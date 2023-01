大器晚成的「控球魔術師」林韋翰：第一位在SBL、CBA、T1都繳出大三元的球員

文:牛角戰術

林韋翰的偶像Chris Paul曾說過:「Keep Practicing. Never let someone tell you you’re too small or too slow」來勉勵自己持續精進;與林韋翰的座右銘「成功真的沒有偶然,只有累積和堅持」有異曲同工之妙。

去年台灣兩個職業聯盟帶來的籃球盛世,造成了幾位在CBA打拼的明星球員回到台灣,如周儀翔、胡瓏貿以及本文主角-林韋翰。

「控球魔術師」林韋翰,在今年3月宣布返台,加盟T1聯盟新北中信特攻,成為中信特攻大腦般的存在,只要他在場上,總是能夠活絡的串連起球隊的進攻,且時不時能傳出精彩的傳球,觀看特攻比賽時,讓筆者期待的往往不是隊友的灌籃,而是韋翰甚麼時候又會突如其來的傳出讓人驚呼的助攻。

林韋翰的籃球路並不順遂,傳球優先的他,在2009年的SBL選秀會上落選,直至2011年才踏上SBL的賽場,進入SBL的韋翰,一直是一位稱職的控球後衛,但卻稱不上球星。

據筆者統計,前七個球季林韋翰場均僅有4.9分3.5助攻2.6籃板;但在SBL的最後一個球季,林韋翰成為各隊的噩夢,在該賽季同時繳出單場25分20助攻以及大三元的表現,場均更來到9.5分8.8助攻3.8籃板,在這個球季破繭而出。

2018年球季結束後,魔術師以將近30歲的年齡西進CBA投入選秀,但這次的選秀會不同於前一次,他在選秀會上被青島雙星以第一輪第五順位挑中。

在CBA待了三個球季,林韋翰擔起了球隊主控的角色,雖然年齡比其他新秀年長,但多年的經驗讓他完美的適應了更高強度的賽場,助攻串連游刃有餘;在2021年1月,繳出他在CBA賽場上的第一次大三元,這可是第一次有台灣球員能在CBA繳出大三元的表現,強如野獸林志傑、小飛俠劉錚都沒有辦到。

時間回到2022年,魔術師返台加盟中信特攻,補上了特攻最後一塊拼圖——控球後衛。T1聯盟元年,林韋翰場均達到8.1分7.7助攻,雖然遺憾中信特攻止步四強,但這支年輕的團隊在林韋翰的帶領下,未來勢將成為不容忽視的黃色閃電。

這個球季開始不久,在上周末對戰桃園永豐雲豹的比賽中,林韋翰繳出他在T1聯盟的首次大三元,也是第一位在SBL、CBA、T1都繳出大三元的球員。

Photo Credit: 中央社

林韋翰並沒有勁爆的體能,球風不同於國內一般後衛,他的球風不同於一般國內的後衛,是少數將傳球第一發揮到極致的後衛,當然,球隊需要他時也能供輸適當的進攻火力,將對手玩弄於傳球與出手之間。

林韋翰一直以來以偶像Chris Paul來勉勵自己持續精進,因此即便達到這樣的成就,自律的林韋翰現在仍會在時間允許時,在清晨五點進行個人訓練,不自滿於現狀,而是持續努力,相信籃球不會辜負流下的汗水。

大器晚成的魔術師,隨著年紀的增長,卻讓他的球技更加成熟,不僅是因為他打球不會依靠體能,更重要的是他付出的努力與堅持。和太陽隊的Chris Paul一樣,韋翰現在也正扮演著老大哥的角色,用自身的經驗,將年輕的球隊提升至另一個檔次,挑戰總冠軍。

本文經牛角戰術授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航