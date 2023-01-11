《亞洲大未來》：APEC在這個新時代中，究竟會被邊緣化或是得以重生？

文：謝笠天

APEC的改革重點

巨型FTA的興起、保護主義和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情相關的全球旅行與貿易限制等因素，都對新亞洲區域主義帶來嚴峻的考驗。APEC在這個新世代中，究竟會被邊緣化或是得以重生？此問題的答案將取決於APEC如何有建設性地實施2020後願景，以完成「茂物目標」中未盡之處，並促進區域整合。APEC的核心重點應放在改革APEC秘書處、政策支援小組和同儕檢視制度，並積極強化其作為推動「亞太自由貿易區」培育者的角色。

A、APEC秘書處專業化

APEC和東協在建立之初有類似的鬆散組織架構。目前APEC仍然是個軟法聯盟，但東協的法制化則大有進展，尤其是東協憲章已授予東協法律人格，使其成為政府間組織，東協經濟共同體的成立更進一步凝聚東協的經濟目標，並在「繼續根據共識進行決策」的前提下，施加會員國硬法義務。反之，APEC缺乏相關法源，有關APEC組織架構最早的協議是2012年的「曼谷宣言」，為APEC在新加坡設立秘書處提供了法律基礎。根據國際法院的諮詢意見，國際組織的獨立法律人格可以由其成員授予或推定而來，但這種解釋不適用於APEC，因為會員在各項宣言和慣例中已明確表示，APEC作為特殊實體地位應維持不變。

新加坡法律賦予APEC秘書處「法人團體的法律能力」及「公務檔案及處所的不可侵犯性」，而APEC相關決議則無此內容。新加坡法律也將APEC秘書處和其職員的特權和豁免權限縮於該國境內，故APEC官員並不享有如聯合國通行證的旅行文件，亦沒有享有其它在APEC會員境內的特權和豁免權，這類的實務障礙，將降低APEC秘書處的影響力。APEC似可參考東協的作法。東協秘書處設於雅加達，它的法律能力和不可侵犯性一度也只為印尼法律所認可，但由於有《東協憲章》為基礎，2009年的東協協定加強了東協秘書長和東協秘書處職員的特權及豁免權。APEC會員應制定類似東協的相關協定，以強化APEC秘書處的法律地位和能力。

除了法律議題以外，財務和人力資源對於所有國際組織也都十分重要。令人驚訝的是，APEC秘書處每年僅有500萬美元的預算（約為東協秘書處預算的四分之一），但APEC職員人數自1993年起已從13人增加到60人。如表6.2 所示，相較其他國際和區域組織，APEC秘書處的規模相當小。

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依照APEC慣例，APEC會議的主要開銷是由主辦經濟體承擔，且APEC計劃通常都有個別會員贊助，但不可否認，倘若APEC秘書處的預算和專業人員都不足，秘書處的功能將會大大受到掣肘，只能處於被動協調。有別於歐盟執委會或經濟合作暨發展組織（OECD）秘書處，APEC秘書處鮮少在APEC倡議中發揮領導力。除了在新加坡招募的人員外，其他17位職員皆為受會員調派並支薪的職業外交官，這些外交官通常會擔任不同工作小組的計劃主持人，但大多只會在秘書處任職三年，因此APEC秘書處的執行長不但難以對他們有所要求，也不能協助他們升職。

自2002年起就有APEC會員提出改革秘書處的倡議，2010年的重要成果是創立了每3年一任的執行長職位，且開放合格的專業人士申請，而不限於政府提名人。在此先前，執行長和副執行長是由APEC會員的官員輪流擔任，秘書處由大使級的政府官員領導，且任期只有兩年，難以執行長期計劃和改革。APEC必須增加專業職位數量，方能提升APEC秘書處的專業度並加強組織經驗傳承。提升秘書處的效能，更能使APEC的三大行動支柱緊密連結，也才能有效評估成長中但仍碎裂的各項經濟暨技術合作倡議。

B、政策支援小組及同儕檢視機制

APEC秘書處的另一項重要改革為在2008年成立政策支援小組（PSU）。根據APEC的治理機制協議，政策支援小組的任務是協助APEC經濟體推進各國的結構改革和落實APEC措施。雖然政策支援小組是APEC架構內的一環，實際上它獨立於APEC秘書處。有別於APEC秘書處大多由職業外交官所組成，政策支援小組執行長和職員都不隸屬於APEC成員政府。相較於APEC秘書處的預算來自於會員必須繳納的費用，政策支援小組則依賴各會員的自願捐款。政策支援小組一開始本為暫時性的組織，但APEC會員決定，自2018年起，若該小組可獲得足夠捐款，則其任務將可持續。

目前共有7個APEC會員捐款給政策支援小組 ，其中又以日本、美國和澳洲是捐贈最多的經濟體。政策支援小組透過為茂物目標的不同面向撰寫報告，增強了APEC的分析能力和身分認同。本書認為，APEC秘書處應將政策支援小組升級為常設單位，且預算應由會員的會費支應。為達到APEC後2020願景，政策支援小組應對同儕檢視機制有更多貢獻，以維持APEC的軟法影響力與作為「亞太自由貿易區」培育者的角色。

政策支援小組的分析亦可協助完成APEC經濟體當前要緊的目標，也就是評估它們是否可能加入CPTPP和RCEP的談判。

APEC個別行動計劃要求會員定期回報在17個特定領域的狀況，這些領域涉及到「大阪行動綱領」和其他議題，而政策支援小組確實提升了這些行動計劃的成效。根據共識性單邊自由化原則，APEC在1998年開始執行自願性同儕檢視，並於2002年後轉為強制機制。從2012到2020年間，所有APEC經濟體皆有義務每2年提交一次進度報告。資深官員會議會把檢視報告會議列為一個特殊場次，討論內容包括2位獨立專家到各國審查的結果、政策支援小組的簡報，以及其他會員及APEC企業諮詢委員會的提問。除了參與定期檢視外，政策支援小組也需要擔任APEC基礎建設發展和投資倡議的臨時檢視小組秘書處，因此同儕檢視體系已成為APEC重要的機制，可對會員施加同儕壓力，促進最佳範例和能力建設。