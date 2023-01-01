【日劇】《今際之國的闖關者》第二季：Netflix企圖創造最大流量，卻導致劇情破碎、說教感太重

文：Maple

改編自同名漫畫，第一季在Netflix創下好成績的《今際之國的闖關者》推出第二季「解謎篇」，顯然Netflix有十足的信心，為了這部旗艦日本原創劇下足了全球廣告與行銷推播，推出後就登上Netflix全球榜Top 10，在第二週更登上冠軍寶座。

從Netflix的操作和第二季的內容來看，明顯希望《今際之國的闖關者》能成為第二個《魷魚遊戲》，從亞洲反攻歐美，達到全球流量爆款的目標。但《今際之國的闖關者》第二季真能達成這個目標嗎？本篇將分別從策略和內容面去談第二季的成就與問題。

策略面想極大化一次看劇（Binge Watch）的流量，卻結構破碎

受限於原著與故事設定，以及第一季末尾就已經結束海濱線、進入「遊戲升級」，第二季的《今際之國的闖關者》勢必得要處理完打敗所有花色人頭（JQK）魔王關卡、並找出來到今際之國的原因、甚至回到原本世界的謎底。

在這個故事線的前提下，很有可能兩季就達到完結的段落，Netflix明顯卯足了勁，要讓第二季達成流量最大化的任務（可能也需要挽救自己的股價）。

為了這個任務，首先當然是Netflix全球各區域都進行大規模的線上行銷廣告推播，及線下大型實體行銷規劃（campaign），如在台北也陸續在統一時代百貨、捷運西門、忠孝復興站佈下沉浸式遊戲關卡，讓民眾成為闖關者，劇中的巨型飛船也實際現身台北天空，大手筆的行銷讓許多人印象深刻，立刻得知第二季即將上檔的核心訊息。

Photo Credit: Netflix提供

其次，第二季每一集的結尾幾乎都變得不像單集的結尾，而是跟下一集緊密連結，讓人難以停在單集結尾。回顧第一集，其實遊戲關卡幾乎就是以單元劇的完整結構在進行，但到了第二季完全不同，如討論度最高、山下智久擔任關主的遊戲，從第一集開展，到第三集才結束，同一個遊戲頭尾硬是被切到第一集與第三集去，少了點第一集結構上的緊湊與完整，顯然是為了讓觀眾有更高的動機（或被迫）去一次看完（binge watch），意圖衝高短期內的播放時數。