輕傳來一句話：「老師，成績真的那麼重要嗎？」

我一時不知要怎麼接話，阿文繼續說：「我們老師都跟我們說成績很重要。就像成績把他們分到二樓的衝刺班，卻把我們分到三樓的補救教學班。」

我趕緊告訴他：「只要努力，有一天你也有辦法到二樓啊！」

他笑笑地回我：「老師，不可能啦！那永遠都不會是屬於我的地方。」

有習得無助感的孩子，怎樣才敢觸碰「學習」的按鈕？

放學後，我們進行課後議課，分享當日的課程與教學心得。聽大家聊著自己班孩子令人滿意的課堂表現，我不知所措地心想：為何我的課堂感受與他們截然不同？

我說出遇到的挫折，和心中最大的困惑：「孩子們明明下課時跟我互動良好，為什麼一開始上課，他們就像僵化了一樣，變得沉默？」並且轉述阿文講的話。

學長問我：「你知道我們來這邊的任務是什麼嗎？」

我認真地回答：「教會他們考不好的科目。」

學長說：「我們的任務除了教會他們以外，更重要的是點燃他們的學習動機。有些孩子連A到Z都還沒背完整，數學甚至連四則運算都會出錯，國文要寫出一段完整、通順的句子更是幾乎不可能。

「他們有些人早就放棄了學習。他們的成長經驗裡，一直在學習中落敗，每次考試總是給他們重重的一擊，在還沒復原，也還沒學會時，下一擊又重重地到來。他們來學校，真的只是在度時間。所以我們要帶起改變，改變他們的心態，想辦法讓他們重拾動機，不要放棄學習。」

我去觀摩學長上課，教室裡，學生與老師有說有笑。他們正在上英文發音，先用子音搭配母音，拼出cat、dog等單音節的單字，再帶入遊戲練習。聽起來如此簡單的內容，卻是一堂國三的英文課。

究竟有習得無助感的孩子，在什麼情況下，才敢去觸碰那個名為「學習」的按鈕？學長親身示範讓我明白，答案是：課堂中正向的成功經驗。我決定要為了學生們，改變教學方法。

我將課程增加彈性，調至從國一的基礎開始，融入分組活動以增加學習的趣味性，並設計獎勵制度，讓孩子們上課時「有事情做」，提高參與感。漸漸地，學生在我的課堂上活了過來，碰到困難的問題時，也不再像原本那樣直接選擇趴著放棄，而是願意嘗試解題。

當孩子們在課堂中願意嘗試，並且獲得正向的成功經驗時，改變便會出現，如同王政忠老師說過：「改變只要開始發生，改變就會不斷地發生。」這些一點一滴堆砌著孩子的基礎，也提升了自信。

男孩激動地說：「這是我領到的第一張獎狀！」

身為老師，我們都明白在學習上不能放棄任何一個孩子。然而，當自己已盡力講解得淺顯易懂、深入淺出，有學生卻始終聽不懂、跟不上，只能在台下發呆，成為課堂中永遠的「客人」，這樣的狀況難免令我們感到無力。而這些無力感長久累積，也會造成孩子龐大的心理壓力，在心中默默地對於「學習」這件事，築起一道巨大的高牆，無法跨越，就只能選擇逃避。

因此我想，對這群孩子更重要的，便是先引發他們自身對於學習的動機，帶著他們去嘗試，給予他們勇氣，陪伴他們一步一步地擊垮那道心中的高牆。

期末的結業典禮時，我們會頒發獎勵給孩子們，除了單科成績優異、雙科成績優異及全科成績優異的獎狀之外，還有全勤獎。有些孩子無法達到成績目標，便會拚全勤獎，從開課第一天到最後一天，不管颳風或下雨都一定來上課。