北一女樂儀旗隊代表台灣登美國玫瑰花車遊行，暌違18年返美首演驚艷全場
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表演結束後，樂隊隊長歐爰妧被問及堅持下去的動力時表示：「我在一旁準備進場的時候，看到看台上有台灣國旗，差點哭出來。能夠代表台灣，站在美國表演真的非常感動，這就是支撐我們的信念。我們帶著教練的努力、學姐的期待才能站在這邊。」
（中央社）「歡迎來自台灣的北一女中！」大會司儀介紹時，僑胞、親友團高舉國旗，為北一女樂儀旗隊暌違18年美國演出助陣。樂隊隊長歐爰妧說：「看到國旗差點哭出來。」
北一女樂儀旗隊學生127人昨（30）日在洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）社區大學的運動場上，與來自日本、墨西哥與美國本地的數支行進樂隊輪番上陣，向數千名觀眾施展平時苦練的成果。
北一女這支隊伍以高二生為主，今（2022）年6月接下訪美任務之後，經過暑期集訓、開學移地訓練，培養體力、耐力與個人技巧之外還要兼顧課業。
光把將近2公斤的木槍拋上3層樓高度還要順利接住，學生的手都已經傷痕累累。一名家長說：「小小一個高中生會做的事比大人還多。」
昨日這場行進樂隊的嘉年華會（Bandfest）是玫瑰花車遊行（Rose Parade）系列活動，來自全美及世界各地的樂隊在美式足球場上輪番演出。
大會司儀播報，來自台灣的北一女中準備登場，台下一群穿著綠色制服的年長校友瘋狂尖叫。
白髮白鬍子的大會主持人說：「北一女上次在這裡演出是2004年12月，當時我就站在這裡，我跟已故的傳奇鼓手雷莫・貝利（Remo Belli）互相對看，不敢相信我們看到了什麼。後來我們每次見面，我們都會聊到這支隊伍。這就是北一女給我們留下的深刻印象。」
主持人向買票進場的數千名觀眾介紹，北一女4年前就已受邀，但中間經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情與旅行限制，突破萬難終於在今年成行。他講了2次「各位先生女士，你們要大飽眼福了。」
高中生「小綠綠」還沒登場，看台上穿著綠色制服的校友學姐們已經大喊校呼「唯天為大，如日方中，英姿煥發，北一女中」，又喊「學妹不要怕，學姐在這裡。」
這所創立於日治時代的女子高中，這次代表台灣參加美國元旦盛會玫瑰花車遊行，看台上校友、親友與僑胞各自準備了中華民國國旗，與場中掌旗官手中總統蔡英文親授的國旗相互輝映。
表演結束剛離場，樂隊隊長歐爰妧接受《中央社》訪問時，難掩心中的激動。記者問她，練習這麼辛苦，讓每個人堅持下去的動力是什麼？
歐爰妧回答：「我在一旁準備進場的時候，看到看台上有台灣國旗，差點哭出來。能夠代表台灣，站在美國表演真的非常感動，這就是支撐我們的信念。我們帶著教練的努力、學姐的期待才能站在這邊。」
負責高難度拋槍動作的儀隊陳宜阡對今天的表現很滿意。她說無論是樂隊吹奏、旗隊舞蹈都很到位，所有人表現都比想像中更好，她說從暑假訓練、開學一路到今天，每個人努力都完全發揮，真的非常感動。
看台上，遠從台灣而來的家長更是感到驕傲。旗隊劉宗妍的母親劉郁姿向《中央社》記者形容，女兒為了這次演出是「拚盡了全力，比準備任何考試都認真。」她舉例女兒昨天過生日，許第一個生日願望竟然是「希望今天演出天氣很好」，可見對這次演出的重視。
樂隊駱俠安的母親宋全娟說，練習過程非常辛苦，花了非常多的時間，但是「為了代表台灣」學生們用盡全力，同學之間建立起一種很強的革命情感。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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