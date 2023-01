各種「新年新希望」與新年目標的英文怎麼說？

跨年時,很多人都會許下新年新希望,期許在全新的一年成為更好的自己。

最常見的願望排名有:

Diet or eat healthier. 節食或吃得更健康。 Exercise more. 更常運動。 Lose weight. 減肥。 Save more and spend less. 存更多錢、花更少錢。 Learn a new skill or hobby. 學習一項新技能或嗜好。 Quit smoking. 戒菸。 Read more. 更常閱讀。 Find another job. 換工作。 Drink less alcohol. 酒喝少一點。 Spend more time with family and friends. 花更多時間陪伴家人和朋友。

從中可以發現好幾項願望都跟身體健康有關係,但是,心理的健康也很重要。

這邊是根據以下三項模型所歸納出的健康人格特質的11個特點:

這11個健康人格特質的特點,有相當大的程度會影響一個人的心理健康,因此也可以試試將這些作為新年目標來努力喔。

1. high positive emotions(high frequency and intensity of positive moods and emotions)

高正面情緒:頻率和程度都很高的正面情緒

2. low negative emotions(low frequency and intensity of negative moods and emotions)

低負面情緒:頻率和程度都很低的負面情緒

3. life satisfaction(a positive subjective evaluation of one’s life, using any information the person considers relevant)

對生活的滿足感 :以任何你覺得相關的資訊,對自己的生活有正面、主觀的評估

4. autonomy(being independent and able to resist social pressures)

自主性:獨立、能夠抵抗社會壓力

5. environmental mastery(ability to shape environments to suit one’s needs and desires)

對環境的掌控力:有能力改變環境來符合自己的需要和渴望

6. personal growth(continuing to develop, rather than achieving a fixed state)

自我成長:持續發展,而不是達成一定目標後就停滯不前

7. positive relations(having warm and trusting interpersonal relationships)

正面的關係:擁有溫暖、可互相信賴的人際關係

8. self-acceptance(positive attitudes toward oneself)

自我接納:對自己的正面態度

9. purpose and meaning in life(a clear sense of direction and meaning in one’s efforts, or a connection to something greater than oneself)

人生的目的和意義:清楚地了解自己的努力的方向和意義,或一個比自我更重要的連結

10. engagement in life(being absorbed, interested, and involved in activities and life)

對生活的投入程度:專注、感興趣、參與活動與生活

11. accomplishment(goal progress and attainment, and feelings of mastery, efficacy, and competence)

成就:目標的進展和實現、掌握、效能和能力的感覺

以上的健康人格特質不知道你符合幾個呢?每個人或多或少都有幾個面向是需要改善或加強的,如果你離這些特點還很遙遠,也不需要太沮喪,審視自己目前的狀態就已經是變好的第一步了喔。祝大家2023都健康快樂。

相關單字

intensity 強烈;強度

I tried to lie to my teacher, but I couldn’t manage to keep up my story under the intensity of her stare.

我試著對我的老師撒謊,但在她強烈的目光下,我很難繼續編造故事。

evaluation 評估;考核

I’m really nervous ahead of my annual evaluation. My job is depending on it!

年度考核即將來臨,我真的很緊張,我的飯碗保不保就看這次了!

relevant 有關的

Joey, I know you are fascinated by eighteenth century clockwork, but that’s not relevant now. We are trying to fix our shop’s espresso machine.

Joey, 我知道你對 18 世紀的發條裝置很著迷,但那和現在的情況完全無關,我們現在正在想辦法修理店裡的咖啡機。

fixed 確定的;固定的

Our shop’s rent will be the same no matter if we have a good month or bad month in sales. It is a fixed expense.

不管我們哪個月銷售得好或不好,店租都是一樣的,這是固定的開銷。

attainment 實現;獲得;贏得

Attainment of these credentials will allow you to stand out among peers in your field.

擁有這些資歷,會讓你在與你同領域的同儕中脫穎而出。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文刊登於此

延伸閱讀

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航