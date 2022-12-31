北韓今早再發射3枚短程彈道飛彈，近三個月頻率之高前所未見
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日本防衛省相關人士說，北韓今天試射可能是不滿韓國國防部12月30日公布實施使用固態燃料的火箭試驗，防衛省將持續保持警戒。防衛省等單位表示，今天是北韓今（2022）年第37次試射彈道飛彈等物體，特別是從9月下旬到11月間就試射16次，頻率之高前所未見。
北韓今早再射3枚短程彈道飛彈，創下2022年試射數量新高
（中央社）韓國軍方表示，北韓今（31）日向朝鮮半島以東海域發射3枚短程彈道飛彈。《韓聯社》報導，就算不包含今天試射的3枚飛彈，北韓今年早已發射約70枚彈道飛彈，其中約8枚是洲際彈道飛彈。
《路透社》報導，這是北韓今（2022）年數量空前飛彈測試的最新一起試射，在外界推測北韓可能將第7度測試核武時，平壤當局持續發展武器。
韓國合同參謀本部表示，這3枚短程彈道飛彈是在當地時間上午8時左右從北韓首都平壤南方的黃海北道（North Hwanghae Province）射出。
《法新社》報導，韓國合同參謀本部說：「我們的軍隊維持全面戒備狀態，同時與美國密切合作，並加強監控與警戒。」
日本海上保安廳表示，北韓發射的可能是彈道飛彈，並通知可能有第2次試射。《日本放送協會》（NHK）報導，北韓第2枚飛彈似乎已落在日本專屬經濟區外。
美國表示，北韓最新試射的彈道飛彈，沒有對美國人員、領土或華府盟友構成立即威脅。
美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）在聲明中說，美國對防衛韓國與日本的承諾依舊「堅若磐石」，又說北韓試射的舉動凸顯其大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫會有破壞穩定的影響。
韓國國防部昨（30）日宣布，軍方已成功試射一枚固態燃料火箭。由於這次試射沒有預先宣布，一度引起民眾恐慌，懷疑是出現不明飛行物（UFO），或是北韓發射飛彈。
5架北韓無人機26日越界飛入韓國，促使韓國軍方出動戰機與攻擊直升機因應，試圖擊落這些無人機，這是自2017年以來首度有北韓無人機越境。
韓國總統尹錫悅的保守派政府5月上任，矢言將對北韓採取更強硬立場後，北韓與美國盟友韓國的關係變得更加緊繃。
《韓國聯合新聞通訊社》（Yonhap）報導，在北韓今天發射飛彈之前，北韓今年早已發射約70枚彈道飛彈，其中大約8枚是洲際彈道飛彈（ICBM）。
《北韓中央通信社》（KCNA）尚未提及發射飛彈的消息，但今天報導領導人金正恩昨天主持政黨會議，以決定2023年的政策與戰略。
彈道飛彈推估全落日本專屬經濟區外，日本首相岸田文雄已因應情勢做好準備
日本政府防衛省表示，北韓今天上午試射3枚彈道飛彈，推估全數掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。這是北韓繼12月23日後再度試射彈道飛彈，防衛省持續警戒。
《日本放送協會》（NHK）報導，日本首相岸田文雄已指示相關部會全力蒐集情報及分析、提供民眾迅速且正確的資訊，及採取萬全態勢為難料事態預先做好準備。
日本政府已在首相官邸危機管理中心所設置的官邸對策室中，召集由相關部會負責人為成員的緊急小組，負責蒐集情報及確認是否造成危害等工作。
根據目前所知，北韓這3枚彈道飛彈最高飛行高度約100公里、飛行距離約350公里，推估掉落在朝鮮半島東岸附近的日本EEZ外側日本海。日方目前未接獲有船舶或航機遭受波及。
防衛省相關人士說，北韓今天試射可能是不滿韓國國防部12月30日公布實施使用固態燃料的火箭試驗，防衛省將持續保持警戒。
防衛省等單位表示，今天是北韓今年第37次試射彈道飛彈等物體，特別是從9月下旬到11月間就試射16次，頻率之高前所未見。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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