2023/01/02,
軍事

軍營與監獄：《規訓與懲罰》讓每個新訓阿兵哥心中都有一個小班長

軍營與監獄：《規訓與懲罰》讓每個新訓阿兵哥心中都有一個小班長
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

當兵時常常與同袍開玩笑：「頂著平頭穿著醜運動外套在這邊坐板凳的我們，跟坐牢有甚麼兩樣？」事實上還真有幾分相似，在傅柯的《規訓與懲罰》一書中，環形監獄之所以能有效管理與規訓囚犯，便是因為讓他們感覺到自己隨時有可能正在被「看著」，從而產生自我約束的效果，而教育班長，自然就成軍中的獄警了。

圓（環）形監獄的概念由傅柯（Michel Foucault）在《規訓與懲罰》一書中提出。想像一個形狀有點像羅馬競技場一樣的監獄，外圍是一個又一個無法彼此連通的牢房，每一間牢房都透明地面向環形監獄正中央的一座高塔。

這樣的監獄是一種全景敞視（panopticon）系統，中央高塔內的人可以看到每一間牢房內的人，每一位囚犯也因為認為隨時可能都在被監視而約束自己。

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Photo Credit: Friman CC By SA 3.0
「圓形監獄」作為當代權力機制：有效地鑄造人成為「柔順的身體」 古巴青年島特區新赫羅納監獄內部。

而本人身為義務役男，目前服役的營區雖然並非環形結構，班長卻能透過其他微觀的互動方式達成全景敞視系統帶來的效果。班長常言：「只要你想偷懶、想亂來，就記得你身後永遠有我。處處都有我！」而他有時也真的會突然出現在我們身後把我們「電飛」。

環形監獄之所以能有效管理與規訓囚犯，便是因為讓他們感覺到自己隨時有可能正在被看著。

傅柯在《規訓與懲罰》一書中提到：「因為永遠有人看著你， 因為感覺永遠被人看著，所以能夠使人保持紀律，永遠順服。」班長未必隨時都在，但我們在這特定的權力系統下受過訓練、接受懲罰、養成習慣，久了之後心中就會有一個小班長。

由身至心的軍中規訓

傅柯說首先被規訓的，是身體。

第一週的基本教練幾乎都在練習走路：向右轉、向後轉要怎麼轉；行軍時要怎麼樣前後對正、標齊旁邊的人的腳步；立正稍息時要多迅速、腳掌又要向外幾度。我們反覆練習，直到身體是柔順地一個口令一個動作。班長常言：「新兵訓練的第一步，是讓你們的身體反覆練習動作。不會，就練到會。」

身體馴服後，就輪到心理了。部隊整隊進餐廳之前，所有人要整齊地大喊「服從」。班長也說過他只有一個要求，就是要我們「聽話、服從」。乍聽之下是一個要求，其實是包山包海，所有的要求就是照做就對了。

而傅柯這本書叫《規訓與懲罰》，便揭示了懲罰之於規訓的重要性。11月3日那天班長突襲檢查每個人的棉被和蚊帳有沒有摺到合格，有四分之三的人都被懲罰要在午休時間拿棉被到一樓地板上摺棉被。

在那之後，儘管一次都沒有再檢查、登記過，但所有人的棉被都摺得跟豆腐一樣平整，因為大家一起床心裡就有一個小班長，告訴自己「偷懶的話班長就會出現，而我們可能又要用午休時間去一樓摺棉被」。

《規訓與懲罰》還提到一個重要的元素──權力。權力集中在管理者身上，而囚犯們的權力則被一間一間彼此不相連的牢房隔開。

我認為這部分上，現在的軍營和傅柯描寫的監獄就不太相同。現在的軍營訓員和訓員間能夠互相串通形成反抗的力量，例如一起騙班長沒有熱水，以延長洗澡時間。

訓員之於班長的權力關係也並非絕對弱勢，而有1985檢舉專線可以牽制軍中長官的權力，所以現在的部隊常有規訓失敗的個案，個體是有辦法選擇擺脫規訓的。

當然大部分的弟兄都還是多多少少會被規訓。明明已經放假了，卻在回到台北餐廳室內用餐時對我說：「進餐廳了，小帽記得拿掉。」更扯的是昨天在麥當勞吃早餐，店員叫67號的時候，我真的差一點就舉手答「有」了。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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