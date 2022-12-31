2022/12/31,
訃聞

美國新聞女性先鋒芭芭拉華特斯享耆壽93歲，縱橫電視圈半世紀以犀利風格聞名

美國新聞女性先鋒芭芭拉華特斯享耆壽93歲，縱橫電視圈半世紀以犀利風格聞名
Photo Credit：AP / 達志影像

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高齡93歲的美國電視新聞先驅芭芭拉華特斯（Barbara Walters）逝世，她打破性別壁壘，成為NBC節目「今日」（Today）第一位女性共同主持人及晚間新聞主播。華特斯一生有超過50年在攝影機鏡頭前度過，在一對一專訪中，她總是能溫和卻堅定地挖掘電影明星、國家領袖和其他名人的私生活及情感狀態，並以此聞名。

（中央社）高齡93歲的美國電視新聞先驅芭芭拉華特斯（Barbara Walters）逝世，她打破性別壁壘，成為《NBC》節目「今日」（Today）第一位女性共同主持人及晚間新聞主播，因採訪多位名人而聲名大噪。

《ABC News》昨（30）日報導了芭芭拉華特斯逝世消息，她不僅在美國廣播公司擔任主播多年，也打造了該台的談話性節目「觀點」（The View）。

《紐約時報》報導，她的公關柏格（Cindi Berger）受訪時表示，芭芭拉華特斯在她位於紐約曼哈頓的家中過世，身旁有親友陪伴。但未說明死因。

芭芭拉華特斯一生有超過50年在攝影機鏡頭前度過，她直到84歲仍主持「觀點」。在一對一專訪中，她總是能溫和卻堅定地挖掘電影明星、國家領袖和其他名人的私生活及情感狀態，並以此聞名。

芭芭拉華特斯最初在《NBC》的晨間新聞與娛樂節目「今日」中嶄露頭角，之後正式獲任節目共同主持人。

她的成功經驗為知名女主播如鮑利（Jane Pauley）、庫瑞克（Katie Couric）、索耶（Diane Sawyer）打開入行大門。

芭芭拉華特斯自1961年起在《NBC》擔任節目編劇，是「今日」節目編劇室中的女性樣板。1976年，她轉往《ABC News》和李森納（Harry Reasoner）一起擔任晚間新聞主播時，因為簽下5年500萬美元高薪合約，而被稱為「百萬美元寶貝」。

接下主播職位不僅令她成為電視界史上受矚目的女記者，也成為收入最高的新聞主播，無論對哪種性別而言，芭芭拉華特斯都標誌著某種文化轉變。

人們不再認為新聞主播是絕對可靠的權威人物，反而更像是名人。但這也令與她搭檔的主播李森納心懷不滿，私下聲稱聘用芭芭拉華特斯只不過是一種噱頭。

無論是不是噱頭，這對主播搭檔都救不了低迷的收視率。李森納回到老東家《CBS》，芭芭拉華特斯也被從主播台降板。不久後，她開始為新聞雜誌節目20/20撰寫報導，1984年更和「今日」節目的老同事唐斯（Hugh Downs）一起成為主持固定班底。

不過，真正令她成為明星的是她在1976年打造的「芭芭拉華特斯特別節目」（Barbara Walters Specials）。

在當時政客保守、名人難以捉摸的年代，華特斯有技巧地讓受訪的國王、總統和明星們回答令人吃驚的私密問題，像是她曾問美國前總統卡特（Jimmy Carter）是否和妻子分床睡、問印度前總理德賽（Morarji Desai）是否為醫療目的而喝了自己的尿液等。

芭芭拉華特斯最成功的訪問，莫過於1999年獨家專訪到與時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）傳出性醜聞的白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky），並問她為何保留曾在性醜聞中身穿的藍色連身裙，當時吸引約7400萬人收看。

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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺


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