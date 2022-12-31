英法憂中國疫情不透明將設入境管制，WHO會中國官員要求共享資訊

法國下令管制中國入境旅客，盼申根區協調跟進

（中央社）繼義大利和西班牙後，法國也決定對中國暴增的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染潮祭出對策。政府昨（30）日新聞稿指出，從中國入境旅客須在登機前出示病毒陰性證明、落地實施隨機篩檢，也正協調歐洲同步措施。

中國26日深夜宣布COVID-19降為乙類傳染病等級，明（2023）年1月8日起正式解封，國門大開，恢復中國公民出境旅遊，然而此舉卻引起法國在內的國家擔憂。

歐盟過去幾天密切磋商，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）29日才表示，目前在歐盟範圍內對來自中國的旅客實施強制採檢「不合理」，稱歐盟民眾的免疫力高於中國「正在流行的變異株或後來取代它的變異株」。

由於無法立即達成共識，法國政府昨日晚間宣布，自明年1月1日起，將對由中國入境的旅客實施3大強制措施。

內容包括無論直飛或轉機，中國出境旅客登機前須出示48小時內的PCR或抗原檢測陰性證明。但由於時間緊迫，48小時內的病毒陰性證明有緩衝期，將在元旦「後幾天」實施。

另外兩項則將於元旦立即上路：來自中國的旅客將在入境法國時進行「隨機」篩檢，並進行病毒基因組定序以便追蹤；中法直飛班機上強制配戴口罩。但新聞稿並未指出「隨機」的人數，陽性者將隔離。

進一步的執行細節將於明後天宣布，並將通知歐盟執委會與歐盟成員國。法國同時建議國民「延後前往中國的非必要行程」。

交通部長波恩（Clement Beaune）在推特（Twitter）上表示：「正進行歐洲層級的措施協調，以更好地保護法國與歐洲公民。」

#COVID19 | Une coordination européenne de ces mesures est en cours pour protéger au mieux les citoyens français et européens 🇫🇷🇪🇺@FrcsBraun @LaurenceBoone @gouvernementFR — Clement Beaune (@CBeaune) December 30, 2022

在中國COVID染疫人數爆炸性增長、深陷全球最大感染潮之際，觀光大軍卻即將出動，許多國家都呈現警戒狀態，深怕來自中國的旅客帶來更多病例，甚至引發病毒變異。

歐盟成員國中，目前法國、義大利與西班牙已宣布將對自中國入境旅客實施防疫管制，要求必須檢測呈陰性反應或完全接種疫苗的證明。

專家：中國疫情資訊不透明、可信度低，因此強制採檢有必要性

不少專家表示，中國接種疫苗比例低，是感染與病毒變異的溫床，且資訊不透明、數據可信度低，因此針對中國入境遊客進行核酸檢測（PCR）有其重要性，為解決北京當局疫情資訊延遲的方法之一。

法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）前負責人、病毒學家布萊蕭（Christian Bréchot）29日接受《巴黎人報》（Le Parisien）與《BFM電視台》（BFM TV）訪問時表示，中國過去3到4週內突然至少有2.5億人感染，「中國情況打亂了全球平衡，完全改變了局面。若中國人湧向國外，恐怕出現新群聚疫情和變異株。」

現為連結國際70間科學研究室「全球病毒網絡」（GVN）執行長的布萊蕭呼籲法國盡可能的準備與監控，尤其因為「中國政府並不透明」且「未提供任何資訊」。

日內瓦大學全球衛生研究所所長、法籍流行病學家法拉歐（Antoine Flahault）向《法新社》說：「若我們成功對來自中國的任何旅客身上鑑定出的所有病毒進行採樣和定序，就幾乎能在新變異株出現並在當地傳播時馬上得知。」

法國里昂大學病毒學教授利納（Bruno Lina）則向《十字架日報》（La Croix）分析，有鑒於病毒傳播密度，以及相對增加的變異風險，中國恐成為病毒潛藏的溫床」，同時強調申根區應同步，否則效果會大打折扣。

繼法國之後，英國政府宣布明年1月5日起對中國旅客實施強制採檢、入境需持陰性證明

英國政府昨日晚間正式宣布，明年1月5日起，擬自中國入境英格蘭的旅客都必須在出發前取得COVID-19檢測陰性證明，並在抵達英格蘭時接受抽樣採檢。

政府聲明僅提到英格蘭的原因之一是，目前僅首都倫敦所在的英格蘭地區與中國之間有直飛班機。英國衛生部、交通部、健康安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）透過聯合發布的新聞稿表示，正與蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭政府協調，以利儘快在全英國境內落實新的邊境管制措施。

新聞稿提到，特別針對自中國入境旅客發布新邊境管制措施的原因是「中國分享的公衛資訊不夠詳盡」。

不過，英國政府同時強調，將滾動式檢討相關政策。英國正與中國協調下一步，一旦中方分享疫情相關資料數據的情況獲改善、透明度提升，30日宣布的一系列「暫時性預防措施」將被重新檢視。

根據新聞稿，相關措施的目標是強化英國監測可能源自中國、感染力可能較強的新病毒變異株的能力。

中國明年1月8日邊境解封。根據英方新政策，擬自中國入境英格蘭的旅客必須在離開中國前取得COVID-19陰性證明，且採檢時間不得超過預定離境的前兩天。各航空公司依規定必須確認所有自中國起飛的旅客都備妥COVID-19陰性證明，否則可拒絕允許登機。

此外，明年1月8日起，UKHSA將對自中國入境的旅客實施抽樣採檢，檢測結果為陽性的檢體將被送往實驗室進行基因定序。

英國政府指出，從已知基因組研判，在中國境內傳播的病毒變異株與可見於英國和歐洲其他地方的變異株是相同的。不過，雖然目前沒有資料顯示出現過去未曾發現、或高風險的新變異株，新的監測措施將有助及時發現、及早應對。

UKHSA首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，既有證據顯示，中國近期確診數飆升的主要原因為當地民眾自然形成的免疫力偏低、疫苗（含加強劑）接種率偏低，而不是出現新的變異株。