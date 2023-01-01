【日劇】《今際之國的闖關者》第二季：Netflix企圖創造最大流量，卻導致劇情破碎、說教感太重
我們想讓你知道的是
從Netflix的操作和《今際之國的闖關者》第2季的內容來看，明顯希望《今際之國的闖關者》能成為第二個《魷魚遊戲》，從亞洲反攻歐美，達到全球流量爆款的目標。但《今際之國的闖關者》第2季真能達成這個目標嗎？本篇將分別從策略和內容面去談第2季的成就與問題。
文：Maple
改編自同名漫畫，第一季在Netflix創下好成績的《今際之國的闖關者》推出第二季「解謎篇」，顯然Netflix有十足的信心，為了這部旗艦日本原創劇下足了全球廣告與行銷推播，推出後就登上Netflix全球榜Top 10，在第二週更登上冠軍寶座。
從Netflix的操作和第二季的內容來看，明顯希望《今際之國的闖關者》能成為第二個《魷魚遊戲》，從亞洲反攻歐美，達到全球流量爆款的目標。但《今際之國的闖關者》第二季真能達成這個目標嗎？本篇將分別從策略和內容面去談第二季的成就與問題。
策略面想極大化一次看劇（Binge Watch）的流量，卻結構破碎
受限於原著與故事設定，以及第一季末尾就已經結束海濱線、進入「遊戲升級」，第二季的《今際之國的闖關者》勢必得要處理完打敗所有花色人頭（JQK）魔王關卡、並找出來到今際之國的原因、甚至回到原本世界的謎底。
在這個故事線的前提下，很有可能兩季就達到完結的段落，Netflix明顯卯足了勁，要讓第二季達成流量最大化的任務（可能也需要挽救自己的股價）。
為了這個任務，首先當然是Netflix全球各區域都進行大規模的線上行銷廣告推播，及線下大型實體行銷規劃（campaign），如在台北也陸續在統一時代百貨、捷運西門、忠孝復興站佈下沉浸式遊戲關卡，讓民眾成為闖關者，劇中的巨型飛船也實際現身台北天空，大手筆的行銷讓許多人印象深刻，立刻得知第二季即將上檔的核心訊息。
其次，第二季每一集的結尾幾乎都變得不像單集的結尾，而是跟下一集緊密連結，讓人難以停在單集結尾。回顧第一集，其實遊戲關卡幾乎就是以單元劇的完整結構在進行，但到了第二季完全不同，如討論度最高、山下智久擔任關主的遊戲，從第一集開展，到第三集才結束，同一個遊戲頭尾硬是被切到第一集與第三集去，少了點第一集結構上的緊湊與完整，顯然是為了讓觀眾有更高的動機（或被迫）去一次看完（binge watch），意圖衝高短期內的播放時數。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8