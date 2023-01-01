TNL+ 2023/01/01,
影劇

【影評】Netflix《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》：向原著的政治批判性致敬，揉合現實、魔幻與殘酷的大人童話傑作

【影評】Netflix《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》：向原著的政治批判性致敬，揉合現實、魔幻與殘酷的大人童話傑作
Photo Credit: 《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》

我們想讓你知道的是

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》是一部改編自《木偶奇遇記》的3D定格動畫歌舞奇幻片。在吉勒摩戴托羅的巧手下，全片充滿了現實、魔幻，與殘酷，可以說是包含原著與後世改編的童話的各種特點，成為娛樂性與定格偶戲的藝術性兼具的大人童話。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》是一部2022年美國和墨西哥合製的3D定格動畫歌舞奇幻片，由吉勒摩・戴托羅和馬克古斯塔夫森執導，戴托羅與派翠克麥克海爾編劇，改編自卡洛・科洛迪1883年的《木偶奇遇記》。

電影將1930年代法西斯義大利的故事，重新構想為「一則愛與反抗的故事，皮諾丘為了父親的期望努力活下去，學習人生的真諦。」

《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》於2022年12月9日在Netflix上線。電影獲得各方好評。但其實本片早於2012年就已開始企劃，僅3500萬美金的成本，卻遲遲找不到片商願意投資，直拖到2018年才由Netflix購買版權，並成功拍攝。

這似乎是吉勒摩・戴托羅的宿命。雖然他以《羊男的迷宮》享譽全球，又以《環太平洋》叫好叫座，但在追求高額利潤的片商來說，他的電影即使從未有爛作，但對於電影美術的高度要求，讓票房卻都不易獲利。在21世紀不重視藝術的時代，吉勒摩・戴托羅的計畫總是難以實行。

對於《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》，電影本身改編自家喻戶曉的童話故事《木偶奇遇記》。從1930年開始，影史早已出現超過20部電影。尤其以迪士尼於1940年推出的動畫片《木偶奇遇記》最為經典，此後版本，無論動畫或真人電影，也大多與此雷同。

迪士尼甚至也於2022年9月推出新版的真人電影。在這樣氾濫改編的經典之下，吉勒摩・戴托羅雖然被美國插畫家馬克古斯塔夫森的繪本所吸引，試圖借重其詭秘優雅的畫風，製作3D定格偶戲電影。但考慮到吉勒摩・戴托羅長期一貫的魔幻美術風格，片商似不覺得這樣的合作產物，能夠吸引龐大的兒童市場。

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