「2022年人類自由指數」瑞士居冠，台灣排名14亞洲最高，全球超過75％人口住在後半段國家
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最自由的前四分之一司法管轄區，人均收入達4萬8644美元（約新台幣147萬4156元），為其他司法管轄區的兩倍以上；在第2自由的四分之一司法管轄區，人均收入為2萬3404美元。平均來看，全球最自由司法管轄區的人均收入，比較不自由的司法管轄區高出許多。人類自由指數也發現，人類自由與民主之間有強烈關係。
（中央社）根據美國及加拿大智庫發布的2022年人類自由指數，瑞士在165個受評比的司法管轄區中拔得頭籌，台灣排名第14名，為亞洲最高，日本為第16名、韓國第30名，中國第152名。
人類自由指數（Human Freedom Index, HFI）是由美國智庫卡托研究所（Cato Institute）和加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）共同發布，根據包括個人、公民與經濟自由等廣泛的評估數據，呈現全球的人類自由狀態。人類自由是一種社會概念，認可個人的尊嚴，其定義為消極自由或未受到強制約束。
2022年人類自由指數是第8個年度公布的指數，使用83個不同的個人和經濟自由指標做評比，評估領域包括法治、保障與安全、移動、宗教、結社、集會與公民自由、言論與資訊、關係、政府規模、法律制度與財產權、健全貨幣、在國際從事貿易的自由度與規定。
人類自由指數是迄今最全面的自由指數，涵蓋代表全球98.1％人口的國家與司法管轄區。2022年人類自由指數的數據源於2000年，因為該年是能取得充分數據的最近一年，包含165個司法管轄區。
在0到10的指數中，10代表自由程度最高，2020年165個司法管轄區的平均人類自由指數，從2019年的7.03降至6.81。多數領域的自由程度都下滑，包括法治與移動自由、言論、結社與集會以及貿易自由，這些領域的指數都顯著下降。
根據評比，在全球有94.3％人口居住的司法管轄區，2020年的人類自由程度都比2019年低；此外，有148個司法管轄區的指數下滑，另有16個司法管轄區指數上升。
2020年人類自由指數在經歷多年緩慢下降後顯著下滑。無疑地，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情對整體人類自由造成嚴重影響。未來幾年的關鍵問題是，隨著疫情緩和下來，政府是否將全面解除對自由實施的防疫限制，或者一些政府是否將持續施加適用於疫情期間的額外控制。人類自由指數未來將提供公正的監督結果。
人類自由指數顯示，全球自由程度分布不均，全球僅有13.4％人口住在人類自由指數前四分之一高的司法管轄區，而有39.9％的人口住在後四分之一的司法管轄區。全球有超過75％的人口住在人類自由指數後半段的國家。
排名前10的國家依據為瑞士、紐西蘭、愛沙尼亞、丹麥、愛爾蘭、瑞典、冰島、芬蘭、荷蘭與盧森堡。
加拿大排名第13名、台灣第14名、日本16名、德國18名、英國20名、美國23名、韓國30名、香港第34名、烏克蘭89名、俄羅斯119名、中國152名、敘利亞165名。
在10個區域中，自由程度最高的區域為西歐、北美洲與大洋洲，自由程度最低的區域為南亞、撒哈拉沙漠以南非洲、中東與北非。
最自由的前四分之一司法管轄區，人均收入達4萬8644美元（約新台幣147萬4156元），為其他司法管轄區的兩倍以上；在第2自由的四分之一司法管轄區，人均收入為2萬3404美元。平均來看，全球最自由司法管轄區的人均收入，比較不自由的司法管轄區高出許多。人類自由指數也發現，人類自由與民主之間有強烈關係。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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