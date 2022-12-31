2022/12/31,
印太

【東南亞週報】緬軍軍政府法庭判翁山蘇姬總刑期達33年｜泰總理帕拉育加入新黨尋求連任｜越印領袖會談完成南海專屬經濟區談判

【東南亞週報】緬軍軍政府法庭判翁山蘇姬總刑期達33年｜泰總理帕拉育加入新黨尋求連任｜越印領袖會談完成南海專屬經濟區談判
2022年12月19日，緬甸民眾聚集在緬甸駐曼谷大使館外，要求軍政府釋放翁山蘇姬。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

經過18個月審理，緬甸軍政府法庭12月30日對該國前民選政府領袖翁山蘇姬被控的其餘5項罪名做出最終判決，軍政府法庭裁定再判處翁山蘇姬7年徒刑，使其面臨共33年的監禁。 泰國將於2023年舉行大選，現任總理帕拉育在12月23日宣布將尋求連任，新成立的「泰國民族團結黨」（United Thai Nation Party, UTN）已提出支持帕拉育為下一屆選舉的總理候選人。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第203期，為讀者挑選2022年12月24日至12月30日期間，有關緬甸、泰國、印尼、越南、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

緬甸｜軍政府法庭再判翁山蘇姬7年 總刑期達33年

經過18個月審理，緬甸軍政府法庭12月30日對該國前民選政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被控的其餘5項罪名做出最終判決，軍政府法庭裁定再判處翁山蘇姬7年徒刑，使其面臨共33年的監禁。

緬甸軍政府自2021年2月推翻翁山蘇姬政府以來，一直軟禁翁山蘇姬，截至目前，77歲的前領袖已因19項包括貪腐、非法進口對講機、違反「政府機密法」（Official Secrets Act）等指控，被判處總計33年的徒刑。

根據消息人士表示，翁山蘇姬否認對她的所有指控。她的律師也指出，所有的指控均具政治動機。

聯合國安全理事會12月21日通過決議案，要求緬甸軍政府釋放翁山蘇姬並結束境內暴力衝突。這是安理會自軍方政變以來，首次針對緬甸通過的決議案。緬甸軍政府則是批評安理會此決議實為破壞緬甸的國家穩定。

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Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒
圖為2021年5月2日，在台的緬甸僑民與民間團體，在台北舉行「全球緬甸春季革命大遊行」，呼籲國際社會制裁緬甸軍政府。

泰國｜帕拉育尋求連任 加入新黨競逐下一屆大選

泰國將於2023年舉行大選，現任總理帕拉育在12月23日宣布將尋求連任，新成立的「泰國民族團結黨」（United Thai Nation Party, UTN）已提出支持帕拉育為下一屆選舉的總理候選人。事實上，在此消息發布之前，帕拉育是否會改換政黨以尋求連任一事，為一大選前焦點，因為帕拉育目前所屬政黨「人民力量黨」（PPRP）大部分成員更支持普拉威（Prawit Wongsuwon）成為該黨總理候選人。

PPRP最終也宣布，推派其黨魁普拉威競逐下一屆大選之總理候選人。普拉威是帕拉育的副手，兩者都曾任陸軍總司令，並在過去幾十年來，政治命運一直交織在一起。帕拉育表示，儘管他們政治路線不同，但兩人關係依舊堅固。

帕拉育的支持者對於他加入新黨UTN的決定表示歡迎，更有支持者呼籲UTN應與PPRP在下一屆大選中聯手合作，以免反對陣營，如為泰黨（Pheu Thai）勝選。UTN在確認其總理候選人為帕拉育之後，更宣布該黨期望在下一屆大選中贏下大約100國會議席。隨著帕拉育加入該新黨，大約40名來自其他政黨的現任及前任國會議員，亦表達加入UTN的意願，大幅增加該黨的實力。

儘管如此，根據泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration, NIDA）的民調顯示，前總理暨億萬富豪戴克辛的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）仍為下任總理首選，其支持率超越帕拉育兩倍之多。政黨支持率方面，貝東丹所屬政黨為泰黨及前進黨（Move Forward Party）兩者支持率總和已接近60%，遠超過帕拉育所屬政黨UTN（6.95%）。

泰國總理否認會解散國會
Photo Credit: 中央社
泰國總理帕拉育

印尼&越南｜越印領袖會談 完成南海專屬經濟區談判

越南國家主席阮春福12月21至23日應印尼總統佐科威邀請出訪印尼，雙邊會晤後宣布，完成南海專屬經濟區（EEZ）的劃界談判。

印尼和越南在位於南海的納吐納群島（Natuna Islands）周圍海域，存在專屬經濟區範圍重疊的爭議。兩國曾於2003年簽署大陸棚界限的協議，但對於專屬經濟區的談判始終未定案，並多次在護漁議題上發生衝突。在阮春福和佐科威的會談後，兩國宣布已完成進行12年之久的專屬經濟區的劃界談判，並強調協議內容遵守國際法以及1982年的聯合國海洋法公約（UNCLOS）。根據外交家雜誌（The Diplomat）評論，面對中國近年在南海的日益頻繁的主權聲索行為，越印的協議可視為兩國統一陣線的表現。

此外，印越在今年前11個月，雙邊貿易總額近120億美元，為歷史新高。此次領袖會談更設下在2028年雙邊經貿總額突破150億美元大關的目標。阮春福表示，希望印尼進一步移除貿易障礙，讓越南食品能出口到印尼；也希望加速兩國企業的在數位經濟、數位轉型、再生能源等方面的投資。此外，兩國也重申持續在國防安全、旅遊與教育等層面進行交流合作。越印兩國在2013年成為戰略夥伴，此次會晤亦洽談了2024至2028年的戰略夥伴行動計劃

越南｜越胡志明市捷運測試 預計2023年第四季營運

胡志明市第一條捷運一號線已在本月進行第一次測試，據當局表示，目前工程完成度93%，最快將在2023年第四季投入營運。

胡志明都市鐵路管理委員會（MAUR）發言人表示，捷運一號線工程已完成93%，在本月已於守德市（Thủ ĐứcCity）的9公里長高架段進行第一次測試，規劃在2023年初進行全線測試，並預期將在明年第四季正式營運。

一號線工程由日商日立（Hitachi）承包，將連結胡志明市第一郡的濱城（Bến Thành）到第九郡的仙泉（Suối Tiên），全長約19.7公里，共有14個車站，造價超過18.9億美金（約新台幣558億元）。全線共有17輛日本製列車，可承載930名乘客。5月時，17輛列車已全數從日本送達；並從8月開始對車輛進行測試。一號線工程面臨多次延宕，原訂2008年動工，因場址清理問題直至2012年才正式開始。預計在2021至2022年間完工的目標，中間又遇新冠肺炎疫情影響而推遲。

目前胡志明市規劃建造8條捷運線，總長220公里。捷運二號線原定於2022年開始動工，但因當局和工程顧問公司對展延契約條款未能達成共識而解約，在6月宣布工程將延至2025年才開始動工、2030年完工。未來二號線將連結第一郡的濱城（Bến Thành）和第十二郡的譚良（Tham Lương），全長11公里。

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Photo Credit：Nima Farid, CC0, via Wikimedia Commons
胡志明市捷運線預定圖

新加坡｜星副總理王瑞杰與中國務院副總理韓正通話


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