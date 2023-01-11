《亞洲大未來》：APEC在這個新時代中，究竟會被邊緣化或是得以重生？
我們想讓你知道的是
APEC是否可以成為巨型FTA的培育者，以及發展出擁有21個經濟體參與的「亞太自由貿易區」，這將是決定APEC在新亞洲區域主義中究竟會被邊緣化還是得以重生的關鍵。
文：謝笠天
APEC的改革重點
巨型FTA的興起、保護主義和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情相關的全球旅行與貿易限制等因素，都對新亞洲區域主義帶來嚴峻的考驗。APEC在這個新世代中，究竟會被邊緣化或是得以重生？此問題的答案將取決於APEC如何有建設性地實施2020後願景，以完成「茂物目標」中未盡之處，並促進區域整合。APEC的核心重點應放在改革APEC秘書處、政策支援小組和同儕檢視制度，並積極強化其作為推動「亞太自由貿易區」培育者的角色。
A、APEC秘書處專業化
APEC和東協在建立之初有類似的鬆散組織架構。目前APEC仍然是個軟法聯盟，但東協的法制化則大有進展，尤其是東協憲章已授予東協法律人格，使其成為政府間組織，東協經濟共同體的成立更進一步凝聚東協的經濟目標，並在「繼續根據共識進行決策」的前提下，施加會員國硬法義務。反之，APEC缺乏相關法源，有關APEC組織架構最早的協議是2012年的「曼谷宣言」，為APEC在新加坡設立秘書處提供了法律基礎。根據國際法院的諮詢意見，國際組織的獨立法律人格可以由其成員授予或推定而來，但這種解釋不適用於APEC，因為會員在各項宣言和慣例中已明確表示，APEC作為特殊實體地位應維持不變。
新加坡法律賦予APEC秘書處「法人團體的法律能力」及「公務檔案及處所的不可侵犯性」，而APEC相關決議則無此內容。新加坡法律也將APEC秘書處和其職員的特權和豁免權限縮於該國境內，故APEC官員並不享有如聯合國通行證的旅行文件，亦沒有享有其它在APEC會員境內的特權和豁免權，這類的實務障礙，將降低APEC秘書處的影響力。APEC似可參考東協的作法。東協秘書處設於雅加達，它的法律能力和不可侵犯性一度也只為印尼法律所認可，但由於有《東協憲章》為基礎，2009年的東協協定加強了東協秘書長和東協秘書處職員的特權及豁免權。APEC會員應制定類似東協的相關協定，以強化APEC秘書處的法律地位和能力。
除了法律議題以外，財務和人力資源對於所有國際組織也都十分重要。令人驚訝的是，APEC秘書處每年僅有500萬美元的預算（約為東協秘書處預算的四分之一），但APEC職員人數自1993年起已從13人增加到60人。如表6.2 所示，相較其他國際和區域組織，APEC秘書處的規模相當小。
依照APEC慣例，APEC會議的主要開銷是由主辦經濟體承擔，且APEC計劃通常都有個別會員贊助，但不可否認，倘若APEC秘書處的預算和專業人員都不足，秘書處的功能將會大大受到掣肘，只能處於被動協調。有別於歐盟執委會或經濟合作暨發展組織（OECD）秘書處，APEC秘書處鮮少在APEC倡議中發揮領導力。除了在新加坡招募的人員外，其他17位職員皆為受會員調派並支薪的職業外交官，這些外交官通常會擔任不同工作小組的計劃主持人，但大多只會在秘書處任職三年，因此APEC秘書處的執行長不但難以對他們有所要求，也不能協助他們升職。
自2002年起就有APEC會員提出改革秘書處的倡議，2010年的重要成果是創立了每3年一任的執行長職位，且開放合格的專業人士申請，而不限於政府提名人。在此先前，執行長和副執行長是由APEC會員的官員輪流擔任，秘書處由大使級的政府官員領導，且任期只有兩年，難以執行長期計劃和改革。APEC必須增加專業職位數量，方能提升APEC秘書處的專業度並加強組織經驗傳承。提升秘書處的效能，更能使APEC的三大行動支柱緊密連結，也才能有效評估成長中但仍碎裂的各項經濟暨技術合作倡議。
B、政策支援小組及同儕檢視機制
APEC秘書處的另一項重要改革為在2008年成立政策支援小組（PSU）。根據APEC的治理機制協議，政策支援小組的任務是協助APEC經濟體推進各國的結構改革和落實APEC措施。雖然政策支援小組是APEC架構內的一環，實際上它獨立於APEC秘書處。有別於APEC秘書處大多由職業外交官所組成，政策支援小組執行長和職員都不隸屬於APEC成員政府。相較於APEC秘書處的預算來自於會員必須繳納的費用，政策支援小組則依賴各會員的自願捐款。政策支援小組一開始本為暫時性的組織，但APEC會員決定，自2018年起，若該小組可獲得足夠捐款，則其任務將可持續。
目前共有7個APEC會員捐款給政策支援小組 ，其中又以日本、美國和澳洲是捐贈最多的經濟體。政策支援小組透過為茂物目標的不同面向撰寫報告，增強了APEC的分析能力和身分認同。本書認為，APEC秘書處應將政策支援小組升級為常設單位，且預算應由會員的會費支應。為達到APEC後2020願景，政策支援小組應對同儕檢視機制有更多貢獻，以維持APEC的軟法影響力與作為「亞太自由貿易區」培育者的角色。
政策支援小組的分析亦可協助完成APEC經濟體當前要緊的目標，也就是評估它們是否可能加入CPTPP和RCEP的談判。
APEC個別行動計劃要求會員定期回報在17個特定領域的狀況，這些領域涉及到「大阪行動綱領」和其他議題，而政策支援小組確實提升了這些行動計劃的成效。根據共識性單邊自由化原則，APEC在1998年開始執行自願性同儕檢視，並於2002年後轉為強制機制。從2012到2020年間，所有APEC經濟體皆有義務每2年提交一次進度報告。資深官員會議會把檢視報告會議列為一個特殊場次，討論內容包括2位獨立專家到各國審查的結果、政策支援小組的簡報，以及其他會員及APEC企業諮詢委員會的提問。除了參與定期檢視外，政策支援小組也需要擔任APEC基礎建設發展和投資倡議的臨時檢視小組秘書處，因此同儕檢視體系已成為APEC重要的機制，可對會員施加同儕壓力，促進最佳範例和能力建設。
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
我們想讓你知道的是
讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。