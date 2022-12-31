TNL+ 2022/12/31,
歐洲

最時尚的保守派：本篤十六世帶領天主教扭轉守舊形象，教會性侵與權鬥醜聞卻成最後一根稻草

最時尚的保守派：本篤十六世帶領天主教扭轉守舊形象，教會性侵與權鬥醜聞卻成最後一根稻草
Photo Credit: AP / 達志影像

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2022年1月德國針對天主教會處理兒童性侵案件的調查報告，內容指控本篤十六世於1977至1982年擔任慕尼黑教區主教期間，未能善盡督導阻止4位惡名昭彰的戀童教士進行迫害。2012年爆發的教宗前管家涉嫌洩漏機密文件，是梵蒂岡近代史上最尷尬的事件之一，此事血淋淋披露教廷權鬥、腐敗內幕，更被媒體嘲諷有如「教廷解密」（VatiLeaks），被視為壓垮他的最後一根稻草。

2022年的最後一天，天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）辭世，享耆壽95歲。

2013年，時年85歲的本篤十六世，以心力和體力日益衰退為由，決定辭去教宗職位，成為自從1415年以來首位退位的普世天主教會領袖（是天主教會2000年歷史上，第2位自願請辭的教宗）。

他的退位，也創下了兩位教宗同時生活在梵蒂岡圍牆內的史無前例情況。

榮膺第265任教宗、出身德國的本篤十六世原名約瑟夫・拉辛格（Joseph Ratzinger），辭職後住在教廷一座原為修道院的建築中，過著平靜的生活。

分析其任內8年的褒貶，可從本篤十六世在2013年2月27日在退位前夕進行任內最後一次公開活動窺知一二，當時他的道別演說承認在8年任內曾遭逢「狂風巨浪」，而在那些艱難時刻，「天主似乎睡著了」。本篤十六世口中的「狂風巨浪」，顯然是讓他心力不從的最大原因：包括教會的性侵醜聞、梵蒂岡銀行洗錢和教宗親信內鬥的事。

其中，促使教宗退位的最後一根稻草，興許是他信任的管家將他的備忘錄外洩，內容牽涉樞機主教派系鬥爭。

值得一提的是，本篤十六世2010年在一項專訪中說了一段很知名的話，他說：「如果他感覺無法再履行教宗職務，就會辭職。」這不啻說明了一個關聯性：「無心無力」處理性醜聞和派系鬥爭，無法遂行教宗職務，只能辭職以對。

拉辛格成為本篤十六世之前的經歷

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