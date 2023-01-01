各種「新年新希望」與新年目標的英文怎麼說？

跨年時，很多人都會許下新年新希望，期許在全新的一年成為更好的自己。

最常見的願望排名有：

Diet or eat healthier. 節食或吃得更健康。 Exercise more. 更常運動。 Lose weight. 減肥。 Save more and spend less. 存更多錢、花更少錢。 Learn a new skill or hobby. 學習一項新技能或嗜好。 Quit smoking. 戒菸。 Read more. 更常閱讀。 Find another job. 換工作。 Drink less alcohol. 酒喝少一點。 Spend more time with family and friends. 花更多時間陪伴家人和朋友。

從中可以發現好幾項願望都跟身體健康有關係，但是，心理的健康也很重要。

這邊是根據以下三項模型所歸納出的健康人格特質的11個特點：

這11個健康人格特質的特點，有相當大的程度會影響一個人的心理健康，因此也可以試試將這些作為新年目標來努力喔。

1. high positive emotions（high frequency and intensity of positive moods and emotions）

高正面情緒：頻率和程度都很高的正面情緒

2. low negative emotions（low frequency and intensity of negative moods and emotions）

低負面情緒：頻率和程度都很低的負面情緒

3. life satisfaction（a positive subjective evaluation of one’s life, using any information the person considers relevant）

對生活的滿足感 ：以任何你覺得相關的資訊，對自己的生活有正面、主觀的評估

4. autonomy（being independent and able to resist social pressures）

自主性：獨立、能夠抵抗社會壓力

5. environmental mastery（ability to shape environments to suit one’s needs and desires）

對環境的掌控力：有能力改變環境來符合自己的需要和渴望

6. personal growth（continuing to develop, rather than achieving a fixed state）

自我成長：持續發展，而不是達成一定目標後就停滯不前

7. positive relations（having warm and trusting interpersonal relationships）

正面的關係：擁有溫暖、可互相信賴的人際關係

8. self-acceptance（positive attitudes toward oneself）

自我接納：對自己的正面態度

9. purpose and meaning in life（a clear sense of direction and meaning in one’s efforts, or a connection to something greater than oneself）

人生的目的和意義：清楚地了解自己的努力的方向和意義，或一個比自我更重要的連結

10. engagement in life（being absorbed, interested, and involved in activities and life）

對生活的投入程度：專注、感興趣、參與活動與生活

11. accomplishment（goal progress and attainment, and feelings of mastery, efficacy, and competence）

成就：目標的進展和實現、掌握、效能和能力的感覺

以上的健康人格特質不知道你符合幾個呢？每個人或多或少都有幾個面向是需要改善或加強的，如果你離這些特點還很遙遠，也不需要太沮喪，審視自己目前的狀態就已經是變好的第一步了喔。祝大家2023都健康快樂。

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intensity 強烈；強度

I tried to lie to my teacher, but I couldn’t manage to keep up my story under the intensity of her stare.

我試著對我的老師撒謊，但在她強烈的目光下，我很難繼續編造故事。

evaluation 評估；考核

I’m really nervous ahead of my annual evaluation. My job is depending on it!

年度考核即將來臨，我真的很緊張，我的飯碗保不保就看這次了！

relevant 有關的

Joey, I know you are fascinated by eighteenth century clockwork, but that’s not relevant now. We are trying to fix our shop’s espresso machine.

Joey, 我知道你對 18 世紀的發條裝置很著迷，但那和現在的情況完全無關，我們現在正在想辦法修理店裡的咖啡機。

fixed 確定的；固定的

Our shop’s rent will be the same no matter if we have a good month or bad month in sales. It is a fixed expense.

不管我們哪個月銷售得好或不好，店租都是一樣的，這是固定的開銷。

attainment 實現；獲得；贏得

Attainment of these credentials will allow you to stand out among peers in your field.

擁有這些資歷，會讓你在與你同領域的同儕中脫穎而出。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航