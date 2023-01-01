各種「新年新希望」與新年目標的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
2023馬上就要展開了，除了減肥多運動，多看書等生活習慣的改變之外，有沒有試過從心理層面來改變自己呢？本文從三向模型歸納出健康人格特質的11個特點，來試試將這些作為新年目標來努力吧。
跨年時，很多人都會許下新年新希望，期許在全新的一年成為更好的自己。
最常見的願望排名有：
- Diet or eat healthier. 節食或吃得更健康。
- Exercise more. 更常運動。
- Lose weight. 減肥。
- Save more and spend less. 存更多錢、花更少錢。
- Learn a new skill or hobby. 學習一項新技能或嗜好。
- Quit smoking. 戒菸。
- Read more. 更常閱讀。
- Find another job. 換工作。
- Drink less alcohol. 酒喝少一點。
- Spend more time with family and friends. 花更多時間陪伴家人和朋友。
從中可以發現好幾項願望都跟身體健康有關係，但是，心理的健康也很重要。
這邊是根據以下三項模型所歸納出的健康人格特質的11個特點：
- Subjective Well-Being（主觀福祉）,
- Psychological Well-Being（心理幸福感）,
- PERMA（幸福五元素）
這11個健康人格特質的特點，有相當大的程度會影響一個人的心理健康，因此也可以試試將這些作為新年目標來努力喔。
1. high positive emotions（high frequency and intensity of positive moods and emotions）
高正面情緒：頻率和程度都很高的正面情緒
2. low negative emotions（low frequency and intensity of negative moods and emotions）
低負面情緒：頻率和程度都很低的負面情緒
3. life satisfaction（a positive subjective evaluation of one’s life, using any information the person considers relevant）
對生活的滿足感 ：以任何你覺得相關的資訊，對自己的生活有正面、主觀的評估
4. autonomy（being independent and able to resist social pressures）
自主性：獨立、能夠抵抗社會壓力
5. environmental mastery（ability to shape environments to suit one’s needs and desires）
對環境的掌控力：有能力改變環境來符合自己的需要和渴望
6. personal growth（continuing to develop, rather than achieving a fixed state）
自我成長：持續發展，而不是達成一定目標後就停滯不前
7. positive relations（having warm and trusting interpersonal relationships）
正面的關係：擁有溫暖、可互相信賴的人際關係
8. self-acceptance（positive attitudes toward oneself）
自我接納：對自己的正面態度
9. purpose and meaning in life（a clear sense of direction and meaning in one’s efforts, or a connection to something greater than oneself）
人生的目的和意義：清楚地了解自己的努力的方向和意義，或一個比自我更重要的連結
10. engagement in life（being absorbed, interested, and involved in activities and life）
對生活的投入程度：專注、感興趣、參與活動與生活
11. accomplishment（goal progress and attainment, and feelings of mastery, efficacy, and competence）
成就：目標的進展和實現、掌握、效能和能力的感覺
以上的健康人格特質不知道你符合幾個呢？每個人或多或少都有幾個面向是需要改善或加強的，如果你離這些特點還很遙遠，也不需要太沮喪，審視自己目前的狀態就已經是變好的第一步了喔。祝大家2023都健康快樂。
相關單字
intensity 強烈；強度
I tried to lie to my teacher, but I couldn’t manage to keep up my story under the intensity of her stare.
我試著對我的老師撒謊，但在她強烈的目光下，我很難繼續編造故事。
evaluation 評估；考核
I’m really nervous ahead of my annual evaluation. My job is depending on it!
年度考核即將來臨，我真的很緊張，我的飯碗保不保就看這次了！
relevant 有關的
Joey, I know you are fascinated by eighteenth century clockwork, but that’s not relevant now. We are trying to fix our shop’s espresso machine.
Joey, 我知道你對 18 世紀的發條裝置很著迷，但那和現在的情況完全無關，我們現在正在想辦法修理店裡的咖啡機。
fixed 確定的；固定的
Our shop’s rent will be the same no matter if we have a good month or bad month in sales. It is a fixed expense.
不管我們哪個月銷售得好或不好，店租都是一樣的，這是固定的開銷。
attainment 實現；獲得；贏得
Attainment of these credentials will allow you to stand out among peers in your field.
擁有這些資歷，會讓你在與你同領域的同儕中脫穎而出。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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