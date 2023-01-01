大器晚成的「控球魔術師」林韋翰：第一位在SBL、CBA、T1都繳出大三元的球員

文：牛角戰術

林韋翰的偶像Chris Paul曾說過：「Keep Practicing. Never let someone tell you you’re too small or too slow」來勉勵自己持續精進；與林韋翰的座右銘「成功真的沒有偶然，只有累積和堅持」有異曲同工之妙。

去年台灣兩個職業聯盟帶來的籃球盛世，造成了幾位在CBA打拼的明星球員回到台灣，如周儀翔、胡瓏貿以及本文主角－林韋翰。

「控球魔術師」林韋翰，在今年3月宣布返台，加盟T1聯盟新北中信特攻，成為中信特攻大腦般的存在，只要他在場上，總是能夠活絡的串連起球隊的進攻，且時不時能傳出精彩的傳球，觀看特攻比賽時，讓筆者期待的往往不是隊友的灌籃，而是韋翰甚麼時候又會突如其來的傳出讓人驚呼的助攻。

林韋翰的籃球路並不順遂，傳球優先的他，在2009年的SBL選秀會上落選，直至2011年才踏上SBL的賽場，進入SBL的韋翰，一直是一位稱職的控球後衛，但卻稱不上球星。

據筆者統計，前七個球季林韋翰場均僅有4.9分3.5助攻2.6籃板；但在SBL的最後一個球季，林韋翰成為各隊的噩夢，在該賽季同時繳出單場25分20助攻以及大三元的表現，場均更來到9.5分8.8助攻3.8籃板，在這個球季破繭而出。

2018年球季結束後，魔術師以將近30歲的年齡西進CBA投入選秀，但這次的選秀會不同於前一次，他在選秀會上被青島雙星以第一輪第五順位挑中。

在CBA待了三個球季，林韋翰擔起了球隊主控的角色，雖然年齡比其他新秀年長，但多年的經驗讓他完美的適應了更高強度的賽場，助攻串連游刃有餘；在2021年1月，繳出他在CBA賽場上的第一次大三元，這可是第一次有台灣球員能在CBA繳出大三元的表現，強如野獸林志傑、小飛俠劉錚都沒有辦到。

時間回到2022年，魔術師返台加盟中信特攻，補上了特攻最後一塊拼圖——控球後衛。T1聯盟元年，林韋翰場均達到8.1分7.7助攻，雖然遺憾中信特攻止步四強，但這支年輕的團隊在林韋翰的帶領下，未來勢將成為不容忽視的黃色閃電。

這個球季開始不久，在上周末對戰桃園永豐雲豹的比賽中，林韋翰繳出他在T1聯盟的首次大三元，也是第一位在SBL、CBA、T1都繳出大三元的球員。

Photo Credit: 中央社

林韋翰並沒有勁爆的體能，球風不同於國內一般後衛，他的球風不同於一般國內的後衛，是少數將傳球第一發揮到極致的後衛，當然，球隊需要他時也能供輸適當的進攻火力，將對手玩弄於傳球與出手之間。

林韋翰一直以來以偶像Chris Paul來勉勵自己持續精進，因此即便達到這樣的成就，自律的林韋翰現在仍會在時間允許時，在清晨五點進行個人訓練，不自滿於現狀，而是持續努力，相信籃球不會辜負流下的汗水。

大器晚成的魔術師，隨著年紀的增長，卻讓他的球技更加成熟，不僅是因為他打球不會依靠體能，更重要的是他付出的努力與堅持。和太陽隊的Chris Paul一樣，韋翰現在也正扮演著老大哥的角色，用自身的經驗，將年輕的球隊提升至另一個檔次，挑戰總冠軍。

本文經牛角戰術授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航