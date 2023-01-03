【藝遊嚮導】1/3-1/9：勸世三姊妹音樂劇、2222-未來選擇地、米奇藝術展全球巡展，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
2023藝文活動不停歇！音樂劇有寫給土地的情書《勸世三姊妹》、以同志戀情為主軸的《灰男孩》和四大美人王昭君為主角的音樂劇《大畫昭君~觀落雁》。 此外，展覽多聚焦社會議題，包含無國界醫生50週年紀念攝影展-前線：醫療與紀實、關注氣候變遷與人類存亡的2222-未來選擇地，當然也有老少咸宜的米奇藝術展全球巡展。
2023藝文活動不停歇！音樂劇有寫給土地的情書《勸世三姊妹》、以同志戀情為主軸的《灰男孩》和以四大美人王昭君為主角的《大畫昭君~觀落雁》。
此外，展覽和影視作品多聚焦社會議題，包含無國界醫生50週年紀念攝影展《前線：醫療與紀實》、關注氣候變遷與人類存亡的《2222-未來選擇地》，當然也有老少咸宜的米奇藝術展全球巡展。入選台北電影節國際新導演競賽片的《她和她們的電影課》，探索當代女性在傳統家庭與自我價值之間的內心拉扯。
【表演藝術】
名稱｜躍演《勸世三姊妹》中文音樂劇
時間｜2023/1/6（五）- 2023/1/8（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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音樂劇《勸世三姊妹》是寫給這土地的一封情書，還有所有生活其上的人們。
當三姊妹闊別多年重回到雲林虎尾村老宅，原本只是搶拿老家地契的三人陰錯陽差捲入彌留大伯公的遺囑——得宋家人跳牽亡歌陣者可獨拿億萬家產。三姊妹臨危受命，披掛上陣，從頭開始養成牽亡技藝想分一杯羹。
當她們在小鎮裡尋尋覓覓，意外喚起關於失聯甚久的賭鬼法師父親、首席尫姨母親的回憶，疏遠的親情終於一一浮現。過早成熟獨立的國珍，不僅要面對超沒自信的胖妞二妹國美、變裝皇后小弟國豪（花名安琪拉）、自己那久沒著的愛情，竟還眼目睹母親美玲鬼魂翩然飛回，國珍不禁想問天公伯，踮這無情世界，為啥恁祖媽的人生只有下下籤！
最後，三姊妹要用自己的青春跳起一支舞，為生命裡的諸多缺憾而跳，渡這命運給予她們的大小關卡，還有那始終缺席的父母，恰恰，恰恰恰。
名稱｜同黨劇團《灰男孩》
時間｜2023/1/6（五）- 2023/1/8（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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前進吧！大時代的海軍BL戀情！你的身體是國家的，但你的心是我的！
小任走訪素有「天才、奇才、鬼才」之稱的方爺爺，原本以為只是一段關於台美關係歷史的訪談，未料，方爺爺得知小任的同志身分後，竟也向小任出櫃，並說出他隱藏在心裏的大秘密。面對走過歷史風雨的方爺爺，小任如何把方爺爺的故事繼續說下去？
同黨劇團在過去數年的作品，常以弱勢族群及身分、國族認同為議題。《灰男孩》在劇本創作上，以方爺爺一角在海軍官校、鳳山招待所以及美軍顧問團的同志戀情為主軸，探索台灣幾乎不曾觸及的白色恐怖與身體、慾望之關聯性，並以此見證、反映人性的慾望迷惘與身處動亂時代下的辛酸血淚。
名稱｜《保持聯繫 Keep in touch!》
時間｜2023/1/7（六）- 2023/1/8（日）
地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（臺北市士林區劍潭路1號）
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物質與非物質間的界線 在虛實中交互滲透。精神侷限了質地變化的身體，解構身體與裝置相遇後的未知能量。
化身有形的未知物種，將媒介物質創建於視窗中，巨型物件裝置，反映聯繫中的親密者、利益者、羈絆者、偽裝者，在搖擺中極力維繫著某種平衡，衡量度過一生，在肉身有限的精神中，消耗超越我們所能負荷的極限。
發散的圓弧與線條交織，切割、拼接與重組，營造出極為詭譎的衝突感，關係病變、瓦解、崩裂，真實的透過物理定律，闡述聯繫的重量，每一種關係的建立，人與人、場域、聲響，在規律中尋找停留的瞬間，危險的身體性，突破馬戲演員在地面的動能經驗。
【展覽】
名稱｜2222-未來選擇地
時間｜2023/1/6（五）- 2023/4/5（三）
地點｜華山1914文創園區 西4、西5館（臺北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
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2222不僅是一個天使數字，4個重複的2也隱含多重選擇的二元性，像是「未來」與「現在」、選擇「行動」或是「無作為」。為了更好的現在，你是否曾想要改變過去？
洪水、霧霾、森林大火……極端氣候的災害頻繁發生在全球各地，然而聯合國倡議的永續發展指標、企業的 ESG 推動、學校的環境教育等，似乎離我們的日常很遙遠。我們都是「暖世代」，是成長於地球暖化的世代，也許你、我從來都不是個環保人士，但現在我們要有替未來做準備的常識。
「2222-未來選擇地」由未來人的視角出發，運用四個展區的空間，以電影敘事手法打造一場沉浸式體驗，展演一場未來與選擇的故事。藉由故事的想像與生活態度的推廣，期許2023年的人們換位思考，生活中是否有更好的選擇，共同創造出200年後更迷人的世界。
名稱｜前線：醫療與紀實
時間｜2022/12/17（六）- 2023/2/5（日）
地點｜：高雄市立美術館地下一樓 KSpace 高雄實驗場（高雄市鼓山區美術館路80號）
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無國界醫生不分種族、宗教、信仰和政治立場，為身處困境的人們，遭遇天災人禍和武裝衝突的受害者提供援助。無國界醫生遵循國際醫療守則，堅持人道援助的權利，恪守中立和不偏不倚的立場，並要求其行動中不受任何阻撓。
《前線：醫療與紀實》是高雄市立美術館推出的一項特別的攝影展，首度與無國界醫生（台灣）及馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）合作，透過當代紀實影像的震撼力，啟發另一層生命現實的深刻意義。
值此無國界醫生 50 周年之際，邀請五位國際知名的馬格蘭通訊社攝影師，在紀實影像與人道視野的輝映下，鏡頭聚焦前線、難民與流離的生存境況，見證無國界醫生的行動，表現醫療人道救援及人性關懷的價值。
名稱｜米奇藝術展全球巡展—台北站
時間｜2022/12/31 (六) - 2023/4/5 (三)
地點｜華山1914文創園區 中4B館（臺北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
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全台首展！近30位國際藝術家，Daniel Arsham、GD權志龍、陳冠希原創米奇作品一次看！
“Mickey : The True Original”米奇藝術展 2018 年始於美國紐約，接著展開全球巡展，2020 年展覽巡展至日本東京、中國各地，並將於 2022 年底首次驚豔登台，將逆襲秋冬潮流，掀起一波米奇熱潮！此次展覽將展出來自全球28位國際當代藝術家、2位台灣新穎創作家，共30件原創藝術作品，囊括繪畫與雕塑等真蹟，一次完整展現在台灣觀眾眼前，絕對一飽觀眾眼福。
名稱｜About Love 聽‧說 愛情展ft.肆一
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
我們想讓你知道的是
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
像是都會享樂即時預訂平台 FunNow，就是就匯集各種吃喝玩樂方案的APP，看準疫情後的旅遊商機，推出的全新日文介面，將日本旅客喜歡的台灣按摩、洗頭體驗，到各式各樣的台菜或特色餐廳，就連米其林餐廳也可以從APP上訂位，就能迎合日本年輕人的喜好。
此外FunNow也有日文線上客服，即使日本旅客到台灣碰到語言上的問題，也能透過FunNowAPP隨時解決，再加上「地圖功能」，不論今天走到哪，鄰近地區的吃喝玩樂資訊都會自動整理出來，比起讓旅客主動，透過APP去推廣觀光資訊，以及便利的操作系統，這樣一站式預訂服務讓自由行變得非常簡單，也有助於促進日本年輕人出國的意願。
FunNow為了歡慶台灣開放自由行，也歡迎推薦給日本朋友到台灣觀光旅遊時，使用關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至明年年底（2023年12月31日）止於 FunNow App 輸入【Taiwan2023】，首次購買台灣地區產品享 7 折上限 200 元新台幣的優惠。
最後，旅居在日本甚至是其他國家的台灣人返鄉時，對於兩三年不見的台灣，可能都會感到陌生，甚至是不知道該去哪裡玩樂，屆時也不妨可以使用FunNow，探索全新的台灣，更加享受睽違已久的回家旅程！
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