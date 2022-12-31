【圖輯】斯里蘭卡癌症患者與死神拔河，經濟崩潰、藥物短缺令病人命懸一線

在斯里蘭卡小鎮馬哈拉加馬（Maharagama），庫馬拉辛格（riyanta Kumarasinghe）用兩塊餅乾和一小杯茶作為早餐，隨後是服用一連串的抗癌藥物。

這位32歲的農民在2021年診斷出肺癌，並於2022年開始接受治療，當時斯里蘭卡經濟正直線下滑。

庫馬拉辛格的早餐｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於嚴重的燃料短缺和持續數週的動盪，庫馬拉辛格表示，他無法跨越155公里的距離，到可倫坡郊區的癌症醫院進行治療。

「如果我能在六月到八月得到適當的治療，我很有可能減少肺癌的發病率。但實際上我缺乏治療，可能就是癌細胞增長的原因。」

斯里蘭卡最大的醫生工會一名代表表示，全國各地的醫院都在努力應對嚴重的藥品短缺問題，在過去的八個月裡，藥品短缺問題進一步惡化。

庫馬拉辛格｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「所有醫院都面臨著物資短缺的問題。即使是像撲熱息痛、維生素C和生理鹽水這樣的基本物質，也很難提供給門診服務。」醫務人員協會發言人拉特納辛馬（Vasan Ratnasingam）說，像癌症和眼科醫院這樣的專科醫院是靠捐款運轉的。

由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情導致旅遊業和匯款收入減少，加上不合時宜的減稅措施，斯里蘭卡在2022年初陷入危機，原因是外匯儲備枯竭，導致美元短缺，無法支付燃料、食品、烹飪燃氣和藥品的費用。

貨幣貶值和創紀錄的通貨膨脹，已經把像庫馬拉辛格這樣的中產階級家庭推到了懸崖邊緣，因為他們急於應付更高的生活成本。但這個家庭還有另一個危機要應對。



Photo Credit: Reuters / 達志影像

庫馬拉辛格的妻子說，醫生現在擔心癌細胞已經擴散到他的頸部和脊柱。這對夫婦正在等待核磁共振掃描的結果，這將決定未來的治療方式，並已暫時搬到庫馬拉辛格的姑姑家，離醫院比較近。

庫馬拉辛格表示，除了通膨之外，去（2021）年實施的化肥禁令也對他的收入造成了嚴重打擊。該禁令後來得到了解除，但導致化肥價格從此前的每袋約1600盧比，飆升至約3萬斯里蘭卡盧比（約82.64美元）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

他說：「每個月我需要大約7萬盧比的開支，但是很難支付這筆費用。」

「醫院沒有藥品，所以必須從藥店購買。每一種藥物都超過1000盧比。我盡力了，但這真的很困難。」

幾十年來，斯里蘭卡人一直受益於全民公共醫療體系，該體系為包括嚴重疾病藥物在內的治療提供補貼。

但外匯短缺限制了藥品進口，醫院可用於提供醫療服務的公共資金也有限，這些都阻礙了醫療服務的發展。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremasinghe）已承諾恢復經濟穩定，但也警告改革將是痛苦的。今年9月，該國與國際貨幣基金組織（IMF）達成了一項29億美元救助資金的初步協定，但必須將其巨額債務負擔放在一個可持續的計畫上，然後才能開始運作。

對許多人來說，經濟壓力仍然是極其巨大。

27歲的席拉克薩納（Sathiyaraj Silaksana）去醫院探望患有白血病的5歲兒子。「由於斯里蘭卡目前的危機，我們在運輸和食品方面面臨嚴重問題」，席拉克薩納正懷著第二個孩子。

我別無選擇，只能為我兒子的需求買單。我丈夫是個建築工人。為了支付這些費用，我們典當了珠寶。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航