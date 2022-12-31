東非乾旱導致肯亞紅茶出口量大跌，全球熱門產茶區生產外銷量多下滑

文：Taylor Mei

東非面臨40年以來最嚴重的乾旱，連帶造成肯亞紅茶對外出口量在5年內首度出現衰退，不僅對買家的供應速度放緩，在未來茶葉的採收上也受到了莫大的阻礙。

乾旱來敲門，肯亞茶葉價格再往下

雖肯亞農業部於去（2021）年將所有肯亞茶葉發展機構（KTDA）茶葉拍賣最低價，設為每公斤2.43美金以確保茶農有穩定的收入，但此價格限制卻在今（2022）年被不斷打破底線。

根據非洲媒體《allAfrica》報導，先前在肯亞第2大都市蒙巴薩（Mombasa）的拍賣交易場上，茶葉的價格再度下探，從上週每公斤平均2.32美金跌至2.22美金（約新台幣68元），價格直逼底價。

東非茶葉貿易協會（EATTA）管理部組長馬蒂寶（Edward Mudibo）表示：「肯亞的茶葉市場佔了東非的60％，接下來才是烏干達、盧安達、蒲隆地和坦尚尼亞。」並指出，第39期收成的40.7萬公斤少於第38期的原因，是肯亞持續性的乾旱。

肯亞的茶業：40％大規模，60％小規模

肯亞製茶產業主要分為40％的大型栽種與60％的小規模種植，但即使肯亞為東非產茶量大的國家，不少肯亞的茶農還是無法靠種茶維持生計，因多數大型企業可透過大宗採購的方式，來壓低購入時的價格。此外，茶園使用童工的案例在當地也層出不窮。

肯亞製茶葉的生產方法多為全株採收後絞碎（Crush Tear Curl，CTC），以符合印度、英國及北美等主要紅茶市場，但也有少數較高品質的肯亞茶葉，則是使用傳統「一心二葉」的採摘方法，以保持茶葉的品質。

全球熱門產茶區生產外銷量多下滑