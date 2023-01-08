2023/01/08,
音樂

【專訪】Crispy脆樂團：愛終究要回歸到「自己」，這是《愛是我們必經的辛苦》教會我們的事

【專訪】Crispy脆樂團：愛終究要回歸到「自己」，這是《愛是我們必經的辛苦》教會我們的事
Photo Credit: 截圖自音音有代誌

我們想讓你知道的是

成軍12年的Crispy脆樂團，2022年推出了第四張全創作專輯《愛是我們必經的辛苦》。裡面的愛，不僅僅有我們直覺反應的「愛」別人，更包括世界的愛、家人的愛、自己的愛等「愛」的多重面向。透過本篇專訪，試圖更加理解這張專輯的創作理念，以及什麼是「愛」。

文：音音有代誌｜K編

成軍12年的Crispy脆樂團，今（2022）年推出了第四張全創作專輯《愛是我們必經的辛苦》。裡面的愛，不僅僅有我們直覺反應的「愛」別人，更包括世界的愛、家人的愛、自己的愛等「愛」的多重面向。

愛是我們必經的辛苦，愛自己其實是能量源頭？

專輯裡首先映入眼簾的，是與專輯同名的歌曲〈愛是我們必經的辛苦〉與〈相愛就是說了一百次對不起〉，也是最先推出MV的新專輯歌曲。

在這兩首歌當中，不僅用了男女視角闡述關於愛的課題，更以宛如文言文 vs. 白話文、理論 vs. 實際應用的方式，先從愛情為什麼辛苦、有哪些辛苦的樣貌出發；再把概念化為行動，講出口中的那句「對不起」與「沒關係」。

主唱Skippy說，雖然MV用了男女視角去描繪，但其實，這兩首歌也探討了許多「愛自己的面向」：「愛自己是一個很重要的一個能量源頭，只有能夠真心的愛上自己，才有辦法有更多的力量去愛別人、去包容這個世界所有不美好的地方。」

亦如〈愛是我們必經的辛苦〉歌詞中的：

你愛上了星星
愛上他，卻沒愛上自己
迷路當作練習

我們一定都曾迫切的想在愛的關係裡渴求幸福與完整，但其實，我們都會想太多、喜歡皺眉頭；喜歡自由帶來的感受、都需要屬於彼此的空間，然後，在無限爭執、憤恨、孤獨又難受的夜晚後才發現——原來再多的淚水都無法將自己全然變成對方。

因此，愛終究要回歸到「自己」，先完整了自己，才有兩人世界完整的可能。我想，也是脆樂團《愛是我們必經的辛苦》這張專輯中，教會我們的事。

關於愛自己的方式

不過，談到愛自己，究竟，有什麼好好愛自己的方式？

「先接受自己不完美的地方。」自我鞭策相當嚴苛的Skippy，與眾多完美主義者有著類似處境：當自己做的不好的時候，另一個面向的「我」就會跑出來，嚴苛地審視自己能做的更加完美之處。

所以，學習放下或許是每個「渴望完美」個體的解放，解放過後，我們才能試著以寬容作為開端，敞開愛自己的大門。

而丁丁則給出了富有親和力的回答：「愛自己就是要先讓自己的身心靈都先整頓好，例如Do whatever i want。」（笑）好好睡覺、好好吃東西、好好耍廢，乍看之下雖然是休閒的一環，卻是每個人生命中常常忽略、卻又不可或缺的能量來源。

希望看到這句話的大家，在忙碌的生活中，記得Do whatever you want，把休息視為必要的療癒與調劑，才能在未來再次向前奔跑時既有充分的力量，又不會傷痕累累。

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Photo Credit: Crispy脆樂團

Fiirst Impression的重要性 x 專輯的吸睛封面

講完了「愛」——這個每個人一生必經的辛苦過程，也讓我們好奇，脆樂團到了第四張創作專輯，有沒有哪些製作專輯背後不為人知的必經辛苦？

兩人說，做專輯本來就會蠻辛苦，好比這次超緊湊的製作過程，由於他們這次在一個半月（六、七週）的內，就一口氣把《愛是我們必經的辛苦》這張專輯孕育完成，在行程緊湊的種種壓力之下，許多東西像是「激盪」而來。

不過，在這樣的過程中，也意外地讓Skippy看見了「First Impression」的重要性。縱使沒有太多時間想出附屬在邏輯之下的結論，但正因為如此，能使歌曲在演唱過程中增添幾分自由、可以坦率地表達出心中所想，使聲音自然而然成為說故事的管道！

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Photo Credit: Crispy脆樂團

最後，完成一張專輯，「封面設計」也是必須。

面對以「愛」為題的專輯，在設計初期，兩人提出了：「有什麼東西可以代表『愛』來做連結？可以是拉伸、或者是扭曲」的構想，因此，設計師盧翊軒、田修銓就將照片與人臉「扭曲」變成了主要設計元素，同時擁有：「雖然形狀會改變，但我們還是沒有變」這個與愛有關的涵義，更呼應到了整張專輯以「愛」為主軸的概念。

特別的是，除了專輯封面具有特別的涵義之外，專輯打開之後還會發現：為了要讓大家感受到衝擊感，裡面手寫了一百次對不起。當然，衝擊感用說的不準，大家實際去買了就知道。

看完了脆樂團新專輯的介紹之後，大家有沒有更喜歡他們，迫不及待想無限循環這張專輯的曲目、或去聽明年一月的專場呢？

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Photo Credit: Crispy脆樂團

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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