2022/12/30,
商業

傳鴻海失去iPhone 15 Pro Max獨家訂單，豪灑6200億元布局「印度矽谷」打造新供應鏈

傳鴻海失去iPhone 15 Pro Max獨家訂單，豪灑6200億元布局「印度矽谷」打造新供應鏈
Photo Credit: 中央社

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鴻海和印度大型跨國礦業集團Vedanta於今年簽署合作備忘錄，來10年內分階段投資約200億美元（新台幣6200億元），外界預期成為美中對抗下，印度成為供應鏈轉移的最佳據點。

鴻海（Foxconn）失去iPhone 15 Pro Max也不怕，重心逐漸轉往印度，除受到當地政府支持外，又和印度礦業集團Vedanta合作成立子公司，兩大集團豪灑新台幣6200億元，打造新一座蘋果供應鏈，同時鎖定電動車商機，牽動當地數以百萬計的就業機會。

鴻海掉單也不怕，布局印度打造新矽谷

市場盛傳，鴻海恐怕將失去獨家供應蘋果iPhone 15 Pro Max的訂單，而近年崛起的紅色供應鏈將侵蝕鴻海的地位。資深投資人黃伯堃指出，鴻海的地位不會改變，尤其在美中對抗的格局下，包含中國立訊在內的中企，無法得到太多好處，再加上近來供應鏈過度集中的風險嚴峻，尋找下一個投資的地方成為各大業者的共識。

他說無論是消費性產品，還是電動車，印度擁有人口紅利、廣大的市場，印度成為了許多外資企業投資的首選。過去10多年來，印度一直處於長期的電子產品的貿易逆差，長期陷入赤字的困境。印度政府為了扭轉局面，推出「數位印度」的重大政策，並設下目標2020年把電子產品淨進口額降至零。

這個政策的目標很簡單，就是通過增加投資，特別是以國外的資金，推動國內的電子業轉型，除了引資以外，印度也簡化「審批程序」，擴大投資優惠，成功地打造通訊設備、電子消費品和電動車等初級供應鏈，預計成為「印度矽谷」，目前鴻海是檯面上最大受益者。

印度超大集團Vedanta支持，豪灑6200億元建工廠

作為全球代工大廠的鴻海適時地切入了印度的供應鏈，成為美中對抗下的最佳避風港。今（2022）年6月，鴻海董事長劉揚偉率領團隊大動作拜訪印度總理莫迪（Narendra Modi）。

莫迪在推特（Twitter）發文，歡迎鴻海在印度擴張電子製造的產能，包括半導體產業，並強調電動車製造符合印度對淨零排放的承諾。

值得注意的是，鴻海也和印度大型跨國礦業集團Vedanta於今年簽署合作備忘錄，雙方將在印度成立1家合資子公司，由Vedanta持有6成股權，而富士康則掌握剩下4成股權。

Vedanta是一間相當多元化的印度企業，業務遍及印度各大領域，包含石油和天然氣、鋅鉛銀、鋁、鐵礦石、鋼鐵、銅、鐵合金、電力、玻璃顯示器、光纖和半導體等各種業務，目前總資產達到250億美元（新台幣7750億元）。

鴻海和Vedanta計畫在未來10年內分階段投資約200億美元（新台幣6200億元），考慮在印度的和苦茶拉底省設置半導體晶片廠，因應未來由中國轉移的蘋果供應鏈，第一階段投產設定於2025年。

台韓日美等國都有投資計畫，唯獨沒中國

雙方合資將改變印度電子生態鏈，牽動數以百萬計的就業機會。Vedanta高階主管赫巴說：「電子製造的第一階段是半導體晶片和液晶顯示器，而半導體相關產品會是28奈米、12吋晶圓，這是半導體晶片最常見的一種，用途非常廣泛，例如洗衣機、汽車、筆電和手機等。」

赫巴強調，28奈米、12吋晶圓的成熟製程晶片未來每年可產4萬顆，此後在逐年攀升。至於印度的產業生態系統，屆時會有上百多家公司聚集，分別來自「台韓日美」，於各地設置工廠。他說：「我認為這會是印度對大的事情。」

對於兩大集團合作，黃伯堃強調鴻海在印度的投資規模相當大，尤其又受到蘋果的要求，打造印度供應鏈勢在必行，而且仔細研究會發現，鴻海的重心移往電動車產業，手機、平板等業務已逐漸不是觀察重點。

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核稿編輯：翁世航


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