2022/12/31,
美加

美國國會公開川普6年納稅申報表：長年申報巨額虧損以減稅，任內出售資產賺取約3000萬美元

美國國會公開川普6年納稅申報表：長年申報巨額虧損以減稅，任內出售資產賺取約3000萬美元
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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稅務資料摘要顯示，川普大多宣稱存有巨額年度虧損。然而，川普在總統任期的2018和2019年支付110萬美元聯邦稅款前，出售資產賺取約3000萬美元。他在2017年僅繳稅750美元，在2020年因虧損擴大而未繳付任何稅金。

（中央社）前美國總統川普（Donald Trump）為競選2024年白宮大位預作準備之際，國會議員昨（30）日將川普的納稅申報表公諸於世。

《法新社》報導，這位共和黨領導人在2017至2021年總統任期後競選連任失利，他打破傳統拒絕公開財務紀錄，引發外界對這些紀錄可能包含的內容產生諸多揣測。

美國聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）於本月稍早時公布川普於2015至2020年的6年納稅申報資料摘要，作為調查這位總統審計計畫的一部分。

這些文件顯示，川普未接受國稅局（IRS）審計查帳，儘管獲利數以百萬計美元，但因申報巨額商業虧損，以致繳納很少稅款。

川普在對《CBS News》的書面聲明中指出：「『川普』納稅申報表再次顯示我有多麼成功自豪，以及我如何能夠使用折舊和其他各種稅收減免來創造數以千計的就業機會和宏偉的建築及企業。」

眾院歲計委員會20日表決將公開川普2015至2020年間所有稅務資料，讓民主黨與川普之間長達4年對抗告一段落。

稅務資料摘要顯示，這位76歲的億萬富豪大多宣稱存有巨額年度虧損。

川普在總統任期的2018和2019年支付110萬美元聯邦稅款前，出售資產賺取約3000萬美元。

他在2017年僅繳稅750美元，在2020年因虧損擴大而未繳付任何稅金。

這份報告也顯示，川普在2015年納稅申報表中申報結轉1.05億美元營業凈虧損、2016年7300萬美元、2017年4500萬美元及2018年2300萬美元，以降低其稅負。

《紐約時報》2020年報導，川普申報重大虧損後，15年來有10年未支付任何所得稅。

另一份國會針對國稅局強制性總統審計計畫的報告顯示，國稅局在川普擔任總統多數期間未執行這項工作。

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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺


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