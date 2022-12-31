黎智英國安法案：中國人大常委會釋法，外國律師能否參與國安案件由香港特首決定
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中國人大常委為《香港國安法》釋法，決定將外國律師能否在國安案件出庭問題交由特首處理。香港特首李家超是針對香港終審法院此前駁回港府律政司的上訴申請，維持允許壹傳媒集團創辦人黎智英聘用英國御用大律師在其國安案中出庭，而向北京提出首次《香港國安法》釋法。
中國全國人民代表大會常務委員會就香港特首李家超提請為《香港國安法》釋法一事通過決定，將外國律師能否在國安案件出庭問題交由特首處理。
李家超是針對香港終審法院此前駁回港府律政司的上訴申請，維持允許壹傳媒集團創辦人黎智英聘用英國蒂莫·歐文御用大律師（Tim Owen KC）在其「串謀勾結外國勢力危害國家安全」案中出庭，而向北京提出首次《香港國安法》釋法。
全國人大常委會最新一次會議星期五（12月30日）閉幕時通過的決定指出，法院應向行政長官確認。
特區高等法院原已凖備開審黎智英「勾結」案，日前已因特首提請釋法而決定押後至2023年9月25日再審。
這次《香港國安法》釋法議案原本未被12月9日舉行的全國人大委員長會議列入本次常委會會議議程，但27日會議開幕之際，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍就釋法案作說明報告，常委會繼而起草釋法案文。
李家超11月28日提出釋法請求時稱，釋法議題是：「根據《香港國安法》的立法原意和目的，沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作？」
最終，全國人大常委會針對《香港國安法》第14條與47條作出解釋，前者涉及由行政長官主持的香港特區維護國家安全委員會職責範圍，後者涉及行政長官能向法院發出證明書，以認定法院在審判之行為是否涉及國家安全，或有關證據是否涉及國家秘密。
釋法公告說：「不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師是否可以擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人的問題，屬於《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第47條所規定的需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書。」
「如香港特別行政區法院沒有向行政長官提出並取得行政長官就該等問題發出的證明書，香港特別行政區維護國家安全委員會應當根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第14條的規定履行法定職責，對該等情況和問題作出相關判斷和決定。」
李家超在釋法內容公布之際發表聲明說：「香港國安委和特區政府會全力落實釋法內容中所說明的責任，尤其是香港國安委會就『在香港沒有全面執業資格的海外律師參與國家安全案件』是否涉及國家安全的問題以及應當採取何種政策作出判斷和決定。」
「特區政府會落實香港國安委就有關問題作出判斷和決定，並積極考慮就《法律執業者條例》提出修訂。」
李家超的聲明並未提及他會否召開香港國安委會議，專門裁奪黎智英案聘用歐文御用大律師一事。
美國華人法律學者創辦的網站「全國人大觀察」（NPC Observer）創辦人兼主編，耶魯大學法學院蔡中曾中國中心研究員魏常昊法律博士稍早前對《BBC中文》介紹說，自現行中國《憲法》於1982年12月通過施行以來，全國人大常委會先後作出17件釋法，而這並未包括這六次涉港釋法。
換言之，自1982年版《憲法》實施以來，全國人大常委會合共釋法23次，當中近30%釋法案與香港有關。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
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