【藝遊嚮導】1/3-1/9：勸世三姊妹音樂劇、2222-未來選擇地、米奇藝術展全球巡展，本週精彩藝文活動別錯過！

2023藝文活動不停歇！音樂劇有寫給土地的情書《勸世三姊妹》、以同志戀情為主軸的《灰男孩》和以四大美人王昭君為主角的《大畫昭君~觀落雁》。

此外，展覽和影視作品多聚焦社會議題，包含無國界醫生50週年紀念攝影展《前線：醫療與紀實》、關注氣候變遷與人類存亡的《2222-未來選擇地》，當然也有老少咸宜的米奇藝術展全球巡展。入選台北電影節國際新導演競賽片的《她和她們的電影課》，探索當代女性在傳統家庭與自我價值之間的內心拉扯。

【表演藝術】

名稱｜躍演《勸世三姊妹》中文音樂劇

時間｜2023/1/6（五）- 2023/1/8（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

音樂劇《勸世三姊妹》是寫給這土地的一封情書，還有所有生活其上的人們。

當三姊妹闊別多年重回到雲林虎尾村老宅，原本只是搶拿老家地契的三人陰錯陽差捲入彌留大伯公的遺囑——得宋家人跳牽亡歌陣者可獨拿億萬家產。三姊妹臨危受命，披掛上陣，從頭開始養成牽亡技藝想分一杯羹。

當她們在小鎮裡尋尋覓覓，意外喚起關於失聯甚久的賭鬼法師父親、首席尫姨母親的回憶，疏遠的親情終於一一浮現。過早成熟獨立的國珍，不僅要面對超沒自信的胖妞二妹國美、變裝皇后小弟國豪（花名安琪拉）、自己那久沒著的愛情，竟還眼目睹母親美玲鬼魂翩然飛回，國珍不禁想問天公伯，踮這無情世界，為啥恁祖媽的人生只有下下籤！

最後，三姊妹要用自己的青春跳起一支舞，為生命裡的諸多缺憾而跳，渡這命運給予她們的大小關卡，還有那始終缺席的父母，恰恰，恰恰恰。

名稱｜同黨劇團《灰男孩》

時間｜2023/1/6（五）- 2023/1/8（日）

地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

前進吧！大時代的海軍BL戀情！你的身體是國家的，但你的心是我的！

小任走訪素有「天才、奇才、鬼才」之稱的方爺爺，原本以為只是一段關於台美關係歷史的訪談，未料，方爺爺得知小任的同志身分後，竟也向小任出櫃，並說出他隱藏在心裏的大秘密。面對走過歷史風雨的方爺爺，小任如何把方爺爺的故事繼續說下去？

同黨劇團在過去數年的作品，常以弱勢族群及身分、國族認同為議題。《灰男孩》在劇本創作上，以方爺爺一角在海軍官校、鳳山招待所以及美軍顧問團的同志戀情為主軸，探索台灣幾乎不曾觸及的白色恐怖與身體、慾望之關聯性，並以此見證、反映人性的慾望迷惘與身處動亂時代下的辛酸血淚。

名稱｜《保持聯繫 Keep in touch!》

時間｜2023/1/7（六）- 2023/1/8（日）

地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（臺北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

物質與非物質間的界線 在虛實中交互滲透。精神侷限了質地變化的身體，解構身體與裝置相遇後的未知能量。

化身有形的未知物種，將媒介物質創建於視窗中，巨型物件裝置，反映聯繫中的親密者、利益者、羈絆者、偽裝者，在搖擺中極力維繫著某種平衡，衡量度過一生，在肉身有限的精神中，消耗超越我們所能負荷的極限。

發散的圓弧與線條交織，切割、拼接與重組，營造出極為詭譎的衝突感，關係病變、瓦解、崩裂，真實的透過物理定律，闡述聯繫的重量，每一種關係的建立，人與人、場域、聲響，在規律中尋找停留的瞬間，危險的身體性，突破馬戲演員在地面的動能經驗。

【展覽】

名稱｜2222-未來選擇地

時間｜2023/1/6（五）- 2023/4/5（三）

地點｜華山1914文創園區 西4、西5館（臺北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊



2222不僅是一個天使數字，4個重複的2也隱含多重選擇的二元性，像是「未來」與「現在」、選擇「行動」或是「無作為」。為了更好的現在，你是否曾想要改變過去？

洪水、霧霾、森林大火……極端氣候的災害頻繁發生在全球各地，然而聯合國倡議的永續發展指標、企業的 ESG 推動、學校的環境教育等，似乎離我們的日常很遙遠。我們都是「暖世代」，是成長於地球暖化的世代，也許你、我從來都不是個環保人士，但現在我們要有替未來做準備的常識。

「2222-未來選擇地」由未來人的視角出發，運用四個展區的空間，以電影敘事手法打造一場沉浸式體驗，展演一場未來與選擇的故事。藉由故事的想像與生活態度的推廣，期許2023年的人們換位思考，生活中是否有更好的選擇，共同創造出200年後更迷人的世界。

名稱｜前線：醫療與紀實

時間｜2022/12/17（六）- 2023/2/5（日）

地點｜：高雄市立美術館地下一樓 KSpace 高雄實驗場（高雄市鼓山區美術館路80號）

詳情請點擊

無國界醫生不分種族、宗教、信仰和政治立場，為身處困境的人們，遭遇天災人禍和武裝衝突的受害者提供援助。無國界醫生遵循國際醫療守則，堅持人道援助的權利，恪守中立和不偏不倚的立場，並要求其行動中不受任何阻撓。

《前線：醫療與紀實》是高雄市立美術館推出的一項特別的攝影展，首度與無國界醫生（台灣）及馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）合作，透過當代紀實影像的震撼力，啟發另一層生命現實的深刻意義。

值此無國界醫生 50 周年之際，邀請五位國際知名的馬格蘭通訊社攝影師，在紀實影像與人道視野的輝映下，鏡頭聚焦前線、難民與流離的生存境況，見證無國界醫生的行動，表現醫療人道救援及人性關懷的價值。

名稱｜米奇藝術展全球巡展—台北站

時間｜2022/12/31 (六) - 2023/4/5 (三)

地點｜華山1914文創園區 中4B館（臺北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

全台首展！近30位國際藝術家，Daniel Arsham、GD權志龍、陳冠希原創米奇作品一次看！

“Mickey : The True Original”米奇藝術展 2018 年始於美國紐約，接著展開全球巡展，2020 年展覽巡展至日本東京、中國各地，並將於 2022 年底首次驚豔登台，將逆襲秋冬潮流，掀起一波米奇熱潮！此次展覽將展出來自全球28位國際當代藝術家、2位台灣新穎創作家，共30件原創藝術作品，囊括繪畫與雕塑等真蹟，一次完整展現在台灣觀眾眼前，絕對一飽觀眾眼福。

名稱｜About Love 聽‧說 愛情展ft.肆一