軍營與監獄：《規訓與懲罰》讓每個新訓阿兵哥心中都有一個小班長
我們想讓你知道的是
當兵時常常與同袍開玩笑：「頂著平頭穿著醜運動外套在這邊坐板凳的我們，跟坐牢有甚麼兩樣？」事實上還真有幾分相似，在傅柯的《規訓與懲罰》一書中，環形監獄之所以能有效管理與規訓囚犯，便是因為讓他們感覺到自己隨時有可能正在被「看著」，從而產生自我約束的效果，而教育班長，自然就成軍中的獄警了。
圓（環）形監獄的概念由傅柯（Michel Foucault）在《規訓與懲罰》一書中提出。想像一個形狀有點像羅馬競技場一樣的監獄，外圍是一個又一個無法彼此連通的牢房，每一間牢房都透明地面向環形監獄正中央的一座高塔。
這樣的監獄是一種全景敞視（panopticon）系統，中央高塔內的人可以看到每一間牢房內的人，每一位囚犯也因為認為隨時可能都在被監視而約束自己。
而本人身為義務役男，目前服役的營區雖然並非環形結構，班長卻能透過其他微觀的互動方式達成全景敞視系統帶來的效果。班長常言：「只要你想偷懶、想亂來，就記得你身後永遠有我。處處都有我！」而他有時也真的會突然出現在我們身後把我們「電飛」。
環形監獄之所以能有效管理與規訓囚犯，便是因為讓他們感覺到自己隨時有可能正在被看著。
傅柯在《規訓與懲罰》一書中提到：「因為永遠有人看著你， 因為感覺永遠被人看著，所以能夠使人保持紀律，永遠順服。」班長未必隨時都在，但我們在這特定的權力系統下受過訓練、接受懲罰、養成習慣，久了之後心中就會有一個小班長。
由身至心的軍中規訓
傅柯說首先被規訓的，是身體。
第一週的基本教練幾乎都在練習走路：向右轉、向後轉要怎麼轉；行軍時要怎麼樣前後對正、標齊旁邊的人的腳步；立正稍息時要多迅速、腳掌又要向外幾度。我們反覆練習，直到身體是柔順地一個口令一個動作。班長常言：「新兵訓練的第一步，是讓你們的身體反覆練習動作。不會，就練到會。」
身體馴服後，就輪到心理了。部隊整隊進餐廳之前，所有人要整齊地大喊「服從」。班長也說過他只有一個要求，就是要我們「聽話、服從」。乍聽之下是一個要求，其實是包山包海，所有的要求就是照做就對了。
而傅柯這本書叫《規訓與懲罰》，便揭示了懲罰之於規訓的重要性。11月3日那天班長突襲檢查每個人的棉被和蚊帳有沒有摺到合格，有四分之三的人都被懲罰要在午休時間拿棉被到一樓地板上摺棉被。
在那之後，儘管一次都沒有再檢查、登記過，但所有人的棉被都摺得跟豆腐一樣平整，因為大家一起床心裡就有一個小班長，告訴自己「偷懶的話班長就會出現，而我們可能又要用午休時間去一樓摺棉被」。
《規訓與懲罰》還提到一個重要的元素──權力。權力集中在管理者身上，而囚犯們的權力則被一間一間彼此不相連的牢房隔開。
我認為這部分上，現在的軍營和傅柯描寫的監獄就不太相同。現在的軍營訓員和訓員間能夠互相串通形成反抗的力量，例如一起騙班長沒有熱水，以延長洗澡時間。
訓員之於班長的權力關係也並非絕對弱勢，而有1985檢舉專線可以牽制軍中長官的權力，所以現在的部隊常有規訓失敗的個案，個體是有辦法選擇擺脫規訓的。
當然大部分的弟兄都還是多多少少會被規訓。明明已經放假了，卻在回到台北餐廳室內用餐時對我說：「進餐廳了，小帽記得拿掉。」更扯的是昨天在麥當勞吃早餐，店員叫67號的時候，我真的差一點就舉手答「有」了。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8